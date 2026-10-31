ETV Bharat / state

सागर के मकरोनिया से बहेरिया तक बनेगा फोरलेन, गडकरी ने दी स्वीकृत, दो हाईवे से सीधी कनेक्टिवटी

सागर से जुड़ेंगे दो हाईवे ( SOURCE : NHAI )

सागर : मध्य प्रदेश के बीचोंबीच बसे सागर शहर से कई सारे हाईवे गुजरते हैं. लेकिन शहर से इन हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़कों की हालत खस्ता है. इसी कड़ी में शहर को एनएच -44, कानपुर हाईवे, जबलपुर हाईवे से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सौगात दी है. अब मकरोनिया से बहेरिया तक इन सभी हाईवे से कनेक्टिवटी के लिए शानदार चमचमाती फोरलेन बनायी जाएगी. फोरलेन पर स्ट्रीट लाइट, रोड जंक्शन पर हाईमास्ट लाइट, सड़क सुरक्षा के अत्याधुनिक उपाय, पेवर ब्लॉक और नाली निर्माण सहित जरूरी रखरखाव किए जाएंगे.

मकरोनिया से बहेरिया तक शानदार फोरलेन