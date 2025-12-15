सागर में गल्ला व्यापारी से लूट, आंख में मिर्च झोंक ले उड़े 15 लाख रुपए
सागर में दिनदहाड़े बदमाशों ने लूट लिए 15 लाख से अधिक रुपए, गल्ला व्यापारियों ने किया चक्का जाम, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल.
सागर: शहर में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से हडकंप मच गया. सोमवार को दोपहर बाद बैंक से पैसे लेकर आ रहे एक गल्ला व्यापारी के मैनेजर को मंडी के पीछे 4 बदमाशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर करीब 15 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया. मैनेजर की चीख-पुकार सुनकर पास मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन बाकी 3 बदमाश भाग निकले. घटना के बाद पूरे गल्ला व्यापारी इकट्ठा हो गए और चक्का जाम कर दिया. इस पर समाजवादी नेता रघु ठाकुर की अगुवाई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.
दिन-दहाड़े मिर्च झोंककर लूट
कृषि उपज मंडी के मोलाली पुल के पास एक फर्म के मैनेजर सुरेश दीक्षित बैंक से रकम लेकर आ रहे थे. इस दौरान ऑटो और बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने मैनेजर की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंककर रिवाल्वर की नोक पर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले.
आसपास के लोगों ने चीखने की आवाज सुनकर एक लुटेरे को पकड़ लिया. इस घटना के बाद गल्ला व्यापारियों ने मंडी गेट के सामने चक्काजाम कर दिया और पुलिस की नाकामी पर जमकर नाराजगी जताई. मैनेजर के पास 15 लाख से अधिक की रकम थी. बदमाश ऑटो और बाइक से मैनेजर का पीछा कर रहे थे और मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया.
आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन
वारदात के बाद व्यापारियों की नाराजगी देखते हुए मोती नगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को मनाते नजर आए. व्यापारियों की मांग थी कि मंडी संचालन के दौरान पुलिस की तैनाती की जाए. घटना को लेकर जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि "मनदीप व्यापारी के मैनेजर के साथ हुई लूट की वारदात के बाद वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को तो पकड़ लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमों लगाई गई है और जल्दी ही वारदात को अंजाम देने वाले बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा."
कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर समाजवादी नेता रघु ठाकुर के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आईजी सागर के पास पहुंचा. जहां डीआईजी शशीन्द्र चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने कहा कि "शहर के एसपी को कानून व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है. पिछले 1 हफ्ते से शहर में कटरबाज आतंक मचाए हुए हैं. जिस दिन उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल सागर दौरे पर थे. उस दिन भी कटरबाजों ने खुलेआम आतंक मचाया, लेकिन एसपी क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहते हैं."
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "अगर उन्हें क्रिकेट का इतना शौक है, तो वह केंद्रीय गृहमंत्री से उनकी सिफारिश करेंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष उनके बेटे हैं. उनसे कहकर एसपी को क्रिकेट टीम में शामिल करा दें."