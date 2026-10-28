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सिंचाई के संकट में अलसी बन सकती किसानों का सहारा, पानी नहीं होने पर भी होगी अच्छी पैदावार

सिंचाई के संकट में अलसी बन सकती किसानों का सहारा ( ETV Bharat )

सागर: इस साल अल्पवर्षा के चलते खेती किसानी को लेकर गंभीर हालात बने हुए हैं. आगामी रबी की फसल को लेकर किसान पशोपेश में है कि ऐसी कौन सी फसलें बोएं कि उन्हें कम से कम पानी की जरूरत पड़े और फसल की पैदावार अच्छी हो. रबी की फसलों में ज्यादातर फसलें ऐसी है, जिनमें बेहतर सिंचाई की जरूरत होती है.

अलसी की बात करें तो यह एक ऐसी फसल है, जिसमें अगर सिंचाई ना भी की जाए, तो अच्छी पैदावार हो जाती है. खेत में अच्छी नमी होने पर बिना सिंचाई के भी अलसी की अच्छी पैदावार हो सकती है. किसान भले ही इस फसल को कम उगाते हैं लेकिन आज एक बहुउद्देशीय फसल पर जाने के कारण अलसी की मांग मार्केट में काफी ज्यादा है. कपड़े बनाने के रेशे से लेकर अपने औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी काफी अच्छी कीमत मिलती है.