सिरदर्द बनी पराली: निस्तारण में ज्यादा खर्च, जलाने पर किसानों पर FIR के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर

सागर जिले में पराली जलाने पर किसानों पर ताबड़तोड़ एफआईआर. प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में किसानों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन.

रहली में किसानों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
सागर : जिला प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है. 4 दिन में ही आधा दर्जन किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिला प्रशासन की सख्ती से किसानों में हड़कंप मच गया है. किसानों के साथ ही विपक्षी दल भी एफआईआर के विरोध में उतर आए हैं. किसानों का कहना है कि अगर वे पराली को नहीं जलाएं तो इसे कहां ले जाएं. क्योंकि इसके निस्तारण करने में काफी राशि खर्च होती है.

रहली में किसानों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

किसानों का कहना है कि वे पराली को खेतों के मेड़ों पर रखते हैं तो चूहे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, जो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. चूहों को देखकर पराली में सांप में जमा होने लगते हैं. ऐसे में उनके लिए पराली बड़ी मुसीबत का सबब बन रही है. वहीं, किसानों की नाराजगी को देखकर विपक्षी दल भी सड़कों पर उतर आया है. सोमवार को कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में रहली में बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है.

सागर के रहली में पराली जलाने पर एफआईआर का विरोध (ETV BHARAT)

पराली जलाने पर जेल जाने की नौबत

किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और पराली को हम जलाएंगे नहीं, तो हमें भारी भरकम राशि इसे हटाने में लगानी होगी. एक तरफ खाद बीज नहीं मिल रहा है, सब कामकाज छोड़कर लाइन में लगना पड़ रहा है. वहीं, अब प्रशासन की सख्ती से किसानों के जेल जाने की नौबत आ गयी है. बीते 5 दिन में सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने पराली जलाने वाले किसानों पर लगातार एफआईआर दर्ज करायी है. राहतगढ, केसली और रहली तहसील में आधा दर्जन किसानों पर एफआईआर हुई है. केसली तहसील में 03, रहली में 2 और राहतगढ तहसील में 01 एफआईआर दर्ज की गयी है.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों पर पानी की बौछार (ETV BHARAT)

पराली के निस्तारण पर ज्यादा खर्च

प्रशासन द्वारा ये एफआईआर Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 के तहत की जा रही है. इस बात को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही है. किसान हेमराज लोधी बताते हैं "मक्का की पराली किसानों की समस्या बन गयी है. एक तरफ तो किसान की मक्का की फसल की लागत निकालना मुश्किल हो गया है, दूसरी तरफ पराली हटाने में काफी लागत लगानी पड़ रही है. खेत से पराली हटाने के लिए मजदूरी 400 से 500 रुपए प्रति मजदूर पड़ती है. गौशालाओं या घर में पशुओं को चराने के लिए भेजने के लिए ट्रैक्टर का किराया देना पड़ रहा है. इस प्रकार मक्का की फसल से लागत भी नहीं निकल पायी है."

कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन का पुतला जलाया (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध

पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है. सोमवार को रहली विकासखंड मुख्यालय किसानों ने सरकार और प्रशासन की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने अपने खेतों से पराली लाकर विरोध जताया. शासन-प्रशासन की अर्थी यात्रा निकाली. जिला कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र मोहासा ने सागर जिला प्रशासन द्वारा जारी फरमान का विरोध किया. जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल ने कहा "सरकार किसानों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है."

