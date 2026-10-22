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सेना के जाबांजों संग दौड़ने का मौका, सागर ऑनर रन का हिस्सा बनेंगी कर्नल सोफिया कुरैशी

13 दिसंबर को सागर ऑनर रन का आयोजन ( ETV Bharat )

सागर: आगामी 13 दिसंबर को भारतीय सेना और जिला प्रशासन सागर द्वारा सागर में आयोजित होने जा रही सागर ऑनर रन प्रतियोगिता की तैयारी तेज हो गयी है. इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और सैन्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के साथ भारतीय सेना और जिला प्रशासन के समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई. टूर्नामेंट में कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल होंगी.

क्या रहेगा सागर ऑनर रन का रूट