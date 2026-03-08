ETV Bharat / state

परीक्षा देकर लौट रही छात्रा पर सिरफिरे आशिक का कटर से हमला, खुद मिला रेलवे ट्रैक पर

सागर में छात्रा पर रेडियम कटर से हमला, आरोपी की डेड बॉडी मिली रेलवे ट्रैक पर, छात्रा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती.

SAGAR GIRL STUDENT ATTACKED
सागर में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा पर कटर से हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: उपनगर मकरोनिया के सेमराबाग गांव में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां पर परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा पर युवक ने कटर से चेहरे और कमर पर ताबड़तोड़ हमला किया और भाग गया. गंभीर रूप से घायल छात्रा को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

युवक छात्रा के मोहल्ले में ही रहता था. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी और देर रात एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर जांच की, तो पता चला कि रेलवे ट्रेक पर मृत पड़ा युवक वही नीलेश पटेल था, जिसने छात्रा पर कटर से हमला किया था. पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही है. फिलहाल आरोपी मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Sagar Girl Student Attacked by Radium Cutter
छात्रा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती (ETV Bharat)

पहले से कर रहा था छात्रा का इंतजार

मकरोनिया थाना प्रभारी रवींद्र सिंह चौहान ने बताया कि "थाना इलाके के दुर्गानगर की 12 वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा शनिवार को पेपर देकर लौट रही थी. तभी सेमराबाग गांव के पास घात लगाकर बैठे नीलेश पटेल ने उसका रास्ता रोका और पहले छात्रा से बहस करने लगा और अचानक रेडियम कटर से छात्रा के चेहरे और कमर पर कई वार किया. लहूलुहान छात्रा को सड़क पर तड़पता छोड़ आरोपी मौके से फरार हो गया. जब छात्रा पर युवक ने हमला किया, तब लोग वहां जमा हो गए, लेकिन किसी ने सिरफिरे युवक को रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की. न ही युवक के भाग जाने के बाद अस्पताल ले जाने पहल की. जब छात्रा के पिता मौके पर पहुंचे तो बाइक से अस्पताल ले गए.

देर रात रेलवे ट्रेक पर मिला आरोपी

घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश में अलग-अलग टीमों को लगाया. इसी बीच देर रात पुलिस को किसी युवक के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की तो ट्रेक पर मृत अवस्था में पड़ा युवक छात्रा पर हमला करने वाला नीलेश पटेल था. पुलिस ने शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली नजर में शव की हालत देख आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है.

क्या कहना है पुलिस का

थाना प्रभारी रवींद्र सिंह चौहान ने बताया कि "छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस टीमें सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुटी थीं. तभी देर रात रेलवे ट्रेक के पास किसी युवक के पड़े होने की सूचना मिली. हमारी टीम ने जाकर देखा, तो मृत युवक छात्रा पर हमला करने वाला आरोपी नीलेश पटेल था. शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मामला सुसाइड का लग रहा है. मृत आरोपी और पीड़िता एक ही मोहल्ले के निवासी हैं."

