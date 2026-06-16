जाते-जाते बेशकीमती फर्नीचर ले गईं पूर्व कुलपति! गंभीर आरोपों पर सागर यूनिवर्सिटी का जवाब
सागर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता पर लगे गंभीर आरोप, सीबीआई व्हिस्ल ब्लोअर ने आरटीई लगा मांगे जवाब,विश्वविद्यालय का जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 5:23 PM IST
सागर: सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की पूर्व कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं. सीबीआई व्हिस्ल ब्लोअर ने आरटीआई लगाते हुए कुलपति निवास गौर भवन में हुई मरम्मत, फर्नीचर खरीदी और लाइब्रेरी से जुड़ी जानकारी मांगी है. उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि पूर्व कुलपति यूनिवर्सिटी के संस्थापक डाॅ हरी सिंह गौर के जमाने का बेशकीमती फर्नीचर और उनकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें ले गई. इस मामले में यूनिवर्सिटी के वित्त एवं लेखा विभाग ने आरटीआई का जबाव देते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि उनके पास इस तरह की जानकारी भवन के अनुसार नहीं होती है.
वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आरटीआई में जो जबाव मांगा गया है, वो सिर्फ एक विभाग से संबंधित नहीं है. संपदा और इंजीनियरिंग विभाग से भी आरटीआई से जुड़ी जानकारी मांगी गयी है.
आरटीआई में मांगी थी ये जानकारी
व्हिसल ब्लोअर अनिल किशोर पुरोहित ने बताया कि "मैंने आरटीआई के तहत पूर्व कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता, जिनका कार्यकाल 25 सितंबर 2021 से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 को समाप्त हो गया था. उनके कार्यकाल में कुलपति निवास गौरभवन में फर्नीचर के रखरखाव में जितना भी पैसा खर्च हुआ, उसके बारे में जानकारी चाही गयी थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि गौर भवन का जो पुराना फर्नीचर है, उसको कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व कुलपति नीलिमा गुप्ता साथ ले गयी हैं.
साथ ही विश्वविद्यालय की बेशकीमती किताबें, जो कुलपति और प्रोफेसर को उपहार या भेंट स्वरूप मिलती थी. उस लाइब्रेरी को उन्होंने खत्म करके किताबें अपने साथ ले गयी. इस संबंध मैंने एक आरटीआई 5 जनवरी 2026 को लगाई थी. इस संबंध में एक पत्र सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि वित्त और लेखा शाखा द्वारा भवनवार अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाता है."
विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया जवाब
इस मामले में जब ईटीवी भारत ने विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. विवेक जायसवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि "जहां तक आरटीआई का सवाल है, तो वो सिर्फ वित्त एवं लेखा विभाग से नहीं जुड़ी है. वित्त एवं लेखा विभाग ने अपने रिकार्ड के आधार पर जवाब दे दिया है कि वो भवन वार रिकार्ड नहीं रखता है. इसके अलावा इस आरटीआई से संबंधित जानकारी इंजीनियरिंग और संपदा विभाग से भी मांगी गयी है. इन दोनों विभागों से जानकारी मिलने पर जबाव पूरा हो जाएगा.
- जिस OSM वैल्यूएशन को लेकर देश भर में बवाल, सागर यूनिवर्सिटी उसे करने जा रही लागू
- सागर यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ चुनाव का विरोध, स्टूडेंट्स का सवाल- छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं?
वहीं पूर्व कुलपति पर लगे आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पूर्व कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी मौजूदगी में गौरभवन छोड़ने के पहले वीडियोग्राफी करायी गयी है. इसके बाद जब वह रवाना हो गईं, तो संपदा विभाग ने फिर वीडियोग्राफी करायी है. इसके साथ ही स्टाॅक रजिस्टर हमेशा की तरह उनके आगमन और प्रस्थान के बाद मैंटेन किया गया है. कोई भी व्यक्ति अगर देखना चाहता है, तो संपदा विभाग में जाकर वीडियो और स्टाॅक रजिस्टर का अवलोकन कर सकता है."