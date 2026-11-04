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फिल्म हनुमान अंश में बुंदेली भजन गायक सुनील लोधी का आई टेस्ट, मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर से मुलाकात

फिल्म हनुमान अंश में बुंदेली भजन गायक सुनील लोधी का हुआ आई टेस्ट ( ETV Bharat )

सागर: फिल्म हनुमान अंश में 2 बुंदेली भजनों को शामिल किया गया है. जिसे गाने वाले दोनों कलाकर मध्य प्रदेश से हैं. जिसमें सागर के जैसीनगर ब्लाॅक के रहने वाले नेत्रहीन युवक सुनील लोधी ने मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई भजन गाया, जो काफी लोकप्रिय हुआ. इसके बाद सुनील लोधी सोशल मीडिया सहित पूरे देश में सुर्खियों में छा गए.

सुनील लोधी के भजन के लोकप्रिय होने के बाद मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने सुनील लोधी को मुख्यमंत्री निवास बुलाकर ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनका भजन भी सुना. उन्होंने मुलाकात के दौरान सुनील लोधी को संगीत की शिक्षा और आंखों के इलाज का भरोसा दिलाया था. अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सागर कलेक्टर ने सुनील लोधी को बुलाकर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में सुनील का नेत्र परीक्षण कराया है.