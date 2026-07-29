यूक्रेन के ड्रोन हमले में कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत, शव वापसी के लिए परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार
रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुआ हमला, 10 दिन बाद भी शव का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 8:10 AM IST
कानपुर: रूस- यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुए एक ड्रोन हमले में कानपुर के शास्त्री नगर निवासी और मर्चेंट नेवी के 30 वर्षीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई. हमला 18 जुलाई को उस समय हुई जब उनका कार्गो शिप तुर्की से रूस के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था. घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच सका है, जिसके लिए परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं.
मौत की खबर कॉल से मिली: मुंबई स्थित एवन नेवीगेटर्स कंपनी में कार्यरत सागर गुप्ता के बड़े भाई मनीष ने बताया कि, सागर 14 जून को घर से रवाना हुए थे और 17 जून को तुर्की से रूस जाने वाले कार्गो पोत पर सवार हुए थे. यात्रा के दौरान 18 जुलाई तक परिजनों का उनसे लगातार संपर्क बना हुआ था, लेकिन उसके बाद संवाद पूरी तरह टूट गया.
हमलोगों को इस घटना की जानकारी 22 जुलाई को मिली, जब जहाज के एक अन्य क्रू सदस्य ने घर के पास स्थित एक चाट विक्रेता के मोबाइल फोन पर कॉल करके सागर की मृत्यु की सूचना दी. - मनीष, मृतक सागर के बड़े भाई
पार्थिव शरीर का इंतजार: इस हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं. उनका आरोप है कि उन्हें स्थानीय पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महानिदेशालय नौवहन के कार्यालय द्वारा सागर का पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है. कागजी प्रक्रिया पूरी करने और पासपोर्ट विवरण जुटाने के लिए परिजन लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि इन आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूर्ण होने में अभी 7 से 8 दिनों का समय और लग सकता है.
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