किन्नरों का राजशाही ताजिया, पूर्व महापौर किन्नर कमला बुआ ने दिया नया स्वरूप
सागर में ताजिए की अनोखी परंपरा, महापौर रहीं किन्नर कमला बुआ ने शुरू की थी परंपरा,सागर में सालों से बन रहे कमला बुआ के ताजिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 3:21 PM IST
सागर: मोहर्रम के अवसर पर ताजिए की परंपरा देश में सदियों से चली आ रही है. इसी तरह से सागर में भी ये परंपरा काफी पुरानी है. वैसे तो शहर में कई जगह ताजिए बनाए जाते और निकाले जाते हैं, लेकिन सागर में किन्नरों के ताजिए काफी मशहूर हैं. इन ताजियों के बारे में कहा जाता है कि राजशाही के जमाने से किन्नरों के ताजिए की परंपरा शुरू हुई थी. ताजिए की इस परंपरा को सागर की महापौर रहीं किन्नर गुरु कमला बुआ ने भव्य स्वरूप दिया था.
अब कमला बुआ के निधन के बाद उनकी उत्तराधिकारी किर
ण बुआ, इस परंपरा को बखूबी निभा रही हैं. उनका कहना है कि हमारी नजरों में सब एक हैं और हम सभी धर्मों एक जैसा ही मानते हैं. इसीलिए हम आज भी ताजिए की परंपरा उसी शिद्दत से निभा रहे हैं, जो सदियों से चली आ रही है.
राजशाही जमाने में शुरू हुई थी परंपरा
किन्नर गुरु किरण बुआ बताती है कि "सागर में ये परंपरा सदियों पुरानी है. जब यहां पर राजशाही थी और परकोटा के किले में राजा रहते थे. तब हमारा इलाका ललई टौरी कहलाता था, यहां पर सिर्फ किन्नर बसते थे. ये आज जैसा शहर नहीं था, यहां झील के किनारे बंजारों के सात गांव थे. हम लोगों को ललई टौरी पर बसाया गया था और यहां सिर्फ किन्नर रहते थे. हम लोगों का जो ये मकान है, राजशाही के जमाने से यहीं पर है.
राजशाही के जमाने में भी हम लोग ताजिया बनाते थे, फिर परकोटा के किले में राजा के यहां पर लेकर जाते थे. ये परंपरा काफी पुरानी है और सारा शहर जानता है कि ललई टौरी पर हम लोगों को राजा द्वारा बसाया गया था. तब से लेकर हम लोग आज तक यहां पर हैं.
महापौर रहीं किन्नर बुआ ने दिया भव्य स्वरूप
जहां तक ललई टौरी पर बने किन्नर कमला बुआ के रंगमहल की बात करें, तो कमला बुआ को सागर शहर में एक अलग सम्मान हासिल था. शहर के लोग उनकी काफी इज्जत करते थे और उनके जमाने में किन्नरों को शहर भर में सम्मान मिलता था. कमला बुआ को तो ऐसा सम्मान मिला कि जब किन्नर कमला बुआ एक बार सागर नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय खड़ी हुईं, तो शहर के लोगों भाजपा, कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को हाशिए पर रखकर कमला बुआ को निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया.
किन्नर कमला बुआ जब किन्नरों की गुरु बनी, तो उन्होंने सागर शहर के किन्नरों द्वारा निभायी जाने वाली तमाम परंपराओं को अलग स्वरूप दिया और ताजिया बनाने की परंपरा को भी भव्य स्वरूप दिया. वर्तमान में किन्नर कमला बुआ की उत्तराधिकारी किरण बुआ इस बात पर दुखी रहती हैं कि शहर में कमला बुआ के जमाने में किन्नरों को अलग सम्मान मिलता था, लेकिन कुछ बाहर के किन्नरों ने आकर शहर में हमारी इज्जत को कम किया है. हमारे समूह के लोग उसी परंपरा से चल रहे हैं, लेकिन बाहर से आकर यहां बसे किन्नर हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं.
शहर की अमन शांति के लिए करते है दुआ
किन्नर गुरु किरण बुआ कहती है कि "ये परंपरा राजशाही के जमाने से शुरू हई थी. जिसको कमला बुआ ने बखूबी शिद्दत से निभाया और आज जब मैं उनकी उत्तराधिकारी बनी हूं, तो मैं भी निभा रही हूं. हम लोग शहर में अमन शांति और सुख चैन के लिए दुआ करते हैं. हम किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं. शहर के सभी धर्म और रीति रिवाज मानने वाले लोग हमारे लिए एक जैसे हैं.
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हम चाहते हैं कि हमारे शहर के लोगों की मनोकामना पूरी हो, सब मिल जुलकर सुख शांति से रहें और शहर में किसी प्रकार की मुसीबत ना आए. हम लोग मिलकर शहर की सुख शांति और अमन चैन की दुआ के लिए सदियों से ताजिए की परंपरा निभा रहे हैं. कमला बुआ ने इस परंपरा को बखूबी निभाया और आज मैं जब उनकी उत्तराधिकारी हूं, तो उसी तरह मनाने की कोशिश कर रही हूं. जैसे कमला बुआ निभाती थी. हम चाहते हैं कि हमारा सागर खूब तरक्की करे और आगे बढ़े और सब मिलजुलकर रहें."