फिल्म हनुमान अंश में बुंदेली भजन गायक सुनील लोधी का आई टेस्ट, मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर से मुलाकात
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गायक सुनील लोधी की आंखों की हुई जांच. नेत्र विभाग जिला प्रशासन को सौंपेगा रिपोर्ट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:16 PM IST
सागर: फिल्म हनुमान अंश में 2 बुंदेली भजनों को शामिल किया गया है. जिसे गाने वाले दोनों कलाकर मध्य प्रदेश से हैं. जिसमें सागर के जैसीनगर ब्लाॅक के रहने वाले नेत्रहीन युवक सुनील लोधी ने मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई भजन गाया, जो काफी लोकप्रिय हुआ. इसके बाद सुनील लोधी सोशल मीडिया सहित पूरे देश में सुर्खियों में छा गए.
सुनील लोधी के भजन के लोकप्रिय होने के बाद मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने सुनील लोधी को मुख्यमंत्री निवास बुलाकर ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनका भजन भी सुना. उन्होंने मुलाकात के दौरान सुनील लोधी को संगीत की शिक्षा और आंखों के इलाज का भरोसा दिलाया था. अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सागर कलेक्टर ने सुनील लोधी को बुलाकर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में सुनील का नेत्र परीक्षण कराया है.
कलेक्टर ने सुनील लोधी को बुलाकर कराया नेत्र परीक्षण
फिल्म हनुमान अंश के बुंदेली गीत से लोकप्रिय हुए सागर के नेत्रहीन गायक सुनील लोधी का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा के चलते स्वास्थ्य और विशेष नेत्र परीक्षण मंगलवार को बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में कराया गया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गायक सुनील लोधी से मुलाकात पर उनकी संगीत शिक्षा और समुचित इलाज के निर्देश दिए थे.
मुख्यमंत्री के निर्देश के चलते मंगलवार को कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की विशेष पहल पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गायक सुनील लोधी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के साथ-साथ विस्तृत नेत्र परीक्षण भी कराया गया, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके. बीएमसी में स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण के बाद सुनील लोधी ने कलेक्टर दिलीप कुमार यादव से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने सुनील लोधी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इस दौरान सुनील ने भजन भी गाकर सुनाया.
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'जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी सुनील लोधी की रिपोर्ट'
सुनील लोधी की आंखों की रोशनी वापिस आएगी या नहीं, सुनील लोधी देख सकेंगे या नहीं, इस मामले में जब ईटीवी भारत ने बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के नेत्र रोग विभाग के विशेषज्ञ डाॅ प्रवीण खरे से बात की, तो उन्होंने बताया, "जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को सुनील लोधी का नेत्र परीक्षण किया गया है. फिलहाल हम नेत्र परीक्षण से संबंधित किसी तरह की जानकारी मीडिया से शेयर नहीं कर सकते हैं. रिपोर्ट तैयार करने के बाद जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी और उन्हीं के माध्यम से जानकारी दी जाएगी."