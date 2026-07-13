सागर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्काॅलर का कमाल, कई असफलताओं के बाद मिली सक्सेज
सागर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्काॅलर को कई असफलताओं के बाद मिली सफलता, यूपी शिक्षा चयन आयोग की परीक्षा में हुआ चयन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 3:24 PM IST
सागर: डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय यूनिवर्सिटी सागर के समाजशास्त्र विभाग के सीनियर रिसर्च स्काॅलर अजय कुमार विश्वकर्मा ने कई असफलताओं के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हुए सागर विश्वविद्यालय और समाजशास्त्र विभाग का नाम रोशन किया है. यहां थारू जनजातीय समुदाय पर रिसर्च कर रहे अजय कुमार विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के पीजीटी व्याख्याता परीक्षा 2026 में 6वां स्थान प्राप्त किया है. खास बात ये है कि उन्हें ये सफलता कई असफलताओं के बाद हासिल हुई है. उनकी इस सफलता पर यूनिवर्सिटी के कुलपति और डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और साथियों ने बधाई दी है.
यूपी शिक्षा चयन आयोग की परीक्षा में छठवां स्थान
सागर यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के रिसर्च स्काॅलर अजय कुमार विश्वकर्मा ने बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के पीजीटी व्याख्याता परीक्षा 2026 में छठवां स्थान हासिल किया है. अजय कुमार विश्वकर्मा डिपार्टमेंट के होनहार छात्रों में गिने जाते हैं. उन्होंने एमए समाजशास्त्र में गोल्ड मेडल हासिल किया था. फिलहाल बतौर सीनियर रिसर्च स्काॅलर वह थारू जनजातीय समुदाय पर रिसर्च कर रहे हैं.
अपने शोध कार्य के साथ अजय कुमार विश्वकर्मा लगातार कई राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग में असि. प्रोफेसर और लेक्चरर पद की भर्ती के लिए परीक्षा देते आए हैं. कई बार साक्षात्कार तक पहुंचने पर कभी एक नंबर से पीछे रह जाने और कभी प्रतीक्षा सूची में नाम आने के कारण उन्हें निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार सफलता हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है. समाजशास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत ने बताया कि "अजय विश्वकर्मा ने इस सफलता से समाजशास्त्र विभाग में इतिहास रच दिया है. वह विभाग के भावी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत रहेंगे.
लगातार असफलता से सीखा और नहीं मानी हार
अजय कुमार विश्वकर्मा की बात करें, तो वो यूपी के सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और सागर यूनिवर्सिटी के होनहार छात्रों में उनका नाम हासिल है. अजय विश्वकर्मा इसके पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी साक्षात्कार में चयनित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता हासिल लगी.
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अजय कुमार विश्वकर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि एक बार एक नंबर से और एक बार प्रतीक्षा सूची में चौथे नंबर रहने पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन परीक्षाओं में अपनी असफतला और गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़े और फिर ये सफलता हासिल की है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद व मार्गदर्शन और सच्चे दोस्तों के सहयोग को दिया है.