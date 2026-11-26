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अपनी अनदेखी से नाराज गोपाल भार्गव ने दिया हाईकमान को संदेश, मंच से रिटायरमेंट प्लान की घोषणा

गोपाल भार्गव ने की रिटायरमेंट प्लान की घोषणा ( ETV BHARAT )

सागर : मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक, लगातार 9 विधानसभा चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है. इससे उनके विधानसभा क्षेत्र रहली से लेकर भोपाल तक हलचल बढ़ गयी. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा "कोपरा सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाए तो राजनीति से सन्यास लें लेंगे." जैसे ही गोपाल भार्गव ने राजनीति से रिटायरमेंट की बात की तो सन्नाटा छा गया.

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बयान के क्या मायने