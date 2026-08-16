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भोपाल से आगरा का सफर सिर्फ 7 घंटे में, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे चमकाएगा पर्यटन और व्यापार

यूपी-एमपी के बुंदेलखंड से होते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा आगरा-भोपाल, 12-13 घंटे के सफर का समय होगा आधा. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

GREENFIELD EXPRESS WAY AGRA BHOPAL
सिर्फ 7 घंटे में आगरा से भोपाल का सफर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 12:55 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 1:04 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में दोनों प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके काफी मददगार साबित हो रहे हैं. सागर कानपुर रोड के बाद अब सागर से ही होते हुए विश्व पर्यटन स्थल आगरा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के जरिए जोड़ा जा रहा है. खास बात ये है कि अब तक आगरा और भोपाल के बीच की करीब 530 किमी दूरी तय करने में 12-13 घंटे का समय लगता था, अब महज 7 घंटे में तेज रफ्तार के साथ ये सफर पूरा होगा. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है. करीब 15 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से मध्य प्रदेश के विदिशा, सागर, छतरपुर और यूपी के महोबा हमीरपुर से होते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे इन दो शहरों को नजदीक लाने का काम करेगा. इस परियोजना के पूरे होते ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के व्यापार, उद्योग और पर्यटन को पंख लगेंगे और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा.

सागर कानपुर एक्सप्रेस वे बना परियोजना का सेतु

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को विश्व पर्यटन स्थल आगरा से जोड़ने के लिए निर्माणाधीन सागर कानपुर मार्ग एक तरह से सेतु का काम करेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जरिए भोपाल-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है. इस परियोजना को आकार और गति देने में सागर-कबरई-कानपुर मार्ग की अहम भूमिका रहेगी. इस परियोजना के 560 किमी के हिस्से में से 360 किमी रोड मध्य प्रदेश और 166 किमी सड़क उत्तर प्रदेश में बन रही है. सागर के बहेरिया से लेकर मोहरी के बीच 42 किमी का एक्सप्रेस वे बन चुका है और बाकी निर्माणाधीन है.

AGRA BHOPAL 530 KM IN 7 HRS
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से पर्यटन और व्यापार को लगेगा पंख (ETV Bharat GFX)

वहीं, कानपुर से कबरई तक 117 किमी के एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है. जिसके लिए 7,145 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है. इस सड़क के पूरा होते ही कानपुर और यूपी के बुंदेलखंड के महोबा के बीच के सफर में लगने वाला वक्त आधा हो जाएगा. महोबा, मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन सागर कबरई मार्ग से कनेक्ट हो जाएगा. सागर से कनेक्ट होते ही विदिशा होते ही भोपाल से कनेक्ट हो जाएगा.

क्या है भोपाल आगरा कनेक्टिविटी का एनएचएआई का प्लान?

एनएचएआई ने भोपाल से आगरा को कनेक्ट करने के लिए सागर कानपुर मार्ग को सेतु की तरह उपयोग करने का फैसला किया. यहां भोपाल से होते हुए विदिशा और सागर तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा और निर्माणाधीन सागर कानपुर एक्सप्रेस वे पर यूपी के महोबा से हमीरपुर होते हुए आगरा से जोड़ने का काम करेगा. एनएचएआई द्वारा तैयार किए गए डीपीआर के अनुसार ये फोरलेन एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश की राजधानी से होते हुए विदिशा. सागर और छतरपुर से होते हुए महोबा और झांसी की सीमा से गुजरेगा.

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सागर कानपुर एक्सप्रेस वे बना परियोजना का सेतु (Source: NHAI)

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के अनुसार "फिलहाल भोपाल से आगरा तक सड़क मार्ग से 12 से 13 घंटे का समय लगता है. इस परियोजना के पूर्ण होने पर ये वक्त आधा हो जाएगा. जिसका सबसे ज्यादा फायदा दोनों प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके को मिलने वाला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कानपुर, आगरा और लखनऊ से शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी."

एमपी यूपी के इन शहरों को कनेक्ट करेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे

इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों के बीच शानदार कनेक्टिविटी होने जा रही है. अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, तो विदिशा, सागर, छतरपुर होते ही उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रवेश करते हमीरपुर होते हुए ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर रामाईपुर के पास कानपुर रिंग रोड पहुंचने के पहले महोबा और हमीरपुर से कनेक्ट होगा. खास बात ये है कि इस एक्सप्रेस वे का उद्देश्य सिर्फ भोपाल और आगरा कनेक्ट करने का नहीं, बल्कि कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस वे से इसे जोड़ा जा सकता है. कानपुर रिंगरोड के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा. इसमें और विस्तार करके भोपाल-लखनऊ हाईस्पीड कारीडोर की योजना पर विचार चल रहा है.

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यूपी-एमपी के बुंदेलखंड से होते हुए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस (Source: NHAI)

औद्योगिक गलियारे के रूप में लेगा आकार

इस महत्पूर्ण प्रोजेक्ट के जरिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में औद्योगिक विकास की संभावनाएं प्रबल होंगी. भोपाल से लेकर विदिशा, सागर और छतरपुर के हैवी इलेक्ट्रिकल्स, आटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और पर्यटन उद्योग को आकार मिलेगा. वहीं, उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, कानपुर के वस्त्र, चमड़ा और रसायन उद्योग के साथ कृषि उत्पादों का व्यापर बढ़ेगा. सागर, विदिशा, छतरपुर, महोबा और हमीरपुर जैसे शहरों को बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से शानदार कनेक्टिविटी मिलेगी. सबसे बड़ा फायदा लाॅजिस्टिक सेक्टर और माल परिवहन को होने वाला है.

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इस कॉरिडोर निर्माण से माल ढुलाई की लागत काफी कम हो जाएगी. किसानों को अपनी उपज के अच्छे दामों के लिए बडे़ बाजारों तक पहुंच आसान होगी.

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प्रोजेक्ट की लागत 15 हजार करोड़ रुपए (Source: NHAI)
इन शहरों के व्यापारियों की माल ढुलाई की लागत कम होगी. इस परियोजना के आसपास इंडस्ट्रियल कारीडोर और लाॅजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है. वहीं, यात्रियों के लिए बेहतर सफर के लिए रेस्टहाउस, ई वाहन चार्जिंग स्टेशन और आपातकालीन चिकित्सा जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जाएगी. सबसे बड़ा फायदा यहां के पर्यटन उद्योग को होने जा रहा है. भोपाल से लेकर आगरा तक पर्यटन उद्योग के लिए भी काफी मददगार साबित होगा. भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, आगरा तक पर्यटन व्यावसाय में तेजी वृद्धि की उम्मीद है.

क्या कहते हैं जानकार?

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि "सागर कानपुर एक्सप्रेस वे जो निर्माणाधीन है, उसको आधार बनाकर इस नए प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए मंजूरी मिली है, जिसके डीपीआर पर काम चल रहा है. जिन इलाकों में डीपीआर मंजूर हो चुका है, वहां भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है. प्रोजेक्ट से जुड़ी परियोजना पर्यावरण और प्रशासनिक मंजूरी पर काम चल रहा है. ये प्रोजेक्ट दोनों प्रदेशों के कई शहरों के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला होगा. इस प्रोजेक्ट को उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है. इसका निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होने की संभावना है, क्योकिं कानपुर और सागर के बीच काम चल रहा है."

Last Updated : August 16, 2026 at 1:04 PM IST

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