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सागर में भीषण हादसा, ट्रक कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान, नर्मदा स्नान को जा रहे थे सभी

सागर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान ( ETV Bharat )

​सागर: नेशनल हाईवे-44 पर गोपालपुरा के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने की भिडंत में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. कार में सवार लोग सोमवारी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे. हादसे के बाद घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जिनका हाल-चाल जानने के लिए विधायक प्रदीप लारी अस्पताल पहुंचे.

अमावस्या पर ​नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे लोग