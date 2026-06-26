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नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघ पर चलाई गोली? मुख्य सचिव और वन मुख्यालय तक पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश के वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों पर गोली चलाने के आरोप, वीडियो के आधार पर शिकायत

NAURADEHI TIGER RESERVE FIRING VIDEO
नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघ पर चलाई गोली? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 11:16 AM IST

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सागर : वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में टाइगर पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. हाल में रिजर्व क्षेत्र के एक गांव में युवक पर बाघ द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई थी, इसी घटना के बाद एक और वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक बाघ भागता नजर आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बाघ पर गोली चलाई है. इस मामले में वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने मुख्य सचिव और वन मुख्यालय में वीडियो साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई है.

22 जून को टाइगर पर चली गोली?

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है, '' नौरादेही टाइगर रिजर्व में 22 जून 2026 को अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और संदेहास्पद घटना सामने आई है, विश्वसनीय सूत्रों से एक वीडियो मिला है, जो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है. इस वीडियो से वनविभाग की कार्यप्रणाली, गंभीर प्रशासनिक और आपराधिक लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.''

वीडियो के आधार पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने की शिकायत (Etv Bharat)

क्या टाइगर पर सचमुच गोली चली?

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने कहा, '' वीडियो में 3 से 4 सेकंड के अंतराल पर बेहद संदिग्ध और नम मिट्टी में असामान्य गतिविधि दिखाई दे रही है. पहली नजर में आशंका है कि यहां पर बाघ पर गोली चलाई गई है. यदि गोली चली है, तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का घोर उल्लंघन और अक्षम्य अपराध है. यदि पत्थर या किसी दूसरी घातक वस्तु से हमला हुआ है, तो भी दंडनीय अपराध है.''

Gun shot over Tiger in Nauradehi
वीडियो के आधार पर टाइगर पर गोली चलने की शिकायत (Source- Ajay Dubey)

घटना पर परदा डाल रहा वन विभाग : दुबे

वाइल्ड लाफ एक्सपर्ट ने कहा, '' इसी घटना के बाद बाघ ने चिढ़कर युवक पर हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर वनविभाग के अधिकारियों द्वारा सतही और संदिग्ध कारण पेश किए गए हैं. कि जब युवक पर हमला हुआ है, तो वो शौच के लिए गया था. विभाग का ये कथन तथ्यों को दबाने और अपनी लापरवाही पर परदा डालने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है.

अजय दुबे का कहना है कि इस घटना के दौरान वनविभाग का गश्तीदल घटनास्थल से नदारद था. टाइगर रिजर्व के कोर जोन में मानवीय बसाहट के बीच पेट्रोलिंग कर्मियों का नदारद रहना वन्यजीवों और ग्रामीणों दोनों को सुरक्षा के लिहाज से भगवान के भरोसे छोड़ने जैसा है.

विस्थापन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

अजय दुबे ने अपनी शिकायत में कहा, '' सबसे गंभीर विषय पटना मोहली गांव का है. गांव के विस्थापन के लिए करोड़ों रूपए की राशि स्वीकृत और आवंटित हो चुकी है. इसके बावजूद प्रशासनिक सुस्ती, वनविभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते गांव अब तक विस्थापित नहीं हुआ है. इसी कारण आज बाघ और इंसान के बीच संघर्ष मुश्किल और घातक मोड़ पर पहुंच गया है.'' उन्होंने शिकायत में पूर्व की घटनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यहां पर बेशकीमती रेडियो काॅलर वाला बाघ रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो चुका है, जिसका आजतक कोई सुराग नहीं लगा है.

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

अजय दुबे ने अपनी शिकायत में मांग की है कि उन्होंने वीडियो की जांच बैलेस्टिक और तकनीकी विशेषज्ञों से कराए जाने की मांग की है. जिससे संदिग्ध वीडियो का सच सामने आ सके. घटना के वक्त नदारद और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले वन अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए. पटना मोहली गांव के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी गांव खाली नहीं कराए जाने की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता और लापरवाही का मामला दर्ज किया जाए.

वन विभाग कर रहा जांच, वीडियो बनाने वाले तक पहुंची टीम

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने इस मामले पर कहा, '' अजय दुबे जी की शिकायत के बाद आज ही मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है. जिस इलाके का वीडियो बताया जा रहा है और जिस लोकेशन पर टाइगर भागता हुआ दिख रहा है, उसकी 30 से लेकर 50 मीटर की परिधि में मेटल डिटेक्टर से जांच कराई गई है. जहां पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, जिससे पता चले की गोली चली हो, ना किसी कारतूस का खोखा मिला है और ना बारूद के अवशेष मिले हैं.''

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उन्होंने आगे कहा, '' इसके अलावा जो वीडियो अजय दुबे द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया था, उसमें आवाज नहीं थी. मैंने जांच के दौरान उस व्यक्ति को खोज लिया जिसने यह वीडियो बनाया था और हमें ओरिजिनल वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी तरह की गोली चलने की आवाज नहीं आ रही है. शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आए हैं और आगे भी जांच जारी रहेगी.''

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