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करोड़ों शिवलिंगों के निर्माता दद्दा जी, गुरु पूर्णिमा पर महा आयोजन, देश-विदेश के शिष्यों का लगेगा मेला

सागर में पांच दिनों तक मनेगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव, दद्दा जी के सभी शिष्य आमंत्रित, पार्थिव शिवलिंग का किया जाएगा निर्माण. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

GURU PURNIMA 2026
नेता-अभिनेताओं के गुरू दद्दा जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:33 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 1:39 PM IST

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सागर: सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की अलख जगाने वाले ब्रह्मलीन संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी की बात करें, तो उनका नाम नेताओं और अभिनेताओं के गुरु के तौर पर लिया जाता है. उनके अनुयायियों में कई दिग्गज नेता और अभिनेता शामिल हैं. सागर में दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनका मंदिर स्थापित किया गया है. जहां इस बार भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी चल रही है. अब तक गुरु पूर्णिमा का पर्व एक दिवसीय मनाया जाता था. लेकिन इस बार सागर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पांच दिवसीय होगा. एकादशी से प्रारंभ होने वाले ये पर्व गुरु पूर्णिमा तक चलेगा. जिसमें देश विदेश के दद्दा जी के सभी शिष्यों को आमंत्रित किया जा रहा है.

1985 में जबलपुर में शुरू हुआ था पार्थिव शिवलिंग निर्माण
दद्दाजी शिष्य मंडल के सक्रिय सदस्य अभिषेक गौर बताते हैं कि, ''हमारे परम पूज्य गुरु जी दद्दाजी ने शिवलिंग निर्माण के अभियान को संस्कारधानी जबलपुर से 1985 में शुरू किया था. वहां पर दद्दा जी ने पहला यज्ञ कराया था. दद्दाजी एकमात्र ऐसे संत हैं, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण के महायज्ञ कराए. दद्दा जी ने लगभग 131 पार्थिव शिवलिंग निर्माण के यज्ञ कराए हैं. दद्दाजी ने विश्व की जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 11 शिवलिंग निर्माण कराए हैं. अब दद्दाजी के पुत्र अनिल शास्त्री जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं.

पार्थिव शिवलिंग का किया जाएगा निर्माण (ETV Bharat)

पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महत्व
दद्दा जी मंदिर के महंत केशवगिरी महाराज बताते हैं कि, ''भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग निर्माण की परंपरा चार युगों से चली आ रही है. श्री शिवमहापुराण में वर्णन है कि भगवान राम ने त्रेतायुग में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया था. इसके अलावा मां नर्मदा के तट पर अनेक संतों, साधु और मनीषियों ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया. जिसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तो निश्चित रूप से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं. माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए शिवलिंग निर्माण किया, जिसे वो नदी में विसर्जित करती थी.

तीज की कथा है कि, जब माता पार्वती नदी में शिवलिंग विसर्जित कर रही थी, तभी भगवान शिव उसमें से प्रकट हुए थे. पार्थिव शिवलिंग की महिमा अनादिकाल की है. चारों युग में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया है. परशुराम ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त किए थे. वहीं शनि भगवान ने गुजरात में नर्मदा के तट मोटी पनोती पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है. दद्दा जी द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण का मिशन शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य विश्व कल्याण और राष्ट्र कल्याण था. अब हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं.''

SAGAR DADDAJI TEMPLE
इस बार पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव (ETV Bharat)

इस बार पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव
दद्दाजी शिष्य मंडल के सदस्य राजा रिछारिया बताते हैं कि, ''पहले गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता था. इस बार हम लोग पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे. इसमें गुरु दीक्षा समारोह, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, हवन पूजन जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे. भक्त लोगों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी.''

महंत केशवगिरी महाराज बताते हैं कि, ''पांच दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन में रोज दद्दा जी की महाआरती आयोजित होगी, जो एकादशी के दिन से शुरू होगी. दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण, तीसरे दिन शिवार्चन, चौथे दिन 11 हजार दीप प्रज्वलन और पांचवे दिन अखंड रामायण पाठ किया जाएगा.''

PARTHIV SHIVLING MAHAYAGYA
दद्दा जी ने विश्व के हर व्यक्ति के लिए बनवाए 11 शिवलिंग (ETV Bharat)

धनवान या निर्धन सभी शिष्यों के लिए दद्दाजी की समदृष्टि
दद्दा जी शिष्य मंडल की बात करें, तो उनके शिष्यों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन कराया था. कई मंत्री पूर्व मंत्री, विधायक, अधिकारी और कई अभिनेता शामिल हैं. मुंबई की मायानगरी में जब दद्दा जी ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ किया था. तो फिल्मी सितारों की भीड़ लगी रहती थी.

महंत केशव गिरी कहते हैं कि, ''भारत और भारत के बाहर चाहे नेता, अभिनेता या फिर झुग्गी में रहने वाला गरीब और गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले समर्थ व्यक्ति भी दद्दा जी के शिष्य हैं. दद्दा जी ऐसे संत थे, जो सबको समदृष्टि में देखते थे. दद्दाजी एक ही पंक्ति में पूजन कराते थे और एक ही पंक्ति में सभी को भोजन कराते थे. ऐसे में सभी शिष्य परिवार को आमंत्रित किया गया है. दद्दा जी के कटनी में स्थित समाधि स्थल पर भी मंदिर का निर्माण हो चुका है, वहां भी उनके शिष्य पहुंचेंगे. घनश्याम बाग में पहुंचकर अनिल शास्त्री महाराज का आशीर्वाद लेंगे और यहां राम दरबार में भी पांच दिवसीय आयोजन में पहुंचेंगे.''

Last Updated : July 15, 2026 at 1:39 PM IST

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