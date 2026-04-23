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गर्मी और बारिश की आंखमिचौली ने बिगाड़ा चमकती फसल का मिजाज, ग्लोबल वार्मिंग से रबी पैदावार घटी

मौसम ने कर दी रबी की फसलों की चमक फीकी, ग्लोबल वार्मिंग किसानों के लिए बड़ी समस्या, फसलों का उत्पादन घटा.

sagar Unseasonal rain damaged crop
ग्लोबल वार्मिंग किसानों के लिए बड़ी समस्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:37 AM IST

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Updated : April 23, 2026 at 11:48 AM IST

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सागर: इस साल रबी की फसल की चमक किसानों की उम्मीदों को बढ़ा रही थी. लेकिन समय आने पर फसल की चमक फीकी पड़ गयी. दरअसल इस साल फरवरी में तापमान अचानक बढ़ने और फिर मार्च और अप्रैल में बारिश ने फसलों की चमक छीन ली. मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए पिछले कई सालों से परेशान कर रहा है. विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं. जानकारों का मानना है कि मौसम का यह बदलाव खेती के अनुकूल नहीं रह गया है. बेमौसम बारिश किसानों के लिए हर सीजन में नुकसान पहुंचा रही है. गिरता हुआ भूजल स्तर, मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर असर भी चिंता जनक है. विशेषज्ञ मानते हैं कि किसान इन चुनौतियों का सामना अनुकूल परिस्थितियों बन सकता है.

मौसम में बदलाव से खेती पर संकट
कृषि वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि, ''पूरे विश्व और भारत में मौसम में बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखने मिल रहा है. कभी अति वर्षा,अल्प वर्षा, असमय वर्षा और अचानक तापमान बढ़ने-घटने जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसका असर सीधे तौर पर खरीफ और रबी की फसलों पर दिखने लगा है. जब अचानक मौसम बदलता है, वातावरण में नमी बढ़ती है, बादल छा जाते हैं. ऐसे में रोग और कीटों का प्रकोप फसल पर देखने मिलता है. उत्पादन के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है. इस साल फरवरी में अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल जल्दी परिपक्व हो गयी. इसके कारण गेहूं का दाना पतला हो गया. फिर मार्च और अप्रैल में जो बारिश हुई, तो फसलों की चमक कम हो गयी. यह असर मौसम में बदलाव के कारण देखने मिल रहा है.

मौसम ने कर दी रबी की फसलों की चमक फीकी (ETV Bharat)

मिट्टी के पोषक तत्वों पर व्यापक असर
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि, ''किसानों को जलवायु परिवर्तन को हल्के से नहीं लेना चाहिए. किसान अगर ये मान रहे हैं कि इसका असर लंबे समय बाद नजर आएगा, तो ये गलतफहमी है. मौसम की मार से फसल की उत्पादकता के साथ खेत की मिट्टी भी प्रभावित हो रही है. जब बहुत अधिक तापमान होता है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्मजीवों के वातावरण पर असर पड़ता है.

Climate impact on farming MP
ग्लोबल वार्मिंग से रबी के पैदावार घटी (ETV Bharat)

किसानों को नरवाई जलाने से इसीलिए रोकते है. क्योंकि किसान ऐसा कर जमीन का तापमान बढ़ा देते हैं, जिससे खेत की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव और लाभकारी कीटों पर बुरा असर पड़ता है. नरवाई जलाने की जगह उसका उपयोग खाद की तौर पर करें. जमीन में जब जैविक पदार्थ ज्यादा रहेंगे, तो बड़े हुए तापमान का असर भी मिट्टी पर कम होगा.''

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मौसम में बदलाव से खेती पर संकट (ETV Bharat)

गिरता भूजल स्तर चिंताजनक
गलोबल वार्मिंग के कारण भूजल स्तर भी तेजी से गिर रहा है. खेतों की पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है. ऐसे में किसान ऐसी सिंचाई पद्धति अपना सकते हैं, जिसमें कम से कम पानी लगे और पानी बर्बाद ना हो. सिंचाई के लिए किसान स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम उपयोग करने की सलाह देते हैं. किसान अगर नरवाई से बॉयो मल्चिंग तैयार करता है, तो धूप या सूरज की किरणें सीधी जमीन पर नहीं पड़ती हैं और मिट्टी का कम नुकसान होता है. मिट्टी की नमी बनी रहती है.

RABI CROP AFFECTED MP
मौसम के बदलने से फसलों का उत्पादन घटा (ETV Bharat)

जैविक और प्राकृतिक खेती का सहारा
ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से बचने का एक और तरीका है कि किसान अपनी जमीन के कुछ हिस्से में जैविक और प्राकृतिक खेती का उपयोग करें. बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग का असर जमीन की उर्वरकता पर पड़ा है. इससे बचने के लिए रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद, जैव उर्वरक, जीवामृत और नैनो यूरिया जैसे घुलनशील उर्वरक का उपयोग करना चाहिए. इससे जमीन में केमिकल कम मात्रा में जाएगा और सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी. अपने आसपास की वातावरण की जलवायु व्यवस्थित करने के लिए जलवायु के लिए उपयुक्त पौधे रोपकर तापमान को नियंत्रित रखना चाहिए. खेत की खाली पड़ी जमीन या मेड़ पर ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जो खेती के लिए फायदेमंद हो.

Last Updated : April 23, 2026 at 11:48 AM IST

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