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BA में 999 छात्राओं की आई सप्लीमेंट्री, सागर में डिग्री काॅलेज की छात्राओं का प्रोटेस्ट

सागर में डिग्री काॅलेज की छात्राओं का प्रोटेस्ट ( ETV Bharat )

सागर: शहर के करीब 62 साल पुराने गर्ल्स डिग्री काॅलेज (शासकीय स्वायत्त कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय) में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. इस हंगामे में कालेज की लड़कियों के अलावा उनके परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया. दरअसल, गर्ल्स डिग्री काॅलेज के हाल ही में आए परीक्षा परिणाम में बीए फर्स्ट ईयर के 999 स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री आयी है. इस बात को लेकर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुईं और काॅलेज में जमकर हंगामा किया. लड़कियों के साथ उनके परिजन भी काॅलेज पहुंच गए और हालात ऐसे बन गये कि प्रिसिंपल को अपने आप को कक्ष में बंद करना पड़ा.

ये है पूरा मामला गर्ल्स डिग्री काॅलेज के बाहर नारे लगाती लड़कियां और गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती इन लड़कियों के पेरेंट्स की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काॅलेज प्रबंधन को लेकर इनमें कितनी नाराजगी है. दरअसल, पिछले दिनों गर्ल्स डिग्री काॅलेज का बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें काॅलेज की 999 छात्राओं को एक साथ सप्लीमेंट्री आ गयी है. छात्रों का हंगामा देख बनाई जांच कमेटी (ETV Bharat)