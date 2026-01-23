ETV Bharat / state

सागर के ताराचंद्र जैन 100 साल की उम्र में भी हैं फिट, लंबा जीवन जीने का बताया राज

सागर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद्र जैन 100 साल की उम्र में भी हैं सक्रिय. तिरंगा फहराने के कारण हुई थी 6 माह की सजा.

सागर के ताराचंद्र जैन 100 साल की उम्र में भी हैं फिट
सागर: हमारे देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है. ऐसे में आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी अब कम संख्या में हमारे बीच में हैं. सागर के ताराचंद्र जैन एक ऐसे शख्स हैं, जो 100 साल की उम्र पार करने के बाद आज भी सक्रिय हैं.

नवमीं कक्षा के छात्र रहते हुए वे अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गए. अपने साथियों के साथ तिरंगा फहराने और आजादी के नारे लगाने के आरोप में 6 महीने सागर जेल में सजा काटी. ताराचंद्र जैन आज भी सक्रिय हैं और नियमित योग करते हैं और मंदिर जाते हैं.

नवमीं कक्षा में ही भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए थे ताराचंद्र जैन

कैसे जुड़े आजादी के आंदोलन से

जहां तक ताराचंद्र जैन की बात करें, तो जब वह जैन हाईस्कूल में नवमीं कक्षा में पढ़ते थे और साढ़े 16 साल की उम्र थी, तब उनके स्कूल के पास ही महिला विद्यालय था,जहां की हैड यमुनाबाई ताई थीं. उन्होनें अक्टूबर 1942 में जैन हाईस्कूल के कैप्टन को अपने स्कूल बुलवाया.

तिरंगा फहराने और नारे लगाने के कारण हुई 6 माह की सजा

ताराचंद्र जैन अपने स्कूल के कैप्टन थे, वो यमुनाबाई ताई के पास पहुंचे, तो यमुनाताई ने उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया और कहा कि आंदोलन से जुड़े सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल भेज दिया है, इसलिए आंदोलन को गति देने के लिए तुम अपने स्कूल के साथियों को इकट्ठा करो और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लो. तब ताराचंद्र जैन को राजनीति की समझ तो नहीं थी, लेकिन वो इतना जानते थे कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए हैं, उनसे आजादी दिलाना है और वो आंदोलन में कूद पड़े.

तिरंगा फहराने और नारे लगाने के कारण हुई 6 माह की सजा

ताराचंद्र जैन और उनके साथियों को तब आंदोलन के कार्यक्रमों से संबंधित बुलेटिन बांटने की जिम्मेदारी मिली थी. 9 अक्टूबर को आंदोलन को लेकर एक बड़ी सभा होनी थी. जिसके बुलेटिन बांटने का काम ताराचंद्र जैन और उनके साथी कर रहे थे. सभा के दिन भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी. तब ताराचंद्र जैन अपने 2 साथियों के साथ सभा स्थल पहुंचे.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद्र जैन 100 साल की उम्र में भी हैं सक्रिय

उनके एक साथी के पास स्टूल था और एक साथी के पास डंडा था. भारी भीड़ के बीच स्टूल पर खड़े होकर ताराचंद्र जैन ने अपने साथी से डंडा लेकर उसमें तिरंगा लगाया और तिरंगा फहराते हुए अंग्रेजो भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए आजादी का भाषण देना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और कोतवाली ले गए. फिर उन्हें 6 महीने की सजा हुई और सागर जेल पहुंच गए.

जेल में नहीं करने दिया अखाड़ा और मिलीं कच्ची रोटियां

सजा होने के बाद जब ताराचंद्र जैन जेल पहुंचे तो युवा सेनानियों ने जेल में अखाड़ा बना लिया. लेकिन सागर एसपी दौरे पर पहुंचा तो उसने अखाड़ा बंद करवा दिया.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में ताराचंद्र जैन बताते हैं कि "उस समय की जेल आज की जेल की तरह नहीं थी. जेल में ना सोने की व्यवस्था थी, ना कपड़े वगैरह की व्यवस्था थी. जेल में जो खाना मिलता था, उसको खाना मुश्किल था. जो रोटियां जेल में बनती थीं या तो वो कच्ची रह जाती थीं या जल जाती थीं. उसके साथ जो दाल वगैरह मिलती थी, उसमें दाल कम पानी ज्यादा होता था और उसको साफ भी नहीं किया जाता था. ऐसा खाना हम लोगों ने 6 महीने तक खाया."

100 साल की उम्र में नियमित योग अभ्यास

100 साल की उम्र में नियमित योग अभ्यास

जहां तक ताराचंद्र जैन की बात करें, तो उनके जीवन में अखाड़े और योग अभ्यास का अहम स्थान है. ताराचंद्र जैन बताते हैं कि "12-13 साल में हमारे पड़ोस में रहने वाले मित्र अखाड़ा जाते थे, तो मैं भी उनके साथ अखाड़े में जाने लगा और करीब 50 साल की उम्र तक नियमित रूप से अखाड़े का सदस्य रहा. लेकिन मेरे एक रिश्तेदार जो नियमित योग अभ्यास करते थे उन्होंने कहा कि आगे की उम्र में अखाड़े की दंड बैठक काम नहीं आएगी. अगर स्वस्थ जीवन जीना है, तो योग से जुड़ो."

इस तरह ताराचंद्र जैन योग से जुड़ गए और आज 100 साल की उम्र में नियमित रूप से रोजाना करीब 45 मिनट योग करते हैं. उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की वजह वो नियमित योग ही मानते हैं.

संपादक की पसंद

