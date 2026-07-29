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यूक्रेन के ड्रोन हमले में कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत, शव वापसी के लिए परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार

रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुआ हमला ( Photo credit:ETV Bharat )