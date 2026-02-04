ETV Bharat / state

क्या पार्टी से फिर नाराज हैं गोपाल भार्गव, लंबे इंतजार के बाद फिर उभरा दिल का दर्द

बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण समाज को एक होने की दी नसीहत, यूजीसी बिल और राजनीतिक परिस्थितियों पर उभरा दर्द.

GOPAL BHARGAVA ON BRAHMIN COMMUNITY
क्या पार्टी से फिर नाराज हैं गोपाल भार्गव (GOPAL BHARGAVA X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:41 PM IST

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक व भाजपा से लगातार 9 विधानसभा चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव ने फिर ऐसा बयान दिया है. जिसके चलते सियासी हलकों और भाजपा संगठन में कानाफूसी शुरू हो गयी है. सागर में आयोजित हुए ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में उनके संबोधन का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वो ब्राह्मणों की मौजूदा स्थिति पर बोल रहे हैं और संगठित होने की बात कर रहे थे. संबोधन में जिस प्रकार की चिंता उन्होंने जताई है, उससे लगता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से वो नाराज हैं और सामाजिक सम्मेलन के बहाने उनका दर्द झलका है.

क्या बोले गोपाल भार्गव

सागर के रवीन्द्र भवन में रविवार को ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं के सम्मान के साथ विवाह पत्रिका के विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था. जिसमें गोपाल भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि "हमें स्वावलंबन और एक दूसरे सहायता पर जोर देना होगा. अपने विचारों और तर्क से शुद्ध रहना होगा. मैं मानकर चलता हूं कि ऐसे में अपना पुराना वैभव जो प्राचीनकाल में था, उसे प्राप्त कर सकते हैं. अन्यथा देश की परिस्थितियां दिन दोगुनी और रात चौगुनी विचित्र प्रकार की हो रही है.

गोपाल भार्गव का बयान (ETV Bharat)

मैं देख रहा हूं कि तमाम संगठनों का एक ही लक्ष्य है कि ब्राह्मणों के लिए मारो, ब्राह्मणों को पीछे करो. शासकीय और अशासकीय तरीके से ये करने की कोशिश की जा रही है. मैं कहता हूं कि अगर संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे, तो कोई हमें झुका नहीं सकता है. इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस कार्यक्रम में भले कम संख्या में हो, लेकिन यहां का संदेश गांव, शहर तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत सार्थक होगा.

मैं बहुत चिंतित रहता हूं, रात में कभी-कभी नींद नहीं आती है. जिस प्रकार के फैसले हो रहे हैं, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं. मेरी रूह कांप जाती है कि होने वाला क्या है? अब बचा क्या है, हम एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमें मार दिया जाएगा, क्या सबकी नजरों में विप्र खटक रहे हैं? इसलिए जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी. कभी हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे.

आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हमारे होते थे. केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी, लेकिन चाहे राज्य हो या केंद्र में हो, कहीं भी आज की तारीख में गिने चुने लोग बचें है. जब ऐसे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे, तो वो आपके बारे में नहीं सोंचेगे. वो अपने समाज के बारे में अपने हितों के बारे में सोचेंगे. हमारे हित में बात करने वाले वहां पहुंचे, चाहे वो किसी पार्टी से हो या कुछ भी हो. यदि हमनें संगठन मजबूत कर लिया, तो पार्टियां हमारे सामने नतमस्तक होगी, अन्यथा हमें उनके सामने नतमस्तक होना होगा."

पार्टी में उपेक्षा से चल रहे नाराज

2023 में गोपाल भार्गव चुनाव नहीं लड़ने वाले थे. 1985 से लेकर 2018 तक लगातार 8 चुनाव जीतने के बाद वो अपने बेटे अभिषेक भार्गव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से मिल रही कड़ी चुनौती के चलते भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को फिर मैदान में उतारा और गोपाल भार्गव पर लगातार 9वां चुनाव लड़ने का दबाव बनाया गया. इतना ही नहीं, चुनाव के पहले जबलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोपाल भार्गव से चुनाव लड़ने और उनका ख्याल रखे जाने की बात कही.

गोपाल भार्गव फिर चुनाव लड़े और करीब 72 हजार वोटों से जीते, पार्टी की सरकार भी बनी, लेकिन वरिष्ठता के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गयी. शुरूआती दौर में उन्होंने अलग-अलग तरीकों से अपना नाराजगी जाहिर की, लेकिन पार्टी ने मान मनौव्वल और आश्वासन के सहारे उन्हें चुप करा दिया. चर्चा थी कि नए साल में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन दूर-दूर तक सुगबुगाहट ना होने के कारण ब्राह्मण उपेक्षा के बहाने उनका दर्द प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके जाहिर हो गया.

