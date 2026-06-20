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वरमाला होते ही दूल्हे ने कर दी ऐसी मांग, मना करने पर हुआ आग बबूला, वापस ले गया बारात

सागर में शादी से पहले दूल्हे ने की बाइक और 2 लाख दहेज की मांग, नहीं मिली तो वरमाला के बाद लौटाई बारात, शिकायत दर्ज.

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वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद बारात वापस ले गया दूल्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:11 PM IST

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सागर: वर-वधु ने एक दूसरे को माला पहना कर वरमाला की रस्म पूरी की. शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं. लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी. लेकिन इसी बीच वर पक्ष ने 2 लाख रुपए और महंगी बाइक की मांग कर डाली. जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. जब विवाद बढ़ा वर पक्ष ने वधू पक्ष से मारपीट करना शुरू कर दिया और बिना शादी के ही वापस चला गया. लाख अरमान संजोए हुए दुल्हन पूरी रात अपने पिया का इंतजार करती रही. जिसके बाद पीड़ित लड़की पक्ष के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर खुरई शहरी थाने पहुंचे. यह पूरा मामला सागर जिले के खुरई से सामने आया है.

विवाद के बाद बारात वापस चली गई

खुरई शहरी थाना क्षेत्र शादी का मंडप सजा हुआ था. बारात भी घर पर आ गई. शादी में रिश्तेदार और परिजन सभी शादी के जश्न में मस्त थे. दुल्हन की शादी रायसेन जिले के बेगमगंज के गोपालपुरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र बंसल से तय हुई थी. वर और वधु ने एक दूसरे को माला पहनाकर वरमाला की रस्म को पूरा किया. इसके बाद दूल्हे के पिता ने लड़की पक्ष से 2 लाख रुपए नगद और एक महंगी बाइक की डिमांड कर डाली.

वरमाला के बाद दूल्हे ने कर दी दहेज की मांग (ETV Bharat)

जब लड़की पक्ष ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दिया तो लड़का पक्ष आग बबूला हो गए. लड़के और लड़की पक्ष में विवाद शुरू हो गया. जिसके बाद लड़का पक्ष बारात लेकर वापस चले गए. दुल्हन के पक्षवालों की ओर से पूरी रात फोन के जरिए दूल्हे और उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया. केवल शादी की रस्म शुरू होना थी, लेकिन पूरी रात गुजर गई पर फेरे नहीं हुए.

दूल्हा पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग

दुल्हन के चाचा ने कहा, "मैने अपनी भतीजी को बड़े लाड-प्यार से पाला है. उसके माता पिता नहीं होने के बाद भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं होने दी है. शादी में करीब 6 लाख रुपए खर्च किए हैं. शादी पक्की होने के पहले लड़का पक्ष ने कोई मांग नहीं की, लेकिन जब विवाह की रस्में शुरू होने थी, उसी समय उन्होंने अपनी मांग रखना शुरू कर दिया. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए."

दुल्हन ने लगाया मारपीट का आरोप

दुल्हन ने बताया कि "मुझे शादी टूटने का कोई गम नहीं है. शादी के पहले ही लड़के और उनके परिवार की हकीकत उजागर हो गई है. यदि शादी के बाद दहेज मांगते और न देने पर कोई घटना कर देते, तो फिर क्या होता?" दुल्हन ने बताया कि "बचपन में ही मेरी मां का बीमारी के चलते निधन हो गया था. मां के गम में पिता भी कहीं चले गए थे. मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी हूं. दादी और चाचा ही हम तीनों बहनों का पालन-पोषण कर रहे हैं. लड़के पक्ष वालों ने दहेज की मांग को लेकर जमकर विवाद किया. यहां तक कि दूल्हे ने ओर उनके परिवार ने हम लोगों से मारपीट भी की है."

खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि "दुल्हन पक्ष की ओर से मिली शिकायत के आधार पर आरोपी दूल्हा सुरेंद्र बंसल, दूल्हे के पिता ज्ञानी बंसल और दूल्हे के बड़े भाई के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है."

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