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सेंट्रट यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने चौंकाया, सागर और पचमढ़ी की झीलों में मिला जहर, कैडमियम का स्तर खतरनाक

सागर और पचमढ़ी की झीलों में मिला जहर ( ETV Bharat )

सागर: डाॅ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के जूलाॅजी डिपार्टमेंट की रिसर्च टीम ने सागर और पचमढ़ी की झीलों और नदियों में भारी धातुओं की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कैडमियम की मात्रा पचमढ़ी झील में अनुमेय सीमा (Permissible Limit) से अधिक है, जिसका लंबे समय तक सेवन करने पर गुर्दे की खराबी, हड्डियों में कमजोरी और कैंसर का कारण बन सकती है. अन्य धातुएं सीमा के भीतर हैं, लेकिन लगातार संपर्क से नसों, हृदय और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है.

वैज्ञानिकों ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित जल परीक्षण, स्वास्थ्य जांच और जनजागरूकता अभियान चलाने की अपील की है. ये अध्ययन स्प्रिंगर नेचर की पत्रिका बुलेटिन ऑफ एनवायरनमेंटल कंटैमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी (स्प्रिंगर 2026) में प्रकाशित हुआ है. इसमें स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, मैंगनीज़, कॉपर, निकेल और बेरियम जैसी धातुएं मिली हैं. सबसे चिंताजनक तथ्य पचमढ़ी झील में कैडमियम की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाये जाना है.

सागर और पचमढ़ी इलाके की नदियों और झीलों पर की गयी रिसर्च में भारी धातुओं का स्तर

ये केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का गंभीर मुद्दा है. रिसर्च टीम में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. राजकुमार कोईरी, सिद्धार्थ राजपूत, सतीश सत्य बरिक, श्रुति जैन, कुलदीप गौलिया, डॉ.अदिति मेहरोत्रा, डॉ. विवेक कुमार पांडे, डॉ. संदीप कुमार, डॉ. चंद्रमा प्रकाश उपाध्याय हैं."

झील में कैडमियम का स्तर राष्ट्रीय एवं पर्यावरण सुरक्षा मानकों से काफी ज्यादा है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए चिंता का विषय है. रिसर्च हेड डॉ. राजकुमार कोइरी ने बताया कि "कैडमियम जैसी भारी धातु की कम मात्रा भी लंबे समय तक शरीर में पहुंचने से किडनी की बीमारी, हड्डियों की विकृति और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ाती है. कैडमियम शरीर में जमा होकर गुर्दे और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का खतरा बढ़ाता है.

ये स्टडी भारत सरकार के बाॅयोटेक्नालाजी डिपार्टमेंट द्वारा DBT BUILDER परियोजना के अंतर्गत की गयी. इसके अलावा DST-SERB और ANRF-ARG से भी सहयोग मिला है. इसमें रिसर्च टीम ने ICP-MS (inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) तकनीक के जरिए पानी के नमूनों में स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, मैंगनीज़, कॉपर, निकेल और बेरियम जैसी धातुओं की जांच की है. पचमढ़ी झील के पानी में स्ट्रॉन्शियम ( 27.54 ppb) और कैडमियम की मात्रा (0.69 ppb) का स्तर काफी अधिक पाया गया है.

रिसर्च टीम का कहना है कि इन जलस्त्रोतों के पानी को लगातार पीने से गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं. कुएं या झील का पानी पीने वाले सबसे अधिक जोखिम में है.

सेहत पर गंभीर असर (ETV Bharat Info)

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव

इन जलस्त्रोतों के पानी का वनस्पतियों पर असर जांचने मनी प्लांट (Epipremnum aureum) को बाॅयोइंडीकेटर के तौर पर उपयोग किया. 21 दिन तक पानी के नमूनों में मनीप्लांट को उगाकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अध्ययन किया. फ्लोरपेन (Fluorpen) विश्लेषक द्वारा किए परीक्षण में जलीय रसायनों के कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रणाली में शारीरिक तनाव और सुरक्षात्मक परिवर्तन नजर आए.

दूषित जल का निरंतर उपयोग मानव शरीर और जलीय जीवों दोनों के लिए हानिकारक है. मैंगनीज और कॉपर जैसी धातुएं जलीय पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती हैं. खाद्य श्रृंखला के जरिए मछलियों व मनुष्यों तक पहुंचकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं. रिसर्चर सिद्धार्थ राजपूत बताते हैं कि "मैंगनीज़ और कॉपर जैसी धातुएं पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और मछलियों में जमा होकर जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं."

सागर यूनिवर्सिटी की रिसर्च (ETV Bharat)

कैडमियम कितना उपयोगी और कितना खतरनाक

कैडमियम औद्योगिक रूप से उपयोगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. कैडमियम नरम, नीले-सफेद रंग की भारी धातु है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी, पानी और चट्टानों में पायी जाती है. इसका उपयोग बैटरियों, प्लास्टिक उद्योग, इलेक्ट्रोपेटिंग और अलग-अलग उद्योगों में सौर पैनल और मिश्रधातु के रूप में होता है. कैडमियम प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी और जंगल की आग, पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने, फॉस्फेट उर्वरकों के प्रयोग, औद्योगिक कचरे और ई-वेस्ट के गलत निपटान से निकलता है. इसके अलावा अनाज, हरी सब्जियां, आलू, समुद्री भोजन और जानवरों के अंगों में जमा हो सकता है. सिगरेट का धुआं कैडमियम का बड़ा स्रोत है.

इन हालातों में वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सलाह दी है कि प्रभावित इलाकों में नियमित जल परीक्षण शुरू करें. इसके साथ आरओ और आयन एक्सचेंज फिल्टर को बढ़ावा दें और स्वास्थ्य जांच शिविर और जनजागरूकता अभियान चलाएं. चिंता इसलिए जरूरी है कि वैसे तो ज्यादातर धातुएं अनुमेय सीमा के भीतर हैं, लेकिन कैडमियम की अधिकता चेतावनी का संकेत है. विशेषज्ञों ने कहा कि यह समय है, जब सरकार, स्थानीय निकाय और जनता मिलकर “सुरक्षित जल, स्वस्थ जीवन” के लिए ठोस कदम उठाए.

पर्यावरण और कृषि पर असर (ETV Bharat Info)

क्या सतर्कता बरतना चाहिए आम आदमी को

रिसर्च टीम ने आम लोगों को सुझाव दिए हैं कि झील या नदी का कच्चा पानी न पिएं. पानी सिर्फ उबालना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे भारी धातुएं नहीं हटती. प्रमाणित फिल्टर का उपयोग करें. प्रभावित जल की मछली ना खाएं, जब तक जांच से सुरक्षित न कहा जाए. गर्भवती महिलाएं और बच्चे प्राथमिकता पर स्वास्थ्य जांच कराएं. लगातार पेटदर्द, कमजोरी, हड्डी दर्द या तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करें.