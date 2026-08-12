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सिटी ऑफ लाइब्रेरियन है मध्य प्रदेश का ये शहर, संसद से लेकर डिफेंस तक छात्रों की पहुंच

सागर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये डिपार्टमेंट 2008 तक कला संकाय (Art Department) के अधीन कार्यरत था और 2009 में कला एवं सूचना विज्ञान संकाय (एआईएस) के अधीन नए सिरे से गठित किया गया. डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में अपने छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसकी वजह यहां के विद्वान शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किया.

शुरूआत में यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में इस डिपार्टमेंट का कामकाज और पढ़ाई शुरू हुई. फिर 1989 में अलग से भवन स्थापित किया गया. जहां लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस डिपार्टमेंट संचालित होता है. यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री (Bachelor's Degree in Library and Information Science) और 1983 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पीजी डिग्री और पीएचडी प्रदान कर रहा है.

सागर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू होने का इतिहास भी दिलचस्प है. दरअसल यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की शुरूआत 1962 में हुई थी. इसकी वजह थी कि पचमढ़ी स्थित एईसी ट्रेनिंग कॉलेज को संबद्धता प्रदान करना. जो 1995 तक सशस्त्र बलों के लिए विशेष रूप से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करती रही. टीआरएस कॉलेज, रीवा भी कई सालों तक सागर यूनिवर्सिटी से संबद्ध रही. इसके बाद 1970 में सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक डाॅ सर हरीसिंह गौर के जन्म शताब्दी वर्ष 1970 में अलग से लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस डिपार्टमेंट स्थापित किया गया.

ऐसा ही एक डिपार्टमेंट लाइब्रेरी और इनफार्मेशन साइंस है, जिसकी स्थापना को करीब 56 साल हो चुके हैं. यहां के छात्र और पूर्व छात्रों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि वो सागर को सिटी ऑफ लाइब्रेरियन बोलते हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के छात्र देश के प्रमुख संस्थानों जैसे लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट, पीएसयू के अलावा देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

सागर: बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में भारत के आजाद होने के पहले विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की सौगात देने वाले डाॅ हरीसिंह गौर के प्रयासों के परिणाम आज देखने मिलते हैं. डाॅ हरीसिंह गौर ने सागर यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर एक डिपार्टमेंट की स्थापना की और देश के चुनिंदा विद्वानों को उन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है. जिनके प्रयासों से चलते सागर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं.

लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के दिग्गज प्रो. एचएस सेंगर, प्रो. आरजी पाराशर, प्रो. केसी साहू, प्रो. जगतार सिंह ने यहां अपनी सेवाएं दी हैं. शिक्षकों की विद्वता, नेतृत्व और समर्पण के बल पर विभाग ने देश में अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है. इस डिपार्टमेंट के प्रो. आर जी पाराशर को यहां के स्टूडेंट्स बड़े गुरूजी नाम से संबोधित करते थे. जो फिलहाल 92 साल के हो चुके हैं और लुधियाना में परिवार सहित निवास कर रहे हैं. इसके अलावा लाइब्रेरियन डॉ हरिसिंह सेंगर और छोटे गुरुजी प्रो. जे के मिश्रा की कड़ी मेहनत के कारण डिपार्टमेंट का नाम देश भर में है.

लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे स्टूडेंट्स

सागर यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहां के पूर्व छात्र आज देश के जाने माने संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं. यहां के पूर्व छात्र संयुक्त राष्ट्र, लोकसभा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एनटीपीसी, एनआईटी, एनआईएफटी, रक्षा मंत्रालय और नीति आयोग जैसे संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और देश की कई हाइकोर्ट के अलावा नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय, नवोदय और एकलव्य विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं.

खास बात ये है कि यहां के पूर्व छात्र देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में भी सेवाएं दे रहे हैं. बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्विद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, अमृतसर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जैसी यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे हैं.

MPPSC में 20 फीसदी सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चयनित

हाल ही में एमपीपीएससी (MPPSC) द्वारा लाइब्रेरियन के 177 पदों पर भर्ती की गयी है. जिसमें से 39 पदों पर सागर यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व छात्रों का चयन हुआ है. मोटे तौर पर देखा जाए, तो ये पीएससी द्वारा की गयी कुल भर्ती का 20 फीसदी होता है. 2019 में हुई एमपीपीससी परीक्षा में तो सागर यूनिवर्सिटी के 76 स्टूडेंट्स सफल हुए थे और तब कुल पदों की संख्या 210 थी. इसके अलावा 1993 में एक साथ 22 स्टूडेंट्स का चयन हुआ था. इसलिए अब यहां के स्टूडेंट्स सागर को सिटी ऑफ लाइब्रेरियन कहने लगे हैं.

डॉ हरि सिंह गौर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं यहां के पूर्व छात्र

देश की संसद में पुस्तकालय के संयुक्त निदेशक बलराम साहू कहते हैं कि "मैं सागर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के 1997 के बैच का स्टूडेंट हूं. महानतम न्यायविद और शिक्षाविद डॉ हरि सिंह गौर का जीवन सिर्फ मध्य भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है. मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं लाइब्रेरी साइंस के महान विद्वान आरजी पाराशर के अंतिम बैच का छात्र हूं. लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च और स्किल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में प्रो. जे के मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान है."

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ. संजीव सराफ कहते हैं कि "डॉ. गौर ने सपना देखा था कि यहां के छात्र ज्ञान और प्रतिभा के दम पर देश और दुनिया में नाम कमाए. उनके सपने को साकार करने का काम प्रो. सेंगर, प्रो. पाराशर और प्रो. जे के मिश्रा के स्टूडेंट्स रहे हैं और देश के बड़े-बड़े संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं."

जेएनयू के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन डॉ सोमेश विश्वकर्मा कहते हैं कि "डॉ गौर ने मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. यूनिवर्सिटी में 1970 में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई. मैंने यहां से एम. लिब (Master of Library Science) की डिग्री हासिल की. यहां की शिक्षा और ज्ञान के जरिए पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत था और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी लाइब्रेरियन पद पर सेवाएं दे रहा हूं."