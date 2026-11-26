अपनी अनदेखी से नाराज गोपाल भार्गव ने दिया हाईकमान को संदेश, मंच से रिटायरमेंट प्लान की घोषणा
बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव ने राजनीति से संन्यास लेने का प्लान बताया तो सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:09 PM IST
सागर : मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक, लगातार 9 विधानसभा चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है. इससे उनके विधानसभा क्षेत्र रहली से लेकर भोपाल तक हलचल बढ़ गयी. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा "कोपरा सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाए तो राजनीति से सन्यास लें लेंगे." जैसे ही गोपाल भार्गव ने राजनीति से रिटायरमेंट की बात की तो सन्नाटा छा गया.
मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बयान के क्या मायने
गोपाल भार्गव के बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गयी हैं. कोई कह रहा है कि वैसे भी पिछले ही चुनाव में गोपाल भार्गव चुनावी राजनीति को अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरन चुनाव लड़ाया गया. कुछ लोगों का कहना है कि वरिष्ठतम विधायक होने के बावजूद मंत्री नहीं बनाए जाने पर गोपाल भार्गव नाराज हैं और उन्होंने एक तरह से पार्टी को संदेश दे दिया है. मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच उनका ये बयान कई मायनों में अहम है.
सिंचाई परियोजना पूरी करने पर फोकस
गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के बलेह ग्राम में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे. इस दौरान मंच से कहा "रहली विधानसभा क्षेत्र के सब बड़े काम लगभग हो गए हैं. अब कोपरा बांध का निर्माण उनका अंतिम लक्ष्य है. मुख्यमंत्री से जब भी बातचीत होती है, तो इस मुद्दे को वह प्रमुखता से रखते हैं. एक बार कोपरा सिंचाई परियोजना का लक्ष्य पूरा हो जाए, तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे. कोपरा सिंचाई परियोजना रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी. मैं इसे अपनी राजनीतिक यात्रा का अंतिम पड़ाव मानकर चल रहा हूं."
कोपरा सिंचाई परियोजना से 28 गांवों को लाभ
कोपरा सिंचाई परियोजना से सिर्फ रहली विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि दमोह की पथरिया और दमोह इलाके तक के कई गांवों को लाभ होगा. परियोजना से करीब 24 हजार 686 एकड़ जमीन सिंचित होगी और सीधे तौर पर 11 हजार 700 किसानों को लाभ होगा. करीब 28 गांव के किसान और वहां की आबादी इससे सीधे लाभान्वित होगी.
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पिछला चुनाव भी मान-मनौव्वल पर लड़ा था
गोपाल भार्गव लगातार 9 बार विधायक बनने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके हैं. इसको लेकर वह कई बार अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जता चुके हैं. हालांकि गोपाल भार्गव पिछले ही विधानसभा चुनाव में चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस की कड़ी चुनौती के चलते पार्टी के आग्रह पर उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और 72 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी. गोपाल भार्गव 2003 से लगातार 2018 तक मंत्री रहे. कमलनाथ सरकार में वह नेता प्रतिपक्ष बने और फिर भाजपा सरकार बनने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बने. मोहन यादव मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गयी.