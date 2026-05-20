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अदृश्य जहर बॉडी को कर रहा खोखला, सागर यूनिवर्सिटी और दो IIT की खोज, ऐसे होगा खत्म

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सागर के डाॅ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण खोज की है. यहां के शोधार्थी आनंद कौतू, श्रुति शर्मा और सहयोगी वैज्ञानिकों ने रसायन शास्त्र विभाग के असि. प्रोफेसर केबी जोशी के मार्गदर्शन में एक ऐसा पेप्टाइड आधारित नैनो सिस्टम विकसित किया है, जो जहरीले सीसे को कोशिका स्तर पर पहचानने और उसे इकट्ठा करके उसके असर को कम कर सकता है. इस शोध को Royal Society of Chemistry के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल Nanoscale में प्रकाशित किया गया है.

जिस रूप में सीसा पाया जाता है, वहां बच्चे, मजदूर और आम लोगों की आसान पहुंच होने के कारण इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है. वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत इसलिए परेशान है, क्योंकि इसकी पहचान आसान नहीं है. इसलिए इसके बढ़ते उपयोग के साथ मानव जीवन पर इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं."

शोधकर्ता डाॅ केबी जोशी बताते हैं कि "विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीसे से किसी भी तरह के संपर्क को खतरनाक माना है. वर्ष 2021 की रिपोर्ट में दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा मौतें सीसे के कारण मानी गयी है. UNICEF और Pure Earth की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में करोड़ों बच्चों के खून में सीसा का स्तर बढ़ने के कारण कई तरह से उसका असर देखा जा सकता है. भारत के संदर्भ में ये चिंताजनक इसलिए हैं, क्योंकि यहां की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है.

सीसे का सबसे चिंताजनक पहलु ये है कि ये हमारी भावी पीढ़ी यानि बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों विकास की अवस्था में होते हैं. वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंस के सामने बड़ी चुनौती इसकी पहचान की है. ऐसे में इसके कारण होने वाले रोगों को पहचानना मुश्किल होता है. सागर यूनिवर्सिटी, आईआईटी रूड़की और आईआईटी गांधीनगर ने पेप्टाइड नैनो सिस्टम ईजाद किया है, जो ना सिर्फ इसकी पहचान करेगा, बल्कि उसे अपने पास इकट्ठा करने का काम करेगा. इससे मानव शरीर में सीसे के कारण हो रहे नुकसान कम करने में मदद मिलेगी.

सागर: सीसा (लेड) ऐसा जहर है, जिसकी पहचान काफी मुश्किल होती है. ये मानव शरीर में चुपके से प्रवेश करता है और कई बीमारियों का कारण बनता है. इन हालातों में इससे होने वाली बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है. मानव शरीर में पहुंचते ही सीसा खून, किडनी, आंख और दिल से संबंधित रोगों का कारण तो बनता ही है. साथ में बच्चों के दिमाग और सीखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करता है. ये हमारे आसपास कई रूपों में मौजूद है. पुरानी बैटरियां, पेंट, औद्योगिक कचरा, सौंदर्य प्रसाधन और मिलावटी खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच सकता है.

बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है सीसा (ETV Bharat)

IIT रूड़की और आईआईटी गांधीनगर का योगदान

डाॅ केबी जोशी बताते हैं कि "इस रिसर्च में आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है. उन्होंने कोशिका स्तर के जैविक परीक्षण और विश्लेषण में अहम भूमिका निभाई. वहीं आईआईटी रूड़की के वैज्ञानिकों ने भी इस शोध में अहम भूमिका निभाई है.

ऐसा नैनो सिस्टम जो पहचान के साथ कर लेता है सीसा को इकट्ठा

डाॅ केबी जोशी बताते हैं कि हमारी रिसर्च में मानव शरीर में पाए जाने वाले प्राकृतिक अणुओं से प्रेरणा लेकर एक छोटे से प्याले के आकार का नैनो संग्राहक (Nano-collectors) तैयार किया है, जो सीसे के संपर्क में आता है, तो चमकदार संकेत देता है और पता चल जाता है कि कोशिका में कहां पर सीसा है. वहीं ये सीसे को अपनी संरचना में बांधने या फंसाने का काम करता है और इससे हो रहे नुकसान को कम करता है.

रिसर्च में देखा गया कि सीसे के संपर्क में आते ही पेप्टाइट सिस्टम छोटे-छोटे Container ( पात्र या बर्तन) जैसी संरचना बनाता है, जिसे वैज्ञानिक जिसे Nanoreservoirs (सूक्ष्म जल संग्रह या सूक्ष्म जलसंग्राहक) बनाता है, जिनमें जहरीला सीसा आसानी से फंस सकता है. इसी क्षमता के कारण ये रिसर्च सिर्फ सीसे की पहचान नहीं, बल्कि Detoxification (जहरीले पदार्थों को बाहर करने की क्रिया) का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है.

सीसा को लेकर रिसर्च (ETV Bharat)

मानव की आंखों से जुड़ी कोशिकाओं पर अध्ययन

इस रिसर्च की प्रमाणिकता का सबसे असरदार पहलु ये है कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की आंखों से जुड़ी कोशिकाओं पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया. तो सीसे के संपर्क में आने पर कोशिकाओं की अंदरूनी संरचना कमजोर और प्रभावित दिखाई दी, लेकिन जब पेप्टाइ़ड नैनो सिस्टम (peptide nano-system) को सीसे के संपर्क में लाया गया, तो कोशिकाओं में सुधार देखने मिला.

डॉ. केबी जोशी, शोधकर्ता (ETV Bharat)

इस रिसर्च में सीसा उपचारित कोशिखा (lead-treated cells) में कोशिकाओं में नुकसान के बाद सामान्य रूप में आने की प्रक्रिया (actin filament recovery) दिखाई दी. कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें, तो ये शोध सीसे से प्रभावित कोशिकाओं को पहचानने, उनको अपने जाल में फंसाने और नुकसान कम करने की दिशा में काम करता है.

अब तक की तकनीक अच्छे तत्वों को पहुंचा रही नुकसान

फिलहाल सीसे के जहर को कम करने के लिए किलेशन थैरेपी (chelation therapy) पद्धति उपयोग में लाई जाती है. ये ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसके जरिए शरीर से अतिरिक्त या जहरीली भारी धातुओं (सीसा, पारा, आर्सेनिक और आयरन) को बाहर निकालने का काम किया जाता है, लेकिन इस पद्धति की अपनी कई सीमाएं हैं. कई बार इस प्रक्रिया के कारण शरीर के लिए आवश्यक धातुओं को भी नुकसान पहुंचता है और उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं.

इसलिए सीसे से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वैज्ञानिक और अच्छे सिस्टम की तलाश कर रहे हैं. जो जहरीली धातुओं को बेहतर तरीके से पहचान करके उनका असर कम करने में अहम भूमिका निभाए. ये शोध अभी प्रयोगशाला और कोशिका स्तर पर किया गया है. इसे तुरंत इलाज और तैयार दवा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये रिसर्च से एक ऐसी दिशा मिली है, जिससे शरीर में मौजूद जहरीले सीसे को देखकर उसका असर कम कर सकते हैं.

सागर यूनिवर्सिटी की ये खोज सिर्फ रिसर्च नहीं, बल्कि एक खतरनाक अदृश्य जहर के खिलाफ वैज्ञानिक उम्मीद है, जो बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य को चुपचाप प्रभावित कर रही है.