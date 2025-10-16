ETV Bharat / state

पत्नी संग शॉपिंग को निकले गोविंद राजपूत, खरीद लाए मिट्टी के दीये, लोकल फॉर वोकल की अपील

सागर: मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गुरुवार को दीपावली की खरीदारी के लिए कटरा बाजार पहुंचे. साथ में उनकी पत्नी सविता सिंह भी थीं. उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की और शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार पर अपनों के हाथों से बनी वस्तुएं ही खरीदें, ताकि हर घर में दीपावली की खुशियां पहुंच सके. गोविंद सिंह की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी ने मिट्टी के दीये और पूजन सामग्री भी खरीदे.

कटरा बाजार में लोकल दुकानदारों से खरीदारी

पीएम नरेंद्र मोदी के 'लोकल फॉर वोकल' और 'स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ' अभियान को गति देने के लिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कटरा बाजार पहुंचे. जहां उन्होंने दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प, मिट्टी के दीये, हस्तनिर्मित वस्त्र और स्वदेशी खाद्य पदार्थों की खरीदारी की खरीदारी की. उन्होंने छोटे व्यापारियों और कारीगरों के प्रोत्साहन पर बल दिया.

गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, "स्वदेशी अपनाने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही छोटे कारीगरों, व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी. लोकल फॉर वोकल अभियान का लक्ष्य स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करना और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का है."