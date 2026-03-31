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खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग और रूद्राक्ष, चमत्कार मान लगी भक्तों की भीड़

सागर के खुरई तहसील के एक खेत में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग, जानकारी मिलते ही पूजा-पाठ करने पहुंचीं महिलाएं, मंदिर बनवाने की मांग.

SAGAR FIELD SHIVALINGA FOUND
खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग और रूद्राक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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सागर: ग्रामीण इलाकों में किसी देवी-देवता या पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां मिलने पर ज्यादातर लोग चमत्कार मानने लगते हैं और आस्था का सैलाब उम्र पड़ता है. ऐसा ही कुछ खुरई तहसील के मुहली मुहक्कम गांव में मामला सामने आया. गांव के एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहे थे, तभी खेत से एक शिवलिंग और रूद्राक्ष मिले. इसे दैवीय चमत्कार मानते हुए किसान ने गांव वालों को खबर दी, तो जानकारी मिलते ही खेत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग पूजा-अर्चना में जुट गए. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने जांच के आदेश दिए.

क्या है मामला

खुरई तहसील के मुहली मुहक्कम गांव में रहने वाले किसान पहाड़ सिंह राजपूत अपने खेत की जुताई कर जमीन समतल करा रहे थे. इसी दौरान मिट्टी हटाने पर जमीन के अंदर संगमरमर का शिवलिंग निकला और उसके पास रूद्राक्ष पड़े थे. ये नजारा देख किसान और उनके कर्मचारी आश्चर्य में पड़ गए. कुछ ही देर में गांव तक खबर पहुंच गयी और लोगों की भीड़ खेत पर पहुंच गयी. महिलाएं तो बाकायदा जल और पूजन सामग्री लेकर खेत पहुंची और शिवलिंग का पूजन और अभिषेक शुरू कर दिया. कुछ ही देर में गांव की भजन मंडली भी खेत पहुंच गयी और भजन-कीर्तन के साथ हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे.

खेत में खुदाई में मिला शिवलिंग (ETV Bharat)

चमत्कार मान मंदिर स्थापना की चर्चा

मूर्ति मिलने की खबर मिलते ही खेत में पहुंचे ग्रामीण मान रहे हैं कि यहां पहले कोई धार्मिक स्थल रहा होगा, जो काफी प्राचीन होगा और यह मूर्ति उसी धार्मिक स्थल की होगी. अब जब भगवान शिव प्रकट हुए हैं और उनके साथ भारी संख्या में रुद्राक्ष निकले हैं, तो स्पष्ट है कि यह मूर्ति काफी महत्वपूर्ण और पवित्र होगी. ग्रामीण खेत में पूजा अर्चना के साथ मंदिर निर्माण की भी मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह पवित्र स्थान है. इसलिए इधर मंदिर बनाया जाए.

Shivalinga Found in Khurai
ग्रामीण कर रहे पूजा-पाठ (ETV Bharat)

प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

खुरई तहसीलदार डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि "मुहली मुहक्कम गांव में एक खेत के समतलीकरण के दौरान एक मूर्ति मिलने की जानकारी मिली है, यह भी पता चला है कि भारी संख्या में उधर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं. हमने राजस्व निरीक्षक के लिए जांच के लिए बोला है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अगर मूर्ति पुरातात्विक महत्व की होगी तो पुरातत्व विभाग को जानकारी दी जाएगी. फिलहाल स्थानीय पटवारी और ग्राम पंचायत के लोगों को नजर रखने के लिए कहा गया है.

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