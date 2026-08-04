सागर में घरेलू विवाद में ससुर ने ली बहू की जान, पोती को पीटने से था नाराज रिटायर्ड पुलिसकर्मी
सागर में पारिवारिक कलह में ससुर ने ली बहू की जान, आरोपी पुलिसकर्मी का बेटा बीएसएफ में है कार्यरत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:45 PM IST
सागर: शहर के मकरोनिया थाना इलाके में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक रिटायर पुलिसकर्मी ससुर ने अपनी बहू की जान ले ली. मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोपी पुलिसकर्मी का बेटा बीएसएफ में कार्यरत है और फिलहाल वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है.
बहू और उसकी बेटी सागर में ससुराल में थी. सुबह किसी बात पर बहू ने अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया, जब ससुर ने ऐसा करने से मना किया, तो बहू ने अपने ससुर से ही अभद्रता कर दी, जो ससुर को नागवार गुजरी और ससुर ने धारदार हथियार से बहू पर हमला कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घरेलू विवाद में ससुर ने ली बहू की जान
मकरोनिया थाना प्रभारी नितिन पाल ने बताया, "मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि वार्ड क्रमांक 7 रामलला वार्ड के गायत्री नगर में कोई घटना हो गई है. मौके पर जाकर देखा, तो सविता दीक्षित नाम की महिला लहुलुहान अवस्था में घर में पड़ी थी और पता चला कि उसके ससुर रामनरेश दीक्षित ने ही अपनी बहू की हत्या कर दी थी.
शुरूआती पूछताछ में मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है. आरोपी ससुर रिटायर पुलिसकर्मी रामनरेश दीक्षित का बेटा बीएसएफ में नौकरी करता है और फिलहाल अपनी ड्यूटी पर है. उनकी पत्नी यहां अपने सास ससुर और एक बेटी के साथ रहती थी. सुबह बहू अपनी बेटी को पीटने लगी, तो ससुर ने उसे ऐसा करने से मना किया. बहु को ससुर का टोकना नागवार गुजरा और उसने अपने ससुर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया. बहू की ये हरकत ससुर को नागवार गुजरी और उसने धारदार हथियार से बहू पर हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही बहू की मौत हो गई."
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जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी नितिन पाल ने बताया, "घटना की जानकारी मिलते ही मैं और हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. शुरूआती जांच में पता चला है कि ससुर ने बहू पर धारदार हथियार से हमला किया और घटना की वजह पारिवारिक कलह सामने आयी है. फिलहाल पंचनामा कार्यवाही करके पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है."