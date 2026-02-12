ETV Bharat / state

सागर का सरकारी नौकरी वाला गांव! हर कोई मानता है इसे महादेव की कृपा

खास बात ये है कि यहां के लोग सरकारी नौकरी मिलने का श्रेय अपनी पढ़ाई और मेहनत को कम देते हैं और यहां स्थित पटनेश्वर मंदिर में विराजे भगवान शिव की कृपा बताते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि जो भी युवा यहां सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो परिजनों के साथ इस मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर के कामकाज में मदद करते हैं.

सागर में ढाना एक ग्राम पंचायत है, इस गांव का नाम लोग दूर-दूर तक जानते हैं. यहां पर मिलिट्री स्टेशन है, एयरस्ट्रिप है और एविएशन स्कूल भी संचालित होता है. सागर रहली मार्ग पर स्थित इस गांव की खासियत ये है कि यहां पढ़ाई को विशेष महत्व दिया जाता है. इस गांव के ज्यादातर घरों में लोग उच्चशिक्षित हैं. इस गांव के अधिकतर लोग पुलिस, सेना, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं.

सागर: सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या-क्या जतन नहीं करते, पढ़ाई लिखाई और कोचिंग के अलावा सरकारी नौकरी में किस्मत साथ दे, इसके लिए टोना-टोटका तक करते हैं. लेकिन सागर में एक ऐसा ही गांव है, जहां लोगों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर घर में सरकारी नौकरी वाले लोग हैं. कई घर तो ऐसे हैं, जिनके घर के बच्चे छोड़ अन्य सभी सदस्यों की सरकारी नौकरी है.

ढाना गांव में हर घर में नौकरी करने वाले हैं लोग (ETV Bharat)

प्राचीन मंदिर है पटनेश्वर धाम

पटनेश्वर मंदिर में स्थापित भगवान शिवलिंग स्वयंभू बताए जाते हैं, लेकिन मंदिर के निर्माण का इतिहास बाजीराव पेशवा से जुड़ा हुआ है. महाराजा छत्रसाल और बाजीराव पेशवा के युद्ध के बाद बुंदेलखंड में मराठा आए थे. महाराजा छत्रसाल के राज्य पर जब मुगल शासक मोहम्मद बंगश हमला करने बढ़ रहा था, तो महाराजा छत्रसाल ने कई राजाओं से मदद मांगी. लेकिन मदद के लिए सिर्फ बाजीराव पेशवा आगे आए. इस युद्ध में छत्रसाल की सेना ने मोहम्मद बंगश को हरा दिया.

दावा है कि यहां भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति से मिलती है सरकारी नौकरी (ETV Bharat)

तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना पुत्र मानते हुए अपने राज्य का काफी बड़ा हिस्सा भेंट किया था. बाजीराव पेशवा ने गोविंद राव खेर को इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी थी. गोविंद राव खेर की पत्नी लक्ष्मी बाई काफी धार्मिक थीं. रहली उनका गढ़ था, जहां उन्होंने रानगिर में हरसिद्धि माता, टिकीटोरिया मंदिर और पंढरपुर में विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था. इस दौरान जब वह सागर रहली यात्रा करती थीं, तो ढाना के पास पटना गांव में विश्राम करती थीं. जहां भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति थी. बताया गया कि यहां विश्राम के दौरान उन्हें एक सपना आया. जिसके बाद पटना गांव में शिव मंदिर और बावड़ी का निर्माण कराया. पटना गांव के कारण इसे पटनेश्वर मंदिर नाम दिया गया.

नौकरी के लिए मंदिर में करते हैं नियमित पूजा (ETV Bharat)

सरकारी नौकरी को क्यों मानते हैं महादेव की कृपा?

यहां पर शिव मंदिर के साथ रामराम महाराज की कुटी बनी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिटिश सेना में सिपाही थे और भगवान शिव के भक्त थे. ड्यूटी के अलावा उनका सारा समय पटनेश्वर धाम में भगवान शिव की सेवा में बीतता था. कहा जाता है कि एक दिन जब मंदिर के पुजारी पूजन के लिए नहीं पहुंचे, तो रामराम महाराज पूजा अर्चना में लग गए और ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए. पूजन के बाद वह ड्यूटी पर पहुंचे और अपने अधिकारियों को ड्यूटी पर नहीं आने की जानकारी दी, तो अधिकारियों ने बताया कि उनके तो ड्यूटी रजिस्टर पर दस्तखत हैं और उन्होंने बाकायदा ड्यूटी की है. तब रामराम महाराज समझ गए कि ये भगवान शिव की कृपा है. इसके बाद उनका सारा जीवन फिर महादेव की सेवा में बीता. जिसके बाद से लोग अपनी नौकरी को महादेव की कृपा के रूप में मानने लगे.

मान्यता है कि भोलेनाथ की सेवा से मिलती है नौकरियां

भोलेनाथ मंदिर में बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर विशाल मेला भरता है, लेकिन रोजाना के दिनों में भी यहां भारी भीड़ होती है. मंदिर से लगे ढाना गांव के लोग, खासकर युवा वर्ग यहां प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं. वे मानते हैं कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी मिलेगी.

उच्च श्रेणी शिक्षक पद से रिटायर हुई चंद्रप्रभा चौबे बताती हैं, "ये सच है कि यहां के 90 प्रतिशत लोग नौकरी करते हैं. मेरे खुद के घर में मेरे पति अरुण चौबे सरकारी नौकरी करते थे. अब वे रिटायर हो गए हैं. मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों नौकरी करती हैं. कोई विशेष पूजा वगैरह नहीं है, बस नियमित रूप से भगवान की सेवा करो और उनके आशीर्वाद से नौकरी मिलती है."

वहीं, एविएशन स्कूल में कार्यरत अनूप दुबे बताते हैं, " यहां के लोगों पर बाबा की विशेष कृपा है. यहां नौकरी के साथ-साथ दूसरी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं. यहां पर 80-90 फीसदी लोग सरकारी नौकरी करते हैं. कई लोग प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं."

'श्रद्धा भाव से आते हैं, तो हर मनोकामना होती है पूरी'

रिटायर्ड एएसआई राजकुमार मिश्रा बताते हैं, "ये हमारे पटनेश्वर धाम का बहुत पुराना मंदिर है, इसका कोई इतिहास नहीं है. उसके बाद पार्वती मंदिर और रामदरबार भी यहां बनाया गया है. भोलेनाथ हमारे ढाना के इष्ट देव हैं. इष्टदेव को जो मानेगा, उसकी मान्यता पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. इधर तो ऐसा है कि गूंगा आदमी भी आ जाए, तो शिक्षक बन जाता है. एक हमारे गांव में उपाध्याय जी थे, वह तुतलाते थे, लेकिन टीचर थे.

हम लोग 3 पीढ़ी से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं. भोलेनाथ की बदौलत ये सबकुछ है और चौथी पीढ़ी की नौकरी लगने वाली है. कोई विशेष पूजा अर्चना नहीं, सिर्फ श्रद्धा भाव है. यहां आप श्रद्धा से आते हैं, तो हर मनोकामना पूरी होती है.