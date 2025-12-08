ETV Bharat / state

देसी शहर में ब्रिटिश महिला अस्पताल, लेडी डफरिन ने क्वीन विक्टोरिया का पूरा किया सपना, सहेजी जाएंगी यादें

सागर में महिलाओं के इलाज के लिए वायसराय लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन ने पहली बार खोला था हॉस्पिटल, पुरातत्व संग्रहालय में हुआ तब्दील.

SAGAR LADY DUFFERIN HOSPITAL
अंग्रेज की पत्नी खोला था सागर का पहला महिला अस्पताल (ETV Bharat)
December 8, 2025

रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: देश के ग्रामीण अंचलों में महिलाएं आज भी महिला संबंधी, प्रसूति और अन्य रोगों से जुड़ी समस्याओं के इलाज को लेकर परेशान रहती हैं. आजादी से पहले के दौर में शर्म और संकोच के कारण महिलाएं न तो किसी को इस बारे में बता पाती थीं और ना ही इलाज करा पाती थीं. ब्रिटिश काल में इस परेशानी की जानकारी महारानी विक्टोरिया तक पहुंची, तब उन्होंने तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन की पत्नी जिन्हें लेडी डफरिन कहा जाता था. उनको ये जिम्मेदारी सौंपी. और उन्होंने भारतीय महिलाओं की चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए एक फंड की स्थापना की.

देश के कई शहरों में महिलाओं के लिए विशेष अस्पताल खोले गए. सागर में ब्रिटिश काल में बड़ी सैन्य छावनी थी, तब यहां पर लाखा बंजारा झील किनारे अस्पताल खोला गया. जिसे आज भी लोग लेडी डफरिन अस्पताल के नाम से जानते हैं. हालांकि, अब इस ऐतिहासिक इमारत में जिला पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जा चुका है.

अंग्रेज ने खोला था सागर का पहला महिला अस्पताल (ETV Bharat)

महिला स्वास्थ्य की बदहाली पर महारानी विक्टोरिया थी चिंतित

जब भारत में ब्रिटिश राज मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था. तब महारानी विक्टोरिया को भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर संवेदनशील जानकारी मिली. उन्हें पता चला कि भारत में सामाजिक माहौल के चलते महिलाएं अपने स्वास्थ्य की परेशानियों को लेकर ज्यादातर चुप रहती हैं. खासकर महिलाओं से जुड़े रोग, यौन रोग, प्रसूति से जुड़ी परेशानियों को वे शर्म और संकोच के कारण परिवार को नहीं बता पाती हैं.

british established women Hospital
पुरातत्व संग्रहालय में तब्दील हुआ अस्पताल (ETV Bharat)

उन अस्पतालों में इलाज कराने से भी कतराती हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों का इलाज होता है. तब महारानी विक्टोरिया ने तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन (1884-1888) की पत्नी लेडी डफरिन को इस विषय पर काम करने कहा. जिनका पूरा नाम हरिओट हैमिल्टन टेम्पल ब्लैकवुड था. महारानी विक्टोरिया के आदेश पर लेडी डफरिन ने काम करना शुरू किया और उन्होंने देश के कई अंचलों में घूम कर महिलाओं की स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी परेशानियों को नजदीक से जाना.

Hospital built Lakha Banjara Lake
लाखा बंजारा झील के किनारे बना अस्पताल (ETV Bharat)

लेडी डफरिन कोष की स्थापना

महारानी विक्टोरिया के निर्देश के बाद लेडी डफरिन ने ग्रामीण और शहरी अंचलों का दौरा किया. महिलाओं से बातचीत की और उनकी परेशानियों को समझा. तब उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ी समस्या यहां के सामाजिक माहौल में शर्म और लिहाज की है. यहां का सामाजिक वातावरण ऐसा है कि महिलाएं तरह-तरह की आशंकाएं, शर्म और संकोच के कारण परिवार के पुरुषों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याए बता ही नहीं पाती है.

इसके अलावा पुरुष चिकित्सक को भी कई बार अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बताती हैं. तब लेडी डफरिन ने महिलाओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए 1885 में एक कोष की स्थापना की और योजनाबद्ध तरीके से धन जुटाना शुरू किया. फंड को काउंटेस ऑफ डफरिन फंड का नाम दिया गया, जो भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए लेडी डफरिन कोष के नाम से मशहूर हुआ.

पैसा जुटाकर महिला अस्पताल बनाना किया शुरू

लेडी डफरिन कोष की स्थापना के बाद उन्होंने देश के अमीर लोगों से दान के जरिए धन जुटाना शुरू किया. शुरुआत में देश के बड़े शहरों में महिलाओं के लिए विशेष अस्पताल बनाना शुरू किए. पहला अस्पताल दिल्ली के चांदनी चौक में खोला गया, जिसे लेडी डफरिन अस्पताल के नाम से जाना गया. इसके बाद कराची, इलाहाबाद, अमरावती और कई शहरों में लेडी डफरिन अस्पताल खोले गए, जो मुख्य रूप से महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित थे. ज्यादातर अस्पताल उन शहरों में खोले गए, जहां ब्रिटिश राज में सैन्य छावनियां स्थापित हो चुकी थी. क्योंकि इनके निर्माण में सेना की मदद और उपयोग किया गया था.

लाखा बंजारा झील किनारे लेडी डफरिन अस्पताल

दिल्ली के बाद भारत के बड़े-बड़े शहरों और खासकर सैन्य छावनियों वाले शहरों में लेडी डफरिन अस्पताल खुलना शुरू हो गए. लेडी डफरिन के लिए जैसे-जैसे फंड मिलता जाता, वो अस्पताल की स्थापना कराती जाती. इसी कड़ी में सागर में लेडी डफरिन अस्पताल की स्थापना का फैसला लिया गया. सागर में ब्रिटिश काल से बड़ी सैन्य छावनी स्थापित है. यहां पर लेडी डफरिन फंड से लाखा बंजारा झील किनारे अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ और 1921 में लेडी डफरिन हॉस्पिटल में महिलाओं का इलाज शुरू हो गया.

2010 से जिला पुरातत्व संग्रहालय हो रहा संचालित

आजादी के बाद भी यह है अस्पताल संचालित होता रहा, लेकिन सागर के विस्तार के साथ-साथ झील किनारे मुख्य मार्ग पर बने इस अस्पताल के कारण महिलाओं को पहुंचने में परेशानी होने लगी थी. इसके बाद इस अस्पताल को जिला चिकित्सालय परिसर में जिला महिला एवं शिशु चिकित्सालय के रूप में स्थापित किया गया. 2010 में लेडी डफरिन अस्पताल का भवन पुरातत्व विभाग के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अब जिला पुरातत्व संग्रहालय है संचालित हो रहा है.

क्या कहते है जानकार

जिला पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी सुजीत पुरी गोस्वामी कहते हैं, "फिलहाल जो जिला पुरातत्व संग्रहालय है. वह अंग्रेजों की जमाने में स्थापित किया गया लेडी हॉस्पिटल था, जिसे लेडी डफरिन हॉस्पिटल कहा जाता था. इस अस्पताल की शुरुआत 1921 में हुई थी और 2010 में यह इमारत पुरातत्व संग्रहालय के लिए आवंटित हो गया. जो यहां महिला अस्पताल था, उसे जिला चिकित्सालय में संबद्ध कर दिया गया."

देशभर में महिलाओं के लिए खोले अस्पताल

इतिहासकार डॉ. भरत शुक्ला बताते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो चुका था. तब महारानी विक्टोरिया को जानकारी मिली कि भारत के माहौल महिलाएं इलाज कराने में शर्म और संकोच के कारण अस्पताल और डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं. तब उन्होंने 1884 में भारत के वायसराय बनाए गए लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन को महिलाओं के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे. भारत आने पर लेडी डफरिन में महिलाओं से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को समझा और फिर एक कोष की स्थापना की. इस कोष में एकत्रित धन से देश के कोने-कोने में महिलाओं के लिए अस्पताल खोले गए."

