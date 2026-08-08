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सागर के बजरंग धाम में जान पर खेल पहुंचते हैं भक्त, हनुमान ने अपने पैरों से रोकी थी बाढ़!

भगवान बजरंग बली का पैर नदी की तरफ झुके होने की मान्यता है कि, एक बार धसान नदी उफान पर थी और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई थी. तब हनुमान जी ने अपने पैर से बाढ़ को रोक दिया था. तभी से इस जगह को हनुमान टोंग कहा जाने लगा है. इस स्थान को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब मुगलों की सेना ने बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल पर आक्रमण किया, तो महाराज छत्रसाल युद्ध के पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आए थे और अपना राज्य बचाने में कामयाब रहे थे. यहां सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

सागर: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित धसान नदी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ दोनों राज्यों की सीमा भी निर्धारित करती है. नदी के किनारे मौजूद पहाड़ और जंगल यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. इसी नदी किनारे एक दुर्गम पहाड़ी पर भगवान बजरंग बली विराजे हुए हैं. जिनका एक पैर नदी की तरफ झुका हुआ है. जिसकी वजह से इस जगह को लोग हनुमान टोंग के नाम से जानते हैं.

एमपी-यूपी की सीमा पर हनुमानजी का प्रसिद्ध स्थान

कुछ दिनों पहले सागर में बनाए गए बाबा साहेब अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य में हनुमान टोंग स्थित है. जो सागर जिला मुख्यालय से करीब 60 किमी दूर है. सागर से बंडा होते हुए इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है. यहां पर पहुंचते ही यहां का प्राकृतिक सौंदर्य वशीभूत कर देता है.

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

ग्रामीण सोहन सिंह बताते हैं कि "हमारी दादी बताती थीं कि शहद तोड़ने वाले लोगों ने गांव के लोगों को बताया था कि यहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति है. जिसके बाद लोग बड़ी मुसीबत से मंदिर तक पहुंचे, तब जाकर भगवान के दर्शन हुए. यहां विराजे हनुमान की एक टांग ने धसान नदी को रोका था. महाराजा छत्रसाल के समय ये स्थान काफी प्रसिद्ध था. वो यहां दर्शन करने आते थे."

प्राकृतिक सुंदरता के साथ आस्था का बड़ा केंद्र (ETV Bharat)

राजा भैया के पिता मांग चुके हैं मन्नत

यहां बरेठी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने हनुमान जी के सामने इच्छा व्यक्त की थी कि भगवान हमारी गोद भर देंगे, तो हम प्रतिदिन दिया जलाएंगे. भगवान ने उनको बेटा दिया, जो आज बंडा में रहते हैं. जिन्हें राजा भैया कहते हैं. वहीं उनके पिता राजा साहब का निधन हो चुका है.

दुर्गम रास्ते के बाद असीम आस्था का केंद्र

स्थानीय पत्रकार देव कुमार यादव बताते हैं कि "पहले उत्तर वनमंडल में आने वाला ये इलाका अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है. धसान नदी के किनारे खड़े पहाड़ पर हनुमान टोंग नाम का प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है. हनुमान जी का दर्शन करना काफी कठिन है, लेकिन आस्थावान लोग जान हथेली पर लेकर पहाड़ पर चढ़ते हैं. पहाड़ की चट्टाने हिलती हैं और पल-पल में ऐसा लगता है कि अब अनहोनी घटने वाली है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से आजतक उस पहाड़ पर किसी तरह का हादसा श्रद्धालु के साथ नहीं हुआ है."

पहाड़ की चोटी पर मौजूद है भगवान का हनुमान मंदिर (ETV Bharat)

भगवान से आशीर्वाद लेकर महाराजा छत्रसाल ने मुगलों को हराया

स्थानीय पत्रकार नीरज अवस्थी बताते हैं कि "प्राकृतिक तौर पर ये स्थान काफी खूबसूरत है. एक तरफ उत्तर प्रदेश के गांव नजर आते हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के. यहां के बारे में किवदंती है कि, यहां भगवान लेटी हुई अवस्था में है. बुजुर्ग बताते हैं कि यहां पर प्राचीन समय में धसान नदी में बाढ़ आई थी, तब हनुमान जी ने उस बाढ़ को अपने पैर से रोका था, इसलिए ये हनुमान टोंग कहलाया है."'

उन्होंने आगे बताया कि, ''ये स्थान महाराजा छत्रसाल से जुड़ा हुआ है. मुगलों से लड़ाई के वक्त राजा छत्रसाल यहां आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. ये स्थान घनी पहाड़ी पर बसा हुआ है. लोगों ने पहाड़ में जंजीर बांधकर भगवान तक पहुंचने की व्यवस्था की है. इस स्थान के बारे में मान्यता के यहां पहुंचकर जो भी कामना की जाती है, वह जरूर पूरी होती है. यहां पहुंचने के लिए करीब 700 से 1000 मीटर तक पहाड़ पर चढाई करना होती है.''