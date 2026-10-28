सिंचाई के संकट में अलसी बन सकती किसानों का सहारा, पानी नहीं होने पर भी होगी अच्छी पैदावार
अलसी एक ऐसी रबी फसल है, जिसमें अगर सिंचाई ना भी की जाए, तो अच्छी पैदावार हो जाती है. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:27 PM IST
सागर: इस साल अल्पवर्षा के चलते खेती किसानी को लेकर गंभीर हालात बने हुए हैं. आगामी रबी की फसल को लेकर किसान पशोपेश में है कि ऐसी कौन सी फसलें बोएं कि उन्हें कम से कम पानी की जरूरत पड़े और फसल की पैदावार अच्छी हो. रबी की फसलों में ज्यादातर फसलें ऐसी है, जिनमें बेहतर सिंचाई की जरूरत होती है.
अलसी की बात करें तो यह एक ऐसी फसल है, जिसमें अगर सिंचाई ना भी की जाए, तो अच्छी पैदावार हो जाती है. खेत में अच्छी नमी होने पर बिना सिंचाई के भी अलसी की अच्छी पैदावार हो सकती है. किसान भले ही इस फसल को कम उगाते हैं लेकिन आज एक बहुउद्देशीय फसल पर जाने के कारण अलसी की मांग मार्केट में काफी ज्यादा है. कपड़े बनाने के रेशे से लेकर अपने औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी काफी अच्छी कीमत मिलती है.
वर्षा आधारित रबी फसल है अलसी
रबी सीजन की फसल अलसी की बात करें तो आजकल भले किसानों ने अलसी को कम बोना शुरू कर दिया लेकिन जब सिंचाई की साधन नहीं थे, तब बड़े पैमाने पर अलसी की खेती की जाती थी, क्योंकि ये कम पानी वाली वर्षा आधारित फसल है. बरसात में जमीन में होने वाली नमी रबी सीजन में अलसी की खेती के लिए मददगार होती है. इसलिए जब सिंचाई के साधन नहीं थे, तब लोग बिना सिंचाई के खेती करते थे. हालांकि अब अधिक पैदावार के लिए 2 से 3 सिंचाई वाली किस्मों की खेती होती है.
'कम पानी होने पर करें अलसी की खेती'
किसान आकाश चौरसिया ने बताया, "जब पानी की कमी हो तब किसानों को यूरिया और डीएपी के बगैर प्राकृतिक जैविक खादों का इस्तेमाल करके खेतों में अलसी की बुवाई करना चाहिए. क्योंकि जैविक खाद पानी को रोककर रखते हैं और मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ाते हैं. उससे एक सिंचाई करने पर भी दो और तीन सिंचाई के बराबर फायदा मिलता है."
'500 रुपए लीटर बिकता है अलसी का तेल'
किसान आकाश चौरसिया ने बताया, "पहले हमारे पूर्वज बिना पानी के ही अलसी की खेती करते थे. अलसी का तेल 500 रुपए लीटर बिकता है. अगर हम अलसी का तेल निकालते हैं, तो 25-30 प्रतिशत तेल निकलता है और बाकी 70 प्रतिशत जो मटैरियल होता है, वो 60 रुपए किलो खली के रूप में बिकता है. अगर 100 किलो अलसी का आपने तेल निकाला, तो आपका 30 प्रतिशत तेल, जो 500 रुपए लीटर बिकेगा और जो 70 फीसदी खली निकलेगी, वो 60 रुपए किलो बिकेगी.
इससे बढ़िया रबी के सीजन में फसल हो नहीं सकती है और एक पानी या दो पानी में आराम से हो जाती है और अगर किसान प्राकृतिक जैविक खाद का उपयोग करके बुवाई करते हैं, तो ये एक पानी या बिना पानी की भी हो सकती है. यदि हमारे पास एक पानी देने की व्यवस्था है तो चने और सरसों की खेती कर सकते हैं."
कब करें अलसी की सिंचाई
किसान आकाश चौरसिया ने बताया, "अलसी की पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद करनी चाहिए. यदि केवल एक ही सिंचाई की सुविधा हो, तो बुवाई के 40-50 दिन बाद पानी देना चाहिए. दूसरी सिंचाई फूल आने के समय बुवाई के करीब 60-70 दिन बाद करना ठीक होता है. यदि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो कैप्सूल में दाना बनते समय तीसरी सिंचाई करने से बीजों का विकास बेहतर होता है और तेल की मात्रा अच्छी मिलती है."
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जलभराव से अलसी को नुकसान
अलसी के खेतों में जलभराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे फसल को काफी नुकसान होता है और जड़ें गल सकती हैं. यदि आपके इलाके में बारिश हुई है और खेत में नमी बनी हुई है, तो बिना सिंचाई के भी इसकी खेती की जा सकती है.