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खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग और रूद्राक्ष, चमत्कार मान लगी भक्तों की भीड़

खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग और रूद्राक्ष ( ETV Bharat )