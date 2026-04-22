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उत्तर और दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी होगी मजबूत, 2 साल में पूरा होगा चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट

पीएम गति शक्ति योजना के तहत बीना और इटारसी जंक्शन के जरिए चौथी रेल लाइन के 2 प्रोजेक्ट से बुंंदेलखंड को होगा फायदा.

PM GATI SHAKTI YOJANA PROJECTS
उत्तर और दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी होगी मजबूत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:14 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश की उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में अहम भूमिका है. खासकर रेल नेटवर्क को लेकर मध्य प्रदेश एक ऐसा स्थान है, जो दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने का काम करता है. खासकर बीना और इटारसी ऐसे 2 जंक्शन हैं, जो भारत को जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं.

इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन दोनों जंक्शन के जरिए चौथी लाइन का ऐसा नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है, जो देश के दोनों छोरों को जोड़ने का काम करेगा. 2028 तक ये प्रोजेक्ट आकार ले लेगा और यात्रियों के साथ माल परिवहन में बड़ा बदलाव नजर आएगा.

SAGAR fourth railway line Benefits
पीएम गति शक्ति योजना के प्रोजेक्ट से बुंंदेलखंड को होगा फायदा (ETV Bharat)

पीएम गति शक्ति योजना के तहत चौथी रेल लाइन के 2 प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 2 अहम चौथी रेल लाइन परियोजना को पिछले साल 2025 में हरी झंडी दी थी. इन परियोजनाओं में बीना-इटारसी-भोपाल और इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी. बीना-इटारसी-भोपाल 237 किमी लंबी चौथी रेल लाइन होगी. इसकी लागत 4 हजार 329 करोड़ रूपए है.

वहीं इटारसी नागपुर के बीच बिछाई जाने वाली चौथी रेल लाइन की लंबाई 297 किमी होगी. इस रेलवे लाइन की लागत 5 हजार 451 करोड़ रुपये है. इन दोनों परियोजनाओं को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

SAGAR FOURTH RAILWAY LINE 2 PROJECT
पीएम गति शक्ति योजना के तहत चौथी रेल लाइन के 2 प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

चौथी रेल लाइन के दोनों प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे

अगर तय समय में इन दोनों चौथी रेल लाइन का काम पूरा हो जाता है और आने वाले 2 साल में उत्तर और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने वाले इन 3 जंक्शन बीना, इटारसी और नागपुर के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी. यह दोनों प्रोजेक्ट माल परिवहन क्षमता को बढ़ाने के साथ ट्रेनों की गति बढ़ाने और मुसाफिरों के लिए कम समय में सफर की सुविधा सुनिश्चित करने का काम करेंगे.

  • उत्तर भारत और दक्षिण भारत कनेक्टिविटी
  • माल परिवहन, ढुलाई क्षमता होगी मजबूत
  • यात्रा का समय होगा कम, बढ़ेगी रफ्तार
  • महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को फायदा

बुंंदेलखंड को होगा फायदा

सागर सांसद लता वानखेड़े का कहना है कि "भारतीय रेलवे की पीएम गति शक्ति योजना के तहत बीना जंक्शन को बड़ी सौगात मिली है. बीना-भोपाल-इटारसी के बीच चौथी लाइन बिछाने का काम प्रगति पर है. इससे बीना-भोपाल-इटारसी व्यस्त रेलमार्ग मार्ग पर यातायात में सुधार होगा. ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी. सागर, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम जिलों को सीधा फायदा होगा.

Itarsi Nagpur RAILWAY LINE PROJECT
2 साल में पूरा होगा चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

इटारसी-नागपुर खंड की चौथी लाइन से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जरिए दक्षिण और उत्तर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. भारत के व्यस्त रेलमार्गों में शामिल दोनों रेलखंड में मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के संचालन में सुधार होगा. इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलेगी. चेन्नई, बेंगलुरु जैसे दक्षिण भारत के शहरों के बीच ट्रेनों की गति में सुधार होगा."

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