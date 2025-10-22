ETV Bharat / state

चने की फसल बनाएगी मालामाल, बुवाई से लेकर कटाई तक मानें विशेषज्ञों की सलाह

मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है चने की बुवाई, कृषि विशेषज्ञ से जानिए उत्पादन बढ़ाने का तरीका.

चने की बुवाई से लेकर कटाई तक जानें विशेषज्ञ की सलाह (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
सागर: दीपावली के त्यौहार के साथ किसान रबी सीजन की फसलों की बुवाई की तैयारियों में लगे हुए हैं. मध्य प्रदेश में चना की फसल की बुवाई बड़े पैमाने पर की जाती है. चने की फसल के दाम अच्छे मिलने के कारण किसान बड़े पैमाने पर फसल बोते हैं. चने की कौन सी किस्म अच्छी पैदावार देगी, किस तरह फसल की बोवनी करें, कब सिंचाई करें और खाद उर्वरक का उपयोग कैसे करें. इस संबंध में कृषि वैज्ञानिक की सलाह महत्त्वपूर्ण है. इस सिलसिले में सागर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी किसानों को ये सलाह दे रहे हैं.

इन किस्मों का करें इस्तेमाल

कृषि वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि "पूरे बुंदेलखंड में चने की खेती बहुत बड़े रकबे में होती है. आमतौर पर हमारे किसान पुरानी किस्में जे जी- 315 का लगातार प्रयोग कर रहे हैं. इसका उत्पादन भी काफी अच्छा मिल रहा है और फसल का दाम भी बाजार में काफी अच्छा मिल रहा है. इसके अलावा 315 जैसी दूसरी किस्म जे जी 12, जे जी 16, जे जी 14 भी काफी अच्छा उत्पादन दे रही हैं. वर्तमान में जो नई किस्में जवाहर चना 52, जवाहर चना 36, जवाहर चना 12, आरबी 202 और आरबी 203 है, इन किस्मों से भी किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं.

अच्छे उत्पादन के लिए बीजोपचार जरूरी (ETV Bharat)

बुवाई के पहले पलेवा करें किसान

कृषि वैज्ञानिक डॉ. त्रिपाठी कहते हैं कि "चने की फसल का अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान भाई फसल की बोवनी के पहले पलेवा जरूर करें. अगर मिट्टी में नमी है तो चने की गहरी बोवनी करना चाहिए. जिससे अच्छा उत्पादन आता है और उच्चटा (घास) की भी समस्या कम हो जाती है."

बुवाई के पहले पलेवा करें किसान (ETV Bharat)

अच्छे उत्पादन के लिए बीजोपचार जरूरी

चने की फसल के अच्छे उत्पादन के लिए चने के बीज का उपचार जरूर करें. किसी भी फफूंदनाशी से बीज का उपचार किया जा सकता है. इसके बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से उपचार करना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं.

ज्यादा सिंचाई की नहीं जरूरत

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार चने की फसल के लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है. किसान भाई जमीन की प्रकृति के अनुसार सिंचाई करें. फली आने के पहले या फिर फली में जब दाना पड़ता है, उस समय सिंचाई करना चाहिए.

अच्छे उत्पादन के लिए बीजोपचार जरूरी (ETV Bharat)

खाद और उर्वरक का उपयोग

डॉ. आशीष त्रिपाठी के अनुसार चने की खेती में खाद और उर्वरक के उपयोग के लिए एक हेक्टेयर में 20 किलो ग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत चने को होती है. इसकी पूर्ति हम 30-40 किलोग्राम डीएपी या 20-20-0-13 खाद की 40-50 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मान से उपयोग कर सकते हैं. यदि आपको इसका उपयोग नहीं करना है तो एक क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ के मान से उपयोग किया जा सकता है.

