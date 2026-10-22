सागर में खाद के लिए कतारें, ई टोकन बुक करने से लेकर DAP लेने में किसानों को आ रहा पसीना
सागर में किसानों ने रबी सीजन के लिए खाद नहीं मिलने का लगाया आरोप. अधिकारी बोले जिले में कहीं कमी नहीं. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:24 PM IST
सागर: खरीफ सीजन में किसानों की उम्मीदों को अल्पवर्षा ने धो दिया. अब रबी सीजन में किसानों की उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं. किसानों के लिए रबी सीजन की बुवाई के लिए डीएपी की जरूरत है लेकिन किसानों को खाद के लिए ई टोकन के इंतजाम से लेकर खाद हासिल करने में पसीना आ रहा है. ई टोकन जनरेट कराने में हफ्तों और यहां तक महीने भर का समय लग रहा है, दूसरी तरफ ई टोकन जनरेट हो भी जाए, तो खाद की मारामारी के चलते लंबी-लंबी कतारों में किसानों को लगना पड़ रहा है.
खाद वितरण केंद्रों पर कतारें और इंतजार
सागर के मकरोनिया खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए लगी कतारें बता रही हैं कि सरकार के तमाम इंतजाम कैसे हैं. खाद के लिए भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने ई टोकन व्यवस्था बनाई है लेकिन किसानों की मानें तो एक और परेशानी बढ़ गई है. किसान राजकुमार का कहना है, "पहले किसान को ई टोकन जनरेट कराने में धक्के खाने पड़ते हैं. रोजाना किसान को सर्वर फेल होने और पोर्टल ना खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है."
किसान राम यादव का कहना है, "ई टोकन के लिए हफ्तों चक्कर काटने होते हैं, तब जाकर ई टोकन मिल पाता है. ई टोकन जनरेट होने के बाद जब खाद लेने पहुंचते हैं, तो उसे मालूम ही नहीं होता कि आज उसे खाद मिल पाएगी. खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें और अपनी बारी के इंतजार में किसानों को सुबह से शाम तक हो जाती है और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ता है. कई किसान तो घर से अपना टिफिन लेकर आते हैं कि ना जाने कब खाद मिलने का नंबर आएगा, कहीं भूखा ना रहना पड़ा."
'जिले में खाद का पर्याप्त स्टाक मौजूद'
जिला विपणन अधिकारी तरूण सिंह बघेल का कहना है, "हमारे पास रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद है. आज की तारीख में हमारे पास 13 हजार 588 मीट्रिक टन यूरिया है और डीएपी हमारे पास 1238 मीट्रिक टन है. डीएसपी 3656 मीट्रिक टन, एसएसपी 1200 मीट्रिक टन और एनपीके करीब 6 हजार टन रखा हुआ है. इस तरह हमारे जिले में खाद की कहीं भी समस्या नहीं है. आप कहीं भी चले जाइए, लंबी कतारें नहीं लगी है. सामान्य किसान लगे हुए हैं. जिनका टोकन हो जाता है, वो आकर खाद ले जाते हैं."
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तरूण सिंह बघेल बताते हैं, "ऐसे हाल कहीं पर नहीं है कि कहीं भीड़ लगी हुई और खाद नहीं मिल रहा हो. टोकन तभी बुक होता है, जब हमारे यहां खाद उपलब्ध होती है. हमारे पास जितना खाद है, उतना ही टोकन बुक होगा. जिस किसान का टोकन बुक होता है, उसे 100 प्रतिशत खाद मिलता है और जिस दिन किसान आता है, उसी दिन खाद मिल जाता है."