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जहां प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी वहां दो दिन में 6 गुना बढ़ गई थी डिमांड, 80 फीसदी पेट्रोल पंप हो गए थे खाली

अफवाह के चलते सागर में 6 गुना बढ़ी थी पेट्रोल-डीजल की डिमांड, सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 10रु ड्यूटी घटाए जाने के बाद हालात होरहे सामान्य.

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जहां प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी वहां दो दिन में 6 गुना बढ़ गई थी डिमांड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:36 AM IST

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Updated : March 28, 2026 at 8:57 AM IST

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सागर : मध्यप्रदेश का वो जिला जहां प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है. वहीं पर पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो जाए और 80% पेट्रोल पंप खाली हो जाए, तो लोगों में चिंता तो लाजमी है. दरअसल, सागर जिले में बुधवार रात से एकदम पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई और लोग भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल की मांग करने लगे. स्थिति ये बनी कि कई पेट्रोल पंप पर तो पुलिस तैनात करनी पड़ी. यही हाल गुरुवार सुबह रहे और जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वहां ऐसी भीड़ उमड़ी के शाम तक ज्यादातर पेट्रोल पंप खाली हो गए.

अफवाह के चलते सागर में 6 गुना बढ़ी थी पेट्रोल-डीजल की डिमांड

भारी भीड़ बढ़ती देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और शुक्रवार शाम को स्थिति काबू में आई. इन हालातो को लेकर पेट्रोल पंप एशो. का कहना है कि बुधवार रात को अफवाह के चलते ये हालात बन गए थे और सीधे तौर पर मांग 6 गुना बढ़ गई थी. हालांकि शुक्रवार शाम से धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं और पेट्रोल पंप खुलते जा रहे हैं और सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 10रु ड्यूटी घटाए जाने से भीड़ भी नहीं हो रही है.

सागर में गुरुवार रात को बिगड़े थे हालात, अब स्थिति सामान्य (Etv Bharat)

सागर में गुरुवार रात को बिगड़े थे हालात

गुरुवार रात पूरे जिले में अचानक से पेट्रोल पंप पर वाहनों की भीड़ लगने लगी. ज्यादातर लोग फुल टैंक करने की मांग करने लगे और धीरे-धीरे भीड़ इतनी बढ़ी कि भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया. गुरुवार सुबह दुर्गा अष्टमी थी, तो ये हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगे और सुबह से ही पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें नजर आने लगी. लोगों की मांग इतनी ज्यादा थी कि गुरुवार शाम को ज्यादातर पेट्रोल पंप खाली हो गए.

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गुरुवार को बाद शुक्रवार से पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य (Etv Bharat)

शुक्रवार से सागर में हालात सामान्य

सागर शहर में तो पेट्रोल पंप की संख्या ज्यादा होने के कारण कई पेट्रोल पंप खुले हुए थे लेकिन कस्बों में पेट्रोल पंप की कमी होने से ज्यादातर पेट्रोल पंप गुरुवार को बंद हो गए. हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला. पेट्रोल पंप संचालको और तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली. प्रशासनिक अमले को सड़क पर उतारा और पेट्रोल पंप के स्टॉक की जांच करने के साथ लोगों को समझाइश दी गई. फिर भी गुरुवार को प्रशासन हालातों पर काबू नहीं पा सका और शाम तक ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए. शुक्रवार को धीरे-धीरे करके पेट्रोल पंप खुलना शुरू हुए और हालात काबू में नजर आए.

Sagar fuel demand increased 6 times
पेट्रोल पंपों पर सामान्य हुए हालात (Etv Bharat)
50-100 वाले भी करा रहे थे फुल टैंक

पेट्रोल की मांग की बात करें, तो आमतौर पर बाइक चलाने वाले 50 से सौ-दो सौ 200 रु तक का पेट्रोल भरवाते हैं. लेकिन जब पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैली, तो लोग सीधा फुल टैंक कराने लगे और मांग सीधी 6 गुना बढ़ गई. गुरुवार को दुर्गा अष्टमी और शुक्रवार को नवमी का त्यौहार था. इनमें ज्यादातर लोग धार्मिक स्थान या पूजा पाठ के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अफवाह के चलते लोगों ने पहले ही फुल टैंक कराने पेट्रोल पंप पर भीड़ लगा ली. दूसरी तरफ बैंकों की छुट्टियों के कारण पेट्रोल पंप संचालकों को टैंकर की राशि एडवांस जमा करने में काफी दिक्कत हुई, इसलिए सप्लाई भी बिगड़ी.

पेट्रोल के लिए परेशान लोग भटकते रहे

ग्राहक अनिल पुरोहित ने बताया, '' हम लोग तेरहवीं में महाराजपुर से सागर आए थे. यहां हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है और अगर रास्ते में खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? सागर से महाराजपुर 90 किमी दूर है. रास्ते में आते समय सभी पेट्रोल पंप बंद थे. वहां भी पेट्रोल नहीं मिला और यहां भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है. अगर पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया, तो गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी. ग्राहक बृजेन्द्रनाथ त्रिपाठी कहते हैं, '' यहां पर पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है. अफवाह के कारण ये हालात बने हैं. पुलिस लाइन की तरफ जरूर पेट्रोल पंप बंद है. आसानी से पेट्रोल मिल रहा है और हम जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल भरवा रहे हैं.''

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क्या कहना है पेट्रोल पंप एसोसिएशन का?

जिला पेट्रोल पंप डीलर एसो. के सचिव सौरभ राधेंलिया ने कहा, '' पेट्रोलियम पदार्थ अति आवश्यक वस्तु है जिसे लोग जरूरत के हिसाब से समय-समय पर भरवाते है. ग्राहकों की फिलिंग साइज अलग-अलग होती है. आमतौर पर लोग 50,100 या 200 रु तक का पेट्रोल भरवाते हैं. अचानक से अफवाह के कारण भय पैदा हुआ और लोगों ने फ्यूल टैंक फुल करवाना शुरू कर दिया. एक बाइक का टैंक 7-8 लीटर का होता है, जो लोग 100-200 रु का पेट्रोल भरवाते थे, वो भी फुल टैंक कराने लगे और डिमांड 6 गुना बढ़ गई. इस कारण पेट्रोल पंप पर स्थितियां बिगड़ीं न की सप्लाई के कारण. हमारे यहां बीना में BPCL की रिफाइनरी और नरयावली में IOCL और HCPL के डिपो है. इनके द्वारा सप्लाई पहले की तरह नियमित रही और कोई कमी नहीं हुई.''

Last Updated : March 28, 2026 at 8:57 AM IST

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