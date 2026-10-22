सेना के जाबांजों संग दौड़ने का मौका, सागर ऑनर रन का हिस्सा बनेंगी कर्नल सोफिया कुरैशी
13 दिसंबर को सागर ऑनर रन का आयोजन, कर्नल सोफिया कुरैशी और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार के सामने दौड़ेगा सागर. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:20 AM IST
सागर: आगामी 13 दिसंबर को भारतीय सेना और जिला प्रशासन सागर द्वारा सागर में आयोजित होने जा रही सागर ऑनर रन प्रतियोगिता की तैयारी तेज हो गयी है. इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और सैन्य अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के साथ भारतीय सेना और जिला प्रशासन के समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई. टूर्नामेंट में कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल होंगी.
क्या रहेगा सागर ऑनर रन का रूट
कर्नल अमित कुमार झा ने बताया कि, ''सागर ऑनर रन 13 दिसंबर 2026 रविवार को सुबह 6 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसके पंजीयन शुरू हो चुके हैं.'' उन्होंने बताया कि, ''दौड़ खेल परिसर से शुरू होकर खेल परिसर में ही समाप्त होगी. खेल परिसर से लाखा बंजारा झील के बाजू से होकर दीनदयाल उपाध्याय चौक, बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज, होटल रॉयल पैलेस, आईएसबीटी एवं बरगद अस्पताल तक जाएगी और उसी रास्ते से वापस लौटेगी. यह रन 10 किमी और 21 किमी की दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी. प्रतिभागियों को टी-शर्ट, मेडल, प्रशंसा पत्र एवं बंडाना प्रदान किया जाएगा.''
कौन ले सकता है हिस्सा
कर्नल अमित कुमार झा ने बताया कि, ''सागर ऑनर रन में प्रतिभागी चार श्रेणी में सहभागिता कर सकते हैं. 30 साल या उससे कम, 31 से 40 साल, 41 से 50 साल और 51 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हिस्सा ले सकेंगे. सागर ऑनर रन में परम वीर चक्र प्राप्त विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार और ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आयी कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल होंगी. बैठक में सेना अधिकारी मेजर प्रमोद, लेफ्टिनेंट संदीप सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे.''
पुरुस्कार राशि-सभी श्रेणियों के महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों के लिए
21 किमी -
प्रथम - 20 हज़ार रुपए
द्वितीय - 15 हजार रुपए
तृतीय - 10 हजार रुपए
10 किमी -
प्रथम - 15 हज़ार रुपए
द्वितीय - 10 हजार रुपए
तृतीय - 5 हजार रुपए
एंट्री फीस में छूट
शुल्क 800 रुपए/- 21 Km के लिए
शुल्क 600 रुपए/- 10 Km, 5 Km के लिए
एंट्री फीस में किसे मिलेगी छूट
25% छूट NCC कैडेट, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक, सैन्य कर्मियों पर आश्रित, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी.
50% छूट पिछले सागर ट्रेल रन के विजेताओं के लिए.
100% छूट गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं के लिए.
- कर्नल सोफिया केस में विजय शाह को बड़ी राहत, राज्यपाल से नहीं मिली अभियोजन की अनुमति
- कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में एमपी सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब बहुत हुआ
- न मैदान न सुविधा, खेत को बनाया अखाड़ा, शॉटपुट खिलाड़ी अनीशा का एमपी एथलेटिक्स अकादमी में चयन
कलेक्टर ने सभी विभागों को दिए निर्देश
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सागर ऑनर रन के सफल आयोजन के लिए उपस्थित अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था, बैरीकेटिंग, एम्बुलेंस, चिकित्सा सुविधा मय डॉक्टर, लगातार विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, ''संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर सागर ऑनर रन को सफलतम रूप से संपन्न कराएं. सागर ऑनर रन में अधिक से अधिक सहभागिता हेतु विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शहर में स्थित जिम, खेल परिसरों एवं सिटी स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे कैंडीडेट्स को प्रेरित किया जाए.''