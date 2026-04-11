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मोबाइल में उलझे पेरेंट्स, बच्चों पर नहीं दे रहे ध्यान, सरकार आंगनबाड़ी बुलाकर बताएगी 'नो स्क्रीन ऑवर'

बच्चों का स्क्रीन टाइम चिंता विषय आंगनबाड़ी स्तर पर ये देखने में आया है कि आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 साल के बच्चे कई बार आंगनबाड़ी केंद्र पर ही मोबाइल की जिद करते हैं. ऐसे बच्चों के अभिभावकों से चर्चा और उनके पारिवारिक माहौल को समझने के बाद सामने आया है कि बच्चों को परिवार के लोगों ने ही मोबाइल की लत लगायी है. ज्यादातर लोग घर पर ही मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. कई लोग मनोरंजन के उद्देश्य से तो कई लोग कामकाज के कारण मोबाइल पर वक्त बिताते हैं. ऐसे में जाने अंजाने में परिजन बच्चा परेशान ना करे और व्यस्त रहे, उसे भी मोबाइल थमा देते हैं.

23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों पर 23 अप्रैल तक दो सप्ताह का पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है. जिसमें मातृ एवं शिशु पोषण, जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क विकास और 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है. इसी कार्यक्रम में परिवार ओर समुदाय की भूमिका को मजबूत करने, स्क्रीन टाइम कम करने और सशक्त आंगनबाड़ी निर्माण जैसे विषयों पर गतिविधियां होंगी. पखवाड़े को जनआंदोलन का स्वरूप देने रैलियां, पोषण पर चर्चा, दादी-नानी की जुबानी कार्यक्रम और खिलौना निर्माण वर्कशाॅप आयोजित की जाएगी.

सागर: मोबाइल किस हद तक परेशानी का सबब बन रहा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब सरकार को छोटे-छोटे बच्चों को उनके अभिभावक समय दे रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी जांच पड़ताल करनी पड़ रही है. आंगनवाड़ी स्तर पर मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़े में इस बार अभिभावकों को बुलाकर 'नो स्क्रीन ऑवर' के बारे में बताया जा रहा है. उनसे कहा जा रहा है कि, वो घर पर मोबाइल में ही व्यस्त ना रहें और बच्चों के लिए समय दें. साथ ही छोटे बच्चों को पड़ रही मोबाइल की लत को लेकर सलाह दी जा रही है कि, 2 से 5 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम एक घंटे से कम रखा जाए.

अभिभावकों की तो परेशानी मिट जाती है, लेकिन बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है और उनका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाता है. इसका असर बच्चे के मानसिक विकास, स्वभाव और शारीरिक वृद्धि पर पड़ता है. सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं. ऐसे में ये भी देखा गया है कि ज्यादातर ये समस्या उनके घरों में है, जहां बच्चों की मां और पिता दोनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं और बच्चा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है.

अभिभावकों को आंगनबाड़ी बुलाकर बताएंगे (ETV Bharat)

पोषण पखवाड़े में क्या गतिविधियां होती है

सुपरवाइजर शिवानी सेंगर बताती है कि, ''पोषण पखवाड़े में हम पोषण का स्तर देखते हैं कि बच्चों के खाने का स्तर क्या है, उसको किस तरह से हरी सब्जियां, मेडिसिन और विटामिन देने हैं. अगर बच्चे को आयरन की कमी है, तो आयरन सिरप देते हैं. विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन सिरप देते हैं. हम यह भी देखते हैं कि बच्चे का टीकाकरण नियमित रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर बच्चा कुपोषित है, तो हम उसे थर्ड मील भी उपलब्ध कराते हैं और अगर अति गंभीर है तो फिर उसे एनआरसी भेजते हैं.

23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन (ETV Bharat)

स्क्रीन ऑवर की तैयारी

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी भरत सिंह राजपूत कहते हैं कि, ''पोषण पखवाडे की हमारी इस बार की थीम में एक विषय 'नो स्क्रीन ऑवर' भी है. आधुनिक दौर में लोग मोबाइल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं. उससे बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को दूर रखने के लिए ऐसा कार्यक्रम चला रहे. जिसमें कुछ घंटे उनको मोबाइल से दूर रखा जाएगा. लोगों में मोबाइल की लत लगती जा रही है. लोग अपने घर में आफिस में मोबाइल एप, गेम्स और आफिस वर्क भी करते हैं. ऐसे में वो उन दैनिक क्रियाओं से दूर हो जाते हैं, जिनमें उनको परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए.

अपने बच्चों को समय देने पर उन्हें मोबाइल से दूर रखना जरूरी है. अगर वो मोबाइल में लगे रहेंगे, तो बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए पोषण पखवाड़ा के दौरान अभियान चला रहे हैं. हम पोषण पखवाड़े के तहत अभिभावकों और बच्चों को आंगनवाड़ी में बुलाएंगे और फिर उन्हें मोबाइल के ज्यादा प्रयोग से होने वाले नुकसान बताएंगे. उनको नो स्क्रीन ऑवर के बारे में बताएंगे और घर में रहते हुए ये समय तय करने कहेंगे. उन्हें बताएंगे कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना कितना जरूरी है.''