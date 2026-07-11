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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जाहिर की अपने मन की पीड़ा, भरी सभा में हुए भावुक

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वालों को दी नसीहत. अपने काम से दे रहे जवाब.

GOVIND SINGH RAJPUT ANGRY
आलोचना करने वालों को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जवाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 12:56 PM IST

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सागर : कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना को लेकर परेशान हैं. खासकर उनके विधानसभा क्षेत्र सुरखी के विकास को लेकर सोशल मीडिया पर उनके विरोधियों और क्षेत्र की जनता द्वारा किए जा रहे कमेंट को लेकर उन्होंने मंच से पीड़ा जाहिर की. उन्होंने कहा "कुछ छुटभैया नेता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रह हैं. ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर विकास की जानकारी पहुंचाना चाहिए."

सड़क भूमिपूजन के दौरान विरोधियों पर भड़के

सुरखी विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शुक्रवार को जैसीनगर में 27 किलोमीटर लंबी जैसीनगर-मसुरहाई टू-लेन सड़क का भूमिपूजन करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कहा "कुछ छुटभैया नेता सोशल मीडिया और दूसरे मंचों के माध्यम से जनता में भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे लोगों का जवाब बहस से नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास कार्यों का आईना दिखाकर देना चाहिए."

विरोधियों पर बरसे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (ETV BHARAT)

मंत्री ने गिनवाए विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा "उनके कार्यकाल में जैसीनगर-भापेल मार्ग, जैसीनगर-राजघाट मार्ग के बाद अब जैसीनगर-मसुरहाई सड़क का निर्माण किया गया, जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा. इसके अलावा बड़े महादेव मंदिर, राजा खोह मंदिर, स्टेडियम, एसडीएम कार्यालय भवन, जनपद पंचायत भवन और जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं. जैसीनगर में 8 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज भवन तैयार हो चुका है."

8 करोड़ रुपये की लागत से ऑडिटोरियम

गोविंद सिंह ने कहा "इसके अलावा 8 करोड़ रुपये की लागत से ऑडिटोरियम, 2 करोड़ रुपये का कृषि संगोष्ठी भवन तथा इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा. जैसीनगर में 15 लाख रुपये की लागत से जिम स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा किसानों के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की बिशनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. इतने काम इस क्षेत्र में कभी नहीं हुए. उनका लक्ष्य है हर गांव का विकास करना."

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