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सोयाबीन की चमक से लहलहा उठेगा मध्य प्रदेश, सोनल की रिसर्च से बढ़ जाएगा पीला सोना

मध्य प्रदेश में गिरते सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने सागर डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में होगी रिसर्च, रासायनिक खाद और दवाओं के उपयोग बिना उत्पादन बढ़ाने पर जोर. विशेष फंगस से होगा सोयाबीन का उत्पादन. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR UNIVERSITY RESEARCH ON SOYA
सोया स्टेट में फिर सोयाबीन की चमक में आएगा निखार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:28 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 1:55 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश को देश का सोयाबीन राज्य कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन गिर रहा है और महाराष्ट्र से उत्पादन के मामले में कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में सागर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सोयाबीन का उत्पादन बिना रासायनिक खाद के कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं. खास बात ये है कि इस रिसर्च में कोई भी रासायनिक तरीका ना आजमाकर जैविक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए फायदेमंद फफूंद (फंगस) का उपयोग किया जाएगा.

रिसर्च में ना सिर्फ सोयाबीन के उत्पादन बढ़ाने, बल्कि सोयाबीन में पाए जाने वाले एंटीआक्सीडेंट्स को बढ़ाने और सोयाबीन में पाए जाने वाले फाइटोहार्मोन, जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने में कारगर होते हैं, उनमें वृद्धि पर भी काम किया जाएगा.

डॉ. सोनल माथुर की सोयाबीन पर रिसर्च (ETV Bharat)

वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) की प्रोफेसर को मिला प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Madhya Pradesh Council of Science and Technology) द्वारा सागर यूनिवर्सिटी की वनस्पति विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ सोनल माथुर को ये प्रोजेक्ट दिया गया है. डाॅ सोनल माथुर इस मामले में कई तरह के शोध कर चुकी हैं और उनके नाम रिसर्च के मामले में कई पुरस्कार दर्ज हैं. डाॅ सोनल माथुर अमेरिका में सोयाबीन पर शोध कर चुकी हैं, जो प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं और अमेरिका में भी उनकी रिसर्च पर अवार्ड दिया गया है.

डाॅ सोनल ने भारत में गेहूं पर काम किया है. उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा जा चुका है. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें यंग टेलेंट अवार्ड भी मिल चुका है. खास बात ये है कि डाॅ सोनल माथुर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होने वाली दुनिया के टाॅप 2 % वैज्ञानिकों में लगातार दो साल से शुमार हैं. फिलहाल डाॅ सोनल माथुर सागर यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान (Botany) विभाग में असि. प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं.

SOYA STATE MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने पर रिसर्च (ETV Bharat)

फंगस से बढ़ेगा जैविक तरीके से सोयाबीन का उत्पादन

रिसर्च प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए असि. प्रोफेसर डाॅ सोनल माथुर बताती हैं कि "हमें ये लगता है कि फंगस (Fungus) जिसे फफूंद या कवक के नाम से जानते हैं, वो हमेशा हानिकारक होती है, लेकिन मैं सोयाबीन पर जिस फंगस के जरिए रिसर्च कर रही हूं, वह काफी फायदेमंद होगी. खेती में रासानियक खाद और कीटनाशक का काफी उपयोग होता है. जो जानवरों और वनस्पति के लिए नुकसानदायक तो है, साथ ही मानव शरीर के पर भी असरकारक होता है.

सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए किसान बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं रासायनिक उर्वरकों का बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगी और फंगस का उपयोग करके Stress और बिना Stress की स्थिति में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करूंगी. पौधों में तनाव (Plant Stress) ऐसी प्रतिकूल स्थिति होती है, जो पौधों के विकास और उत्पादन को धीमा करती है या रोक देती है.

उत्पादन के साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और फाइटोहार्मोन पर भी काम

उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मैं सोयाबीन के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स (Secondary Metabolites) जिन्हें सामान्य भाषा में एंटीआक्सीडेंट कहते हैं. इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सुधार का काम भी करेंगे. ये फंगस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बढ़ाने में काफी मददगार होगी. इससे ज्यादा से ज्यादा पोषण पौधों को मिलेगा. इसके अलावा आजकल मानव प्रजनन क्षमता से जुड़े कई पहलु सामने आ रहे हैं.

SPECIFIC FUNGUS SOYBEAN PRODUCTION
सोयाबीन (ETV Bharat)

अभी तक ऐसा होता है कि लोगों को अगर हार्मोन या एस्टेरायड लेना होता है, तो ज्यादातर एनिमल बेस्ड स्टेरॉयड (Animal-based steroid medicines) होते हैं. हम अपने प्रोजेक्ट में सोयाबीन में पाए जाने वाल फाइटोहार्मोन की वृद्धि पूरी तरह जैविक तरीके से करेंगे. इस रिसर्च में कैमिकल आधारित कुछ भी नहीं होगा.

सागर की मिट्टी की फंगस का होगा उपयोग

डाॅ सोनल की कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड के किसानों को कई तरह की जानकारियों का अभाव है. हमारी कोशिश है कि सागर की मिट्टी में जो फंगस मौजूद है. जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उस पर रिसर्च कर हम किसानों को फंगस के बारे में जागरूक करेंगे. इसमें एएमएफ (Arbuscular Mycorrhizal Fungi) कवक का उपयोग करेंगे. ये मिट्टी में पाया जाने वाला सूक्ष्म कवक है, जो पौधों की जड़ों से जुड़कर पौधों को फायदेमंद माहौल तैयार करता है. यह पौधों को मिट्टी से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पानी खींचने में मदद करता है.

SAGAR SONAL MATHUR RESEARCH ON SOYA
सागर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में रिसर्च (ETV Bharat)

इसकी खासियत ये है कि फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए ये पौधे से प्रकाश संश्लेषण से बने कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में लेता है और बदले में पौधे को पोषक तत्व देता है. ये फंगस पौधों को सूखा, मिट्टी में लवणता और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और मिट्टी में सुधार कर लंबे समय तक उपजाऊ बनाता है. डाॅ माथुर बताती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये फायदेमंद फफूंद जमीन के अंदर ही पाया जाता है. अभी तक मैंने मालवा इलाके की फंगस पर काम किया है. अब बुंदेलखंड की मिट्टी के फंगस पर काम करूंगी. मेरी कोशिश है कि फंगस का एक ऐसा समूह तैयार किया जाए कि अगर बड़े पैमाने पर काम करना पड़े, तो कर सकें.

सोयाबीन के अन्य उत्पादों और खासियत के बारे में जागरूकता

इस रिसर्च का उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने, सोयाबीन में पाए जाने वाले एंटीआक्सीडेंट्स और फाइटोहार्मोन में वृद्धि करने के साथ लोगों को ये भी बताना है कि सेहत के लिहाज से लोग तेल के अलावा सोयाबीन के क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं. डाॅ माथुर बताती हैं कि विदेश में लोग सोयाबीन की पत्ती उबालकर खाते हैं. हमारे यहां भी कई शहरों में डायरेक्ट प्रोटीन लेने का चलन है.

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सागर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में रिसर्च (ETV Bharat)

सोयाबीन की हरी फल्लियों में काफी प्रोटीन होता है, तो उसे उबालकर नमक के साथ मूंगफली की तरह खाते हैं. सोयाबीन के आटे की रोटी, स्प्राउट और दूसरे तरीके से उपयोग कर सकते हैं. सोयाबीन के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और फाइटो हार्मोन हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसमें भी डाॅक्टर की सलाह से करना चाहिए."

Last Updated : August 11, 2026 at 1:55 PM IST

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