ETV Bharat / state

यूक्रेन के ड्रोन हमले में कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत, शव वापसी के लिए परिजनों ने लगाई सरकार से गुहार

रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुआ हमला, 10 दिन बाद भी शव का इंतजार

रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुआ हमला
रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुआ हमला (Photo credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: रूस- यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुए एक ड्रोन हमले में कानपुर के शास्त्री नगर निवासी और मर्चेंट नेवी के 30 वर्षीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई. हमला 18 जुलाई को उस समय हुई जब उनका कार्गो शिप तुर्की से रूस के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था. घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच सका है, जिसके लिए परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं.

मृतक सागर गुप्ता (फाइल फोटो)
मृतक सागर गुप्ता (फाइल फोटो) (Photo credit:ETV Bharat)

मौत की खबर कॉल से मिली: मुंबई स्थित एवन नेवीगेटर्स कंपनी में कार्यरत सागर गुप्ता के बड़े भाई मनीष ने बताया कि, सागर 14 जून को घर से रवाना हुए थे और 17 जून को तुर्की से रूस जाने वाले कार्गो पोत पर सवार हुए थे. यात्रा के दौरान 18 जुलाई तक परिजनों का उनसे लगातार संपर्क बना हुआ था, लेकिन उसके बाद संवाद पूरी तरह टूट गया.

हमलोगों को इस घटना की जानकारी 22 जुलाई को मिली, जब जहाज के एक अन्य क्रू सदस्य ने घर के पास स्थित एक चाट विक्रेता के मोबाइल फोन पर कॉल करके सागर की मृत्यु की सूचना दी. - मनीष, मृतक सागर के बड़े भाई

पार्थिव शरीर का इंतजार: इस हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं. उनका आरोप है कि उन्हें स्थानीय पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महानिदेशालय नौवहन के कार्यालय द्वारा सागर का पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है. कागजी प्रक्रिया पूरी करने और पासपोर्ट विवरण जुटाने के लिए परिजन लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि इन आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूर्ण होने में अभी 7 से 8 दिनों का समय और लग सकता है.

यह भी पढ़ें: कानपुर में पति बोला- पत्नी ने केमिकल वाली चाय पिलाई, क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश, CCTV में कैद हुई करतूत

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात के CMO कार्यालय में डॉक्टर की पत्नी का हंगामा, बोलीं- नाम के आगे त्रिपाठी लिखने की मिल रही सजा

TAGGED:

MERCHANT NAVY
UKRAINIAN DRONE ATTACK
KANPUR NEWS
FAMILY APPEALED GOVERNMENT
RUSSIA UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.