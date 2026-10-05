BA में 999 छात्राओं की आई सप्लीमेंट्री, सागर में डिग्री काॅलेज की छात्राओं का प्रोटेस्ट
सागर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं का हंगामा, बीए फर्स्ट ईयर के परिणामों की जांच के लिए कमेटी गठित. रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:20 PM IST
सागर: शहर के करीब 62 साल पुराने गर्ल्स डिग्री काॅलेज (शासकीय स्वायत्त कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय) में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. इस हंगामे में कालेज की लड़कियों के अलावा उनके परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया. दरअसल, गर्ल्स डिग्री काॅलेज के हाल ही में आए परीक्षा परिणाम में बीए फर्स्ट ईयर के 999 स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री आयी है. इस बात को लेकर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुईं और काॅलेज में जमकर हंगामा किया. लड़कियों के साथ उनके परिजन भी काॅलेज पहुंच गए और हालात ऐसे बन गये कि प्रिसिंपल को अपने आप को कक्ष में बंद करना पड़ा.
ये है पूरा मामला
गर्ल्स डिग्री काॅलेज के बाहर नारे लगाती लड़कियां और गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती इन लड़कियों के पेरेंट्स की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काॅलेज प्रबंधन को लेकर इनमें कितनी नाराजगी है. दरअसल, पिछले दिनों गर्ल्स डिग्री काॅलेज का बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें काॅलेज की 999 छात्राओं को एक साथ सप्लीमेंट्री आ गयी है.
इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की सप्लीमेंट्री आने के बाद सोमवार को छात्राओं ने कॉलेज के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया. छात्राएं कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुईं और धरने पर बैठकर मामले की जांच कराने की मांग की. लड़कियों के साथ उनके परिजन भी काॅलेज पहुंच गए, लेकिन सिक्योरिटी द्वारा गेट बंद किए जाने से पेरेंट्स भड़क गए और जमकर हंगामा किया. नौबत ये आ गयी कि काॅलेज प्रिसिंपल को अपने आपको अपने कमरे में बंद करना पड़ा.
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हंगामा देखकर बनायी जांच कमेटी
हंगामा कर रही छात्राएं और उनके परिजनों की मांग है कि परीक्षा परिणाम की दोबारा से जांच की जाए और नए सिरे से मूल्यांकन किया जाए. वहीं, छात्राओं की नाराजगी देखकर काॅलेज प्रबंधन ने भी जांच के आदेश दिए हैं और एक कमेटी गठित की है. काॅलेज के प्रिसिंपल आनंद तिवारी का कहना है कि एक जांच कमेटी गठित कर दी है. कमेटी द्वारा छात्राओं के परीक्षा परिणाम और संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की सप्लीमेंट्री आने के पीछे क्या कारण हो सकता है."