सागर में भीषण हादसा, ट्रक कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान, नर्मदा स्नान को जा रहे थे सभी

सागर में भीषण हादसा, ट्रक कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान, नर्मदा स्नान को जा रहे थे सभी
सागर में NH-44 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 5 घायल. रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:42 PM IST
सागर: नेशनल हाईवे-44 पर गोपालपुरा के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने की भिडंत में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. कार में सवार लोग सोमवारी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जिनका हाल-चाल जानने के लिए विधायक प्रदीप लारी अस्पताल पहुंचे.
अमावस्या पर नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे लोग
एसडीएम मुन्नवर खान ने बताया कि "सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच अर्टिगा कार एमपी 15 सीए- 8417 में सवार लोग अमावस्या पर्व के अवसर पर ग्राम भैंसा से बरमान (नरसिंहपुर) नर्मदा स्नान करने के लिए जा रहे थे. एनएच-44 पर गोपालपुरा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकालकर देवरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल 5 लोगों का इलाज जारी है. हादसे के बाद से आरोपी ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है."
हादसे में जान गंवाने वाले लोग
1. माखन पिता मुन्नी लाल यादव- निवासी- बिलहरी
2. संतोष पिता बद्री प्रसाद तिवारी- निवासी- महागोद, थाना राहतगढ़
3. नीरज मिश्रा- निवासी- भैंसा
4. ठाकुर साहब (वास्तविक नाम अज्ञात), निवासी- सुभाष नगर, मोती नगर, सागर
घायल यात्रियों के नाम
1. देवेंद्र पिता रामदास सेन - नरयावली
2. राहुल पिता परसोत्तम नामदेव, निवासी- जनता स्कूल के पास, पुरव्याऊ टौरी
3. रामगोपाल पिता जूजे - निवासी- ग्राम नैतना, बांदरी
4. प्रहलाद विश्वकर्मा, निवासी- रामनगर, थाना कैंट, सागर
5. अनिकेत पिता प्रवीण शर्मा- निवासी- भैंसा (कार ड्राइवर)
विधायक पहुंचे बुंदेलखंड मेडिकल कालेज
भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की असामयिक मृत्यु और पांच लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिलते ही नरयावली विधायक इंजी. प्रदीप लारिया तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर पहुंचे. विधायक लारिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और घायलों का हाल-चाल जाना.
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उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा कर घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. विधायक लारिया ने इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया. साथ ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता और मुआवजा संबंधी आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.