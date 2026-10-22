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सागर में खाद के लिए कतारें, ई टोकन बुक करने से लेकर DAP लेने में किसानों को आ रहा पसीना

खाद वितरण केंद्रों पर कतारें और इंतजार ( ETV Bharat )

सागर: खरीफ सीजन में किसानों की उम्मीदों को अल्पवर्षा ने धो दिया. अब रबी सीजन में किसानों की उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं. किसानों के लिए रबी सीजन की बुवाई के लिए डीएपी की जरूरत है लेकिन किसानों को खाद के लिए ई टोकन के इंतजाम से लेकर खाद हासिल करने में पसीना आ रहा है. ई टोकन जनरेट कराने में हफ्तों और यहां तक महीने भर का समय लग रहा है, दूसरी तरफ ई टोकन जनरेट हो भी जाए, तो खाद की मारामारी के चलते लंबी-लंबी कतारों में किसानों को लगना पड़ रहा है.

खाद वितरण केंद्रों पर कतारें और इंतजार सागर के मकरोनिया खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए लगी कतारें बता रही हैं कि सरकार के तमाम इंतजाम कैसे हैं. खाद के लिए भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने ई टोकन व्यवस्था बनाई है लेकिन किसानों की मानें तो एक और परेशानी बढ़ गई है. किसान राजकुमार का कहना है, "पहले किसान को ई टोकन जनरेट कराने में धक्के खाने पड़ते हैं. रोजाना किसान को सर्वर फेल होने और पोर्टल ना खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है."