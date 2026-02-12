ETV Bharat / state

वेलेंटाइन डे के लिए शिवसैनिकों ने डंडों को पिलाया तेल, बोले-जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना

वेलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को सबक सिखाने के लिए शिवसैनिकों ने की तैयारी ( ETV Bharat )

अब तक शिवसैनिक हर साल विधि विधान से दंड पूजन करके वेलेंटाइन डे पर रेस्टोरेंट और होटल्स में होने वाली पार्टियों और कपल्स के लिए चेतावनी जारी करते थे. इस बार शहर में जगह-जगह पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दे रहे हैं. हालांकि पुलिस ने शिव सैनिकों की चेतावनी को लेकर कहा है कि वेलेंटाइन डे के दिन उपद्रव करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कोई विरोध के नाम पर कानून तोड़ता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सागर: वेलेंटाइन डे पर हर साल हिंदूवादी संगठन अपना विरोध जताते हैं और पाश्चात्य संस्कृति से जोड़कर वेलेंटाइन डे मनाने वालों को परेशान करते हैं. इसी कड़ी में सागर में शिवसेना ने इस साल दीवारों पर पोस्टर लगाकर वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन करने वालों के लिए चेतावनी जारी की है. इन पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना.

दंडपूजन कर जारी की चेतावनी

हर साल की तरह इस साल भी सागर में वेलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके लिए शिवसैनिकों ने पहलवान बब्बा मंदिर में पंडित पुजारियों को बुलाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच दंड पूजन किया. हर साल किए जाने वाले दंड पूजन में बाकायदा शिवसैनिकों ने डंडों को चमेली और सरसों का तेल पिलाकर पूजन किया.

शिवसैनिकों ने डंडों को पिलाया तेल (ETV Bharat)

शिवसैनिकों ने चेतावनी जारी की कि अगर वेलेंटाइन डे के दिन पार्क, होटल्स, धार्मिक स्थलों पर बाबू-सोना अश्लीलता फैलाते हुए मिले, तो उनका कोना कोना तोड़ दिया जाएगा. उन्होंने कपल्स के साथ उन रेस्टोरेंट और होटल्स संचालकों को भी चेतावनी दी है, जो वेलेंटाइन डे के दिन स्पेशल इंवेट आयोजित करते हैं.

शहर में जगह-जगह पोस्टर चस्पा कर जारी की चेतावनी (ETV Bharat)

'अश्लीलता फैलाने वालों की खैर नहीं'

शिवसेना के उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि "14 फरवरी यानि वैलेंटाइन डे हमारे देश की परंपरा नहीं है लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाते हैं, जिसे शिवसैनिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे."

पप्पू तिवारी ने कहा कि "अगर 14 फरवरी को कोई प्रेमी युगल अश्लीलता करते पकड़ा जाता है तो मौके पर ही उनको सजा दी जाएगी. हमने होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी है कि अगर 14 फरवरी को फूहड़ता और अश्लीलता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो शिवसैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा."

इस मामले में सीएसपी ललित कश्यप का कहना है कि "वेलेंटाइन डे पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी, विरोध के नाम पर कोई कानून तोड़ता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.