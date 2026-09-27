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बंदर ने गिराए पीपल के पत्ते और मिल गया आईडिया, जैन मुनि ने उकेरा जिनशासन और दुर्लभ लीफ आर्ट

सागर: महज 16 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत और 23 साल की उम्र में मुनि दीक्षा धारण करने वाले जैन मुनि शुद्धात्म सागर महाराज जैन दर्शन पर ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं. वहीं, उन्होंने पर्णकला (leafart) सर्जक के तौर पर देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई है. सन् 2022 में विहार के दौरान जंगल में स्वाध्याय करते समय पीपल के पेड़ से बंदर द्वारा गिराए कुछ पत्तों को इकट्ठा कर जैनमुनि ने जिनवाणी को पत्तों पर उकेरा था.

कैसे हुई शुरुआत मुनि श्री 108 शुद्धात्म सागर महाराज ने ईटीवी भारत से विशेष चर्चा में बताया कि, ''पर्णकला का विचार 26 मई 2022 के दिन आया. जब हम लोग विहार के दौरान जंगल में रुके थे और दोपहर के समय स्वाध्याय कर रहे थे. तब पेड़ पर बैठे बंदर ने छोटी-छोटी शाखाओं को तोड़कर नीचे फेंका, जिसमें पीपल के पत्ते थे. मेरे मन में इन पत्तों पर कुछ अच्छा करने का विचार आया और मैंने सोचा कि प्राचीन काल में जैन आचार्य जंगल में रहते थे, उनके पास जो जिनवाणी का ज्ञान होता था, वह उसे पत्तों पर ही लिखते थे. वर्तमान में भी जिनवाणी को पत्तों पर लिखा जा सकता है. मैंने जिनवाणी के तत्वार्थ सूत्र, भक्तांबर, स्वरूप संबोधन और सिद्धि यंत्र को उकेरा. इस तरह से पर्णकला की शुरूआत हुई.''

एक साल बाद पन्ना में उन्होंने पत्तों पर सर्जिकल ब्लेड के जरिए पहली बार सिद्ध भगवान का चित्र बनाया और ये सिलसिला शुरू हुआ. आज तक जैन मुनि करीब 300 पत्तों पर पर्णकला के जरिए तरह-तरह के चित्र बना चुके हैं. खास बात ये है कि उनके प्रयास को लिम्का बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है.

पन्ना से हुई पर्णकला की अद्भुत यात्रा

जैन मुनि शुद्धात्म सागर महाराज ने बताया कि, ''इस पर्णकला की विधिवत शुरुआत 2023 में हुई. जब हमारा मुनि संघ विहार करते हुए पन्ना पहुंचा था. वहां पर मुझे कुछ पत्ते दिखे, तो मेरे मन में विचार आया कि इन पत्तों पर जब हम शास्त्रों की रचना कर सकते हैं तो और भी चित्र बनाए जा सकते हैं. मेरे मन में यह विचार तीव्र हो गया, तो एक पत्ते पर मैंने सर्जिकल ब्लेड के जरिए सिद्ध भगवान का चित्र बनाया, जो मात्र 20 मिनट में तैयार हो गया. इसके बाद मैंने अपनी गुरु परंपरा के चित्र बनाए.

जैन मुनि ने उकेरा जिनशासन (ETV Bharat)

पत्ते पर उकेरा भारत का नक्शा

जैन धर्म की आहारचर्या, नरक दर्शन, योग के सप्तचक्र, मनुष्य की जीवन यात्रा, पारिवारिक चित्र और कई तरह के संदेश देने वाले चित्र बनाएं. जिनमें बुलबुले उड़ाती बालिका का चित्र काफी चर्चित हुआ, जिसका संदेश यह था कि हमारा जीवन बुलबुले की तरह है. इसके साथ मैंने दीपावली, नृत्य करती लड़की का भी चित्र बनाया और राष्ट्रहित में भारत के नक्शे के साथ-साथ हमारे सैनिकों के भी चित्र बनाएं.''

कई शहरों में लग चुकी पर्णकला चित्र प्रदर्शनी (ETV Bharat)

कई शहरों में लग चुकी पर्णकला चित्र प्रदर्शनी

जब पर्णकला के जरिए जैन मुनि ने जैन दर्शन के अलावा भारतीय दर्शन, जीवन दर्शन जैसे कई तरह के चित्र बनाए, तो लोग काफी प्रभावित हुए. मुनि शुद्धात्म सागर महाराज कहते हैं कि, ''मैंने पहली पर्ण कला प्रदर्शनी 2023 में पन्ना में लगाई थी. जिसमें महज 10 से 12 चित्र थे, जो जैन धर्म के कुंदकुंद स्वामी के जीवन यात्रा पर आधारित थे. उनके जीवन यात्रा का वर्णन मैंने पर्णकला के माध्यम से किया था. उसके बाद 2024 में देहरादून, फिर उत्तर प्रदेश के खतौली और पिछले साल इंदौर में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया था. इस वर्ष सागर के कटरा बाजार में गौराबाई जैन मंदिर में यह प्रदर्शनी लगाई गई है. पिछले तीन सालों में जैन मुनि करीब 300 चित्र पर्णकला के माध्यम से पीपल के पत्तों पर उकेर चुके हैं.''

पत्ते पर उकेरा भारत का नक्शा (ETV Bharat)

लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज

वैसे तो पर्णकला (leafart) के कई कलाकार मिलते हैं और तरह-तरह की चित्रकारी पत्तों पर करते हैं. लेकिन जैन मुनि शुद्धात्म सागर महाराज लीफ आर्ट के ऐसे इकलौते कलाकार हैं. जिन्होंने पीपल के पत्तों पर जिनशासन को उकेरा है. ऐसा अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है. इसलिए जैन मुनि की इस कला को लिम्का बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है.

लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज (ETV Bharat)

प्रदर्शनी के संयोजक सुनील जैन पड़वार कहते है कि, ''मुनि श्री ने अपने चातुर्मास और विहार के दौरान पीपल के पत्तों पर पर्णकला के जरिए जिनशासन और गृहस्थ जीवन के दर्शन से जुड़े चित्र बनाए हैं, जिसे इधर प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.'' गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर के मंत्री राकेश जैन कहते हैं कि, ''मुनि श्री विभव सागर महाराज ससंघ सागर पधारे हैं और उनके शिष्य शुद्धात्म सागर महाराज ने 2023 से 2025 के बीच पीपल के पत्तों पर धर्म और समाज से जुड़े चित्र बनाए हैं, जो हमें जीवन दर्शन और जैन दर्शन के बारे में अदभुत जानकारी देते हैं.''