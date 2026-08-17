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GEN-Z की जिद! 16 साल के सुयश ने उठाया फावड़ा और खोद डाला 25 फीट कुआं

अनीश ने जब कुआं खोदना शुरू किया तो परिजनों और मोहल्ले वालों ने इसे असंभव बताकर हौसला तोड़ने की कोशिश की. घर वालों उसे समझाया कि अभी वह 16 साल का है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए. मोहल्ले के लोगों ने भी उसको ऐसा ना करने की सलाह दी और कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अनीश के मन में कुछ और ही चल रहा था. उसने फावड़ा और कुदाली उठायी और गर्मी की छुट्टियों में अकेले कुआं खोदने में जुट गया. रोजाना घंटों खुदाई करते-करते अनीश जब 25 फीट गहराई तक पहुंच गया तो देखा कि कुएं में पानी की धार फूट पड़ी है.

सागर : सागर के जैसीनगर विकासखंड के सेमरा गोपालमन गांव के सुयश (अनीश) ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि सुनकर यकीन करना मुश्किल है. गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत, मां-बहनों की परेशानी देखकर 12वीं कक्षा के छात्र अनीश के मन में आया कि क्यों ना खुद कुआं खोदा जाए. अगले दिन उसने कुदाली उठाई और मुहिम में जुट गया. करीब 25 फीट खुदाई करने के बाद पानी की धार निकली और अनीश की मेहनत सफल हो गयी. सुयश (अनीश) को लोग अब छोटा दशरथ मांझी कहकर पुकारने लगे हैं.

परिजनों के मना करने और लोगों के मजाक उड़ाने का अनीश पर कोई असर नहीं हुआ. कई लोगों ने उसे ताना मारे कि दो-चार दिन कर लो फिर सब धरा रह जाएगा. लेकिन अनीश ने मानो कुछ कर गुजरने का सोच लिया था. बड़े पिताजी अजय ठाकुर उसका सहारा बने और हौसला बढ़ाया. अनीश ने बताया "उसके बड़े पिताजी मित्र और मार्गदर्शक की तरह हैं, वह अपनी परेशानी और जो भी मन में होता है, उनसे चर्चा जरूर करता है. जब मैंने कुआं खोदना शुरू किया और लोगों ने मेरा मजाक बनाया तो अकेले उन्होंने हौसला बढ़ाया."

कुआं तैयार होने पर देखने पहुंच रहे ग्रामीण (ETV BHARAT)

जैसे ही 25 फीट पहुंचे तो मिल गया पानी

अनीश ने कुआं खोदना शुरू किया और जैसे-जैसे गहराई बढ़ती गयी, तो मुश्किलें बढ़ती गयी. पहले खोदना और फिर उसके बाद मिट्टी निकालना काफी कठिन काम था. लेकिन बुलंद हौसले के साथ अनीश लगा रहा है और लगभग पूरी गर्मियों की छुट्टियां कुआं खोदने में लगाने के बाद जब 25 फीट गहराई तक पहुंच गया, तो पानी निकल आया. परिवार वालों के चेहरे खिल गए. जो काम असंभव लग रहा था, उसे अनीश ने अकेले बूते पर कर डाला.

गांव वालों ने नाम दिया छोटे दशरथ मांझी

जेन जी की जिद का परिणाम, कुआं तैयार (ETV BHARAT)

अब अनीश को छोटे दशरथ मांझी के नाम से बुलाया जा रहा है. दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था और अनीश ने परिवार की प्यास बुझाने के लिए जमीन खोदकर पानी निकाला. अनीश बताते हैं "वह जैसीनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 12वीं का छात्र है. स्कूल में हमेशा यहीं सिखाया गया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश और मेहनत के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए. वह अपनी पढ़ाई पूरी करके देश की सेवा करना चाहता है और भारतीय सेना में भर्ती होने की इच्छा रखता है."