परंपरागत छोड़ अपनाओ मॉर्डन खेती, Precision Farming में कम लागत में होगी बंपर कमाई
खेती भी अब आधुनिक हो गई है, AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का खेती में इस्तेमाल हो रहा है, जानिए क्या Precision Farming.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 2:58 PM IST
सागर: खेती को जुआ और किसान को बड़े दिलवाला ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि खेती किसानी प्रकृति पर निर्भर रहती है. किसान दिन रात पसीना बहाकर टकटकी लगाकर आसमान को देखते हुए अच्छी फसल की उम्मीद करता रहता है. कभी मौसम धोखा दे जाता है, तो कभी कीट व्याधियां फसल को बर्बाद कर देती हैं और बड़े दिल के साथ किसान अगली फसल अच्छी होने की उम्मीद में फिर मेहनत करने में जुट जाता है. खेती का अत्याधुनिक तरीका किसान के लिए काफी मददगार हो सकता है.
किसान पहले ही आधुनिक उपकरणों की मदद से मौसम के हाल, मिट्टी की सेहत, कीट व्याधियों के प्रकोप के बारे में पता कर उनका समय पर इलाज कर सकता है और अच्छी उपज ले सकता है. हम बात कर प्रिसिजन फार्मिंग की कर रहे हैं, जो खेती का आधुनिक तरीका है. इसे सटीक खेती (Precision Farming) नाम से भी जानते हैं. आधुनिक तकनीक आधारित Precision Farming में जीपीएस, ड्रोन, सेंसर और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर फसल की जरूरत के हिसाब से उचित समय, उचित स्थान और उचित मात्रा में सिंचाई, खाद, उर्वरक और कीटनाशक देकर कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकता है.
क्या है Precision Farming
जहां तक Precision Farming की बात करें, तो इसे सटीक खेती और साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इस खेती में आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके फसल की पैदावार बढ़ाने का काम किया जाता है. एग्रीकल्चर स्कूल ऑफ गंजबासौदा की छात्रा वैष्णवी शर्मा बताती हैं कि "Precision Farming एक तरह की आधुनिक तकनीक है. जिसमें हम खेती के लिए एआई, कम्प्यूटर, जीपीएस, स्वाइल सेंसर और जीआईएस जैसी कई तकनीकों का प्रयोग करते हैं.
इसके जरिए परंपरागत खेती में कम उत्पादन से किसानों को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं. इसमें परंपरागत खेती की जगह हम मॉडर्न टेक्नालॉजी का उपयोग करते हैं. इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और उपज में होने वाला नुकसान कम होता है. इसके साथ ही केमिकल, फर्टिलाइजर भी कम मात्रा में लगते हैं. जिससे खेती की उर्वरक क्षमता पर भी असर नहीं पड़ता है.
बीआरटी खेती की ऐसी नई तकनीक है. जिसमें हम साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट के जरिए काम करते हैं. आधुनिक उपकरणों के जरिए हम पता लगा लेते हैं कि कहां फर्टिलाइजर या केमिकल की जरूरत है, वहीं पर हम उतनी ही मात्रा में उपयोग करते हैं, जितनी जरूरत होती है." आइए जानते हैं कि किस उपकरण से खेती में क्या मदद मिल सकती है.
क्या कहते हैं जानकार
सागर के कृषि विभाग के सहायक संचालक जितेन्द्र सिंह राजपूत बताते हैं कि "अत्याधुनिक टेक्नोलाॅजी के जरिए वैज्ञानिक विश्लेषण Precision Farming में सटीक तरीके से प्राप्त होता है. इन उपकरणों के माध्यम से हमें तत्काल पता चल जाता है कि अपनी फसल में क्या देना है और क्या नहीं देना है और कितनी मात्रा में देना है. इस खेती को अपनाने वाले किसानों को एक प्रोफेशनल की तरह काम करना होता है. हम जीपीएस से खेत का नक्शा तैयार कर स्वाइल सेंसर से पता लगा सकते हैं कि मिट्टी में नमी कम है या ज्यादा है.
ऐसे में हमें सिर्फ वहां पानी देना है, जहां नमी कम है. इसी प्रकार जहां बड़े पौधे के कारण दवाई नहीं डाल पाते हैं और खेत के अंदर नहीं जा पाते हैं, तो हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं. इस खेती की खासियत ये है कि इससे लागत कम होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है. कीटनाशक के जरूरत के अनुसार उपयोग के कारण पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ फसलों की सुरक्षा होती है. हालांकि शुरूआत में इसमें लागत ज्यादा आती है और बड़े रकबे वाले किसानों के लिए ये कारगर फायदेमंद है.
Precision Farming के फायदे
जानकार कहते हैं कि पहली बार भले उपकरण खरीदने में किसान को पैसा लगता है, लेकिन इनके उपयोग से खेती की लागत काफी कम हो जाती है. इन उपकरण के अभाव में सिंचाई में पानी की बर्बादी, कीटनाशक और केमिकल का ज्यादा उपयोग होता है. इन तकनीकों को अपनाकर किसान कम खर्च करके बेहतर और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसका उपयोग करने से क्या-क्या फायदा है.