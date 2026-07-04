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गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला सागर, छप्पर फाड़कर आसमान तक पहुंची आग की लपटें

सागर में चाय बनाते सयम सिलेंडर फलने से घर में लगी भीषण आग, लोगों ने भागकर बचाई जान. हजारों का सामान जलकर राख.

SAGAR GAS CYLINDER EXPLOSION
गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला सागर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 11:50 AM IST

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सागर: जरुवाखेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित झंडापुरा मोहल्ले में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा घर इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि घटनास्थल पर बंधी एक गाय झूलस गई. घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आगजनी पर काबू पाया.

क्या है मामला

जरुवाखेड़ा पुलिस चौकी इलाके के झंडापुरा मोहल्ले में चाय बनाते समय गैस लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार, झंडापुरा निवासी कुंदन अहिरवार के घर में गैस लीकेज होने से सिलेंडर में आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और धमाके के साथ पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग में घर-गृहस्थी का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया.

छप्पर फारकर आसमान तक पहुंची लपटें (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार का भारी नुकसान

इस दौरान बंधी एक गाय भी आग की चपेट में आने से झुलस गई. घटना की सूचना मिलते ही जरुवाखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुजूर और नगर सैनिक रामकिशोर मिश्रा मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से बाल्टी और ड्रम में पानी भरकर आग पर फेंका गया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया. समय रहते आग पर नियंत्रण होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

SAGAR GAS CYLINDER EXPLOSION
हजारों का सामान जलकर राख (ETV Bharat)

चौकी प्रभारी अनिल कुजुर ने बताया, "गैंस सिलेंडर फटने की घटना की जानकारी हमें स्थानीय लोगों से मिली थी. धमाका इतना भयानक था कि उसने कुछ ही पलों में पूरे घर को चपेट में ले लिया और आग की लपटें घर के छप्पर को फाड़ते हुए निकलने लगी. धुएं का गुबार की किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था. घटना के समय कोई भी व्यक्ति घर के भीतर नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पास में बंधी एक गाय झुलस गई है. आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. घटना की जांच जारी है."

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