पुलिस इंस्पेक्टर का गजब शौक!, लाखों खर्च कर इकट्ठा कर रहे यूनिक नंबर के नोट और सिक्के

सागर के पुलिस इंस्पेक्टर हरीश दुबे का शौक बना जुनून, इकट्ठा किया यूनिक नंबर वाले नोट और सिक्के.

SAGAR RARE CURRENCY COLLECTION
अजब पुलिस इंस्पेक्टर का गजब शौक (ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 8:03 PM IST

5 Min Read
सागर: दुर्लभ प्राचीन सिक्के और यूनिक नंबर वाले नोट जमा करने का शौक कई लोगों को होता है, लेकिन ये शौक जुनून में बदल जाए, ऐसा कम देखने को मिलता है. ऐसा ही कुछ सागर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हरीश दुबे के साथ हुआ. 14-15 साल की उम्र में उन्होंने सिक्के और नोट जोड़ना शुरू किया, लेकिन ये शौक ऐसे जुनून में बदला कि यूनिक नंबर के नोट और सिक्के जमा करने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए.

अगर कोई नोट या सिक्का उनके पास नहीं होता और उन्हें किसी के पास होने की जानकारी मिलती, तो वो मुंह मांगी कीमत देकर वो खरीद लेते. उनके बेशकीमती खजाने में मुगल काल का कलमा लिखा चांदी का सिक्का, हनुमान की तस्वीर वाला सिक्का, ब्रिटिश काल का 1885 का सिक्का और यूनिक नंबर वाले नोट में 1 रुपए से लेकर 500 तक के 786 वाले नोट और दूसरे नोट भी हैं.

सागर के हरीश दुबे का शौक बना जुनून (ETV Bharat)

दादी ने दिए सिक्कों से जागा शौक

दुर्लभ सिक्के और यूनिक नंबर वाले नोट इकट्ठा करने का शौक हरीश दुबे को 14-15 साल की उम्र में लगा था. यह शौक लगने के पीछे उनकी दादी का बड़ा हाथ है. उन्होंने बताया कि दादी ने उन्हें कुछ चांदी के सिक्के दिए थे. यह वही घटना थी जिसने उन्हें खास तरह के सिक्के इकट्ठा करने का शौक लगा दिया. सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया.

मुलग काल से लेकर दुर्लभ सिक्के

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए हरीश दुबे ने बताया, "बचपन में मेरी दादी के पास कुछ चांदी के सिक्के थे. उन्होंने कुछ सिक्के मुझे दिए थे, उन्हें देखकर मुझे लगा कि इनको सहेजकर रखना चाहिए. कुछ समय तो मैं अपने पास रखे रहा, लेकिन बाद में जुनून सवार हो गया कि मुझे इस तरह के सिक्कों का कलेक्शन करना है. आप देख सकते हैं कि इन सिक्कों में मुगल काल से लेकर अब तक जो सिक्के चल रहे हैं, उनका कलेक्शन मेरे पास है. जयंती के अवसर पर 1000, 550, 500, 400 के सिक्के जारी होते हैं, वो सिक्के भी मेरे कलेक्शन में है. इसी तरह यूनिक नंबर वाले नोट कलेक्शन करना शुरू कर दिया और इस जुनून के चलते मैंने काफी नोट और सिक्के जोड़ लिए हैं."

Unique hobby Sagar Harish Dubey
कलमा लिखा चांदी के सिक्के ले हनुमान चित्र वाले यूनिक सिक्के (ETV Bharat)

कलमा लिखा दुर्लभ चांदी का सिक्का

हरीश दुबे के कलेक्शन की बात करें, तो उनके कलेक्शन में मुगल काल में शाहजहां के शासन के समय का कलमा लिखा हुआ चांदी का सिक्का, हनुमान जी की तस्वीर वाला सिक्का, 1885 का ब्रिटिश काल का बेशकीमती सिक्का, खिलजी, शाहजहां और 4 पीर के नाम वाले दुर्लभ सिक्के हैं. इसके साथ ही यूनिक नंबर में 1 से लेकर 500 तक के 786 नंबर वाले नोट है.

महारानी विक्टोरिया 10 करोड़ में बिका

हरीश दुबे बताते हैं कि "ये प्राचीन सिक्के काफी कीमती और 700-800 साल पुराने सिक्के हैं, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी है. ब्रिटिश काल में महारानी विक्टोरिया के समय का 1885 का सिक्का है, जो 10 करोड़ रुपए में बिक चुका है. हनुमान जी की तस्वीर वाला सिक्का काफी बेशकीमती है. महारानी विक्टोरिया के समय के कई ऐसे चांदी के सिक्के हैं, जो आज देखने को नहीं मिलते हैं.

Rare Fancy Note collected
786 वाले नोटों का खास कलेक्शन (ETV Bharat)

एक रूपए का बड़ा सिक्का जो 10 ग्राम का होता था, आज देखने नहीं मिलता है. इसी तरह से देवी जी के सिक्के हैं, जो कम ही देखने को मिलते हैं. मैंने कलेक्शन शुरू किया, लोगों को पता चला तो ऐसे कई लोग जिनके पास दुर्लभ सिक्के या नोट होते हैं, वो मुझे देने आते हैं. ये सिक्के मैंने बेचने के लिए इकट्ठा नहीं किए. मुझे इनको इकट्ठा करने का जुनून है और उसे पूरा करने के लिए मैंने ये कलेक्शन किया है."

UNIQUE NUMBER NOTE
अलग-अलग देशों की करेंसी (ETV Bharat)

786 नंबर के 1 से लेकर 2000 तक के नोट

हरीश दुबे बताते हैं कि "786 नंबर का मुस्लिम समुदाय में विशेष महत्व है. एक बार मुझे 786 का नोट मिला, तो मुझे लगा कि अब इनको इकट्ठा करना है. मेरे पास करीब 50 हजार रुपए के 786 नंबर वाले नोट हो गए हैं. मैंने ये तय किया है कि 786 नंबर वाले हर तरह के नोट इकट्ठा करूंगा. एक रुपए से 2000 तक के 786 नंबर वाले नोट मेरे पास है. मेरे कलेक्शन में 786 नंबर वाला एक हजार का नोट नहीं था, इसके लिए मुझे काफी पैसा खर्च करना पड़ा.

Rare Fancy Note collected
यूनिक सिक्के का कलेक्शन (ETV Bharat)

1 हजार के नोट के लिए दी मुंह मांगी कीमत

rare notes and coin
मुलग काल से लेकर दुर्लभ सिक्के (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "जब मुझे पता चला कि 1 व्यक्ति के पास 1000 का 786 वाला नोट है. मैं उनके पास नोट लेने गया, तो पहले तो उन्होंने देने से मना कर दिया. लेकिन जब मैंने कहा कि आप जो पैसा कहोगे, मैं देने को तैयार हूं. तब जाकर वो नोट देने को तैयार हुए और इसकी कीमत मुझे काफी ज्यादा अदा करना पड़ी. पैसा खर्च करने के सवाल पर बताते हैं कि जुनून के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जब किसी चीज का जुनून छा जाता है, तो पैसा महत्व नहीं रखता है. मुझे नोट और सिक्के कलेक्शन का शौक हुआ, तो मुझे जो सिक्का चाहिए था. उसके लिए मैंने मुंह मांगी कीमत अदा की है."

