सागर के मकरोनिया से बहेरिया तक बनेगा फोरलेन, गडकरी ने दी स्वीकृत, दो हाईवे से सीधी कनेक्टिवटी
शानदार चमचमाते फोरलेन से एनएच- 44, कानपुर हाईवे और जबलपुर हाईवे से जुड़ेगा सागर. प्रस्ताव को केंद्र सरकार की हरी झंडी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:15 PM IST
सागर : मध्य प्रदेश के बीचोंबीच बसे सागर शहर से कई सारे हाईवे गुजरते हैं. लेकिन शहर से इन हाईवे को कनेक्ट करने वाली सड़कों की हालत खस्ता है. इसी कड़ी में शहर को एनएच -44, कानपुर हाईवे, जबलपुर हाईवे से जोड़ने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सौगात दी है. अब मकरोनिया से बहेरिया तक इन सभी हाईवे से कनेक्टिवटी के लिए शानदार चमचमाती फोरलेन बनायी जाएगी. फोरलेन पर स्ट्रीट लाइट, रोड जंक्शन पर हाईमास्ट लाइट, सड़क सुरक्षा के अत्याधुनिक उपाय, पेवर ब्लॉक और नाली निर्माण सहित जरूरी रखरखाव किए जाएंगे.
मकरोनिया से बहेरिया तक शानदार फोरलेन
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा एनएच -934 के 5.2 किमी हिस्से (मकरोनिया से बहेरिया) पर करीब 14.16 करोड़ रुपये की लागत से डामरीकरण, प्रकाश व्यवस्था, नाली एवं सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाएंगे. नरयावली विधायक प्रदीप लारिया के लगातार प्रयासों से महत्वपूर्ण मकरोनिया-बहेरिया मार्ग के उन्नयन और रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
एनएच- 934 के अंतर्गत किमी 2.800 से किमी 8.000 तक कुल 5.2 किमी लंबाई के फोरलेन के नियमित रखरखाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. इसके तहत मार्ग पर बिटुमिनस ओवरले, स्ट्रीट लाइट, प्रमुख जंक्शनों पर हाईमास्ट लाइट, सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य, पेवर ब्लॉक एवं नाली निर्माण सहित आवश्यक रखरखाव कार्य किए जाएंगे.
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नए शहर के रूप में आकार ले रहा मकरोनिया
सागर शहर के उपनगर कहे जाने वाला मकरोनिया अब एक नए शहर के तौर पर आकार ले रहा है. यहां पर बड़ी कंपनियों के आउटलेट, शोरूम स्थापित हो रहे हैं और किसी शहर में मिलने वाली तमाम सुविधाएं यहां देखने मिल रही हैं. विधायक प्रदीप लारिया का कहना है "मकरोनिया की बढ़ती शहरी जरूरतों के अनुरूप सड़क अधोसंरचना और यातायात सुविधाओं के लिए यह काफी जरूरी था. इससे सागरवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा हासिल होगी. मकरोनिया के बदलते शहरी स्वरूप और यातायात जरूरतों के अनुरूप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण जरूरी है. इस सड़क के बाद मकरोनिया बड़े शहर के रूप में नजर आएगा."