किसानों के लिए फायदे का सौदा ऑर्गेनिग मल्चिंग, ये तरीका अपनाते ही होगी बंपर पैदावार

आमतौर पर सबसे ज्यादा पाॅलीथिन मल्चिंग का प्रयोग किसान कर रहे हैं. खेती में मल्चिंग के फायदों पर चर्चा करें, तो एग्रीकल्चर छात्रा शिवा द्विवेदी बताती है कि "ये पाॅलीथिन मल्चिंग का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए. पाॅलीथिन मल्चिंग नष्ट नहीं होती है, इसके कारण मिट्टी और पानी प्रदूषित होती है और खेती की उर्वरकता कम होती है. सबसे बड़ा नुकसान सीधे तौर पर खेत की मिट्टी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है."

आधुनिक खेती में मल्चिंग का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है. ये एक तरह की प्लास्टिक शीट होती है. जो खेत की मिट्टी की नमी को बचाती है और कम वाष्पीकरण करती है. इसके साथ ही खरपतवार को रोकने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है. मल्चिंग के उपयोग से किसानों को कम सिंचाई करनी होती है. खाद की बचत के साथ फसल में कीट व्याधियां कम लगती है और सबसे बड़ा फायदा उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है.

इसके अलावा जमीन के सूक्ष्मजीव, जो खेती के लिए फायदेमंद होते हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं. ऐसे में आर्गेनिक मल्चिंग एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है, जो खेत के ही अपशिष्ट से तैयार की जा सकती है. इसके कई तरह के फायदे हैं, जो खेत की मिट्टी, पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद है. खास बात ये है कि ऑर्गेनिक मल्चिंग पाॅलीथिन मल्चिंग जितनी महंगी भी नहीं होती है.

सागर: आजकल किसान खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती के कई तरीकों को आजमाता है, लेकिन आधुनिक खेती में भी कई चीजें ऐसी है, जो खेती की जमीन को बर्बाद करने के साथ पर्यावरण को भी नुकसानदायक है. खेती में इन दिनों पॉलीथिन मल्चिंग का प्रयोग बडे़ पैमाने पर किया जा रहा है. इसका किसानों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन जाने अंजाने में पाॅलीथिन मल्चिंग से पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है. साथ ही किसान की जमीन की उर्वरकता नष्ट हो रही है.

खेती किसानी और मल्चिंग (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक मल्चिंग क्या है और क्या फायदा

जैविक मल्चिंग (Organic Mulch) की बात करें, तो इसको खेत के ही अपशिष्ट से बनाया जा सकता है. खेत में पड़ी सूखी घास, खेत के पेड़ों के पत्ते, पुआल, और गन्ने की खोई के अलावा कई ऐसी फसलें होती है, जो अपशिष्ट के तौर पर जलाई जाती है और काफी प्रदूषण करती है, लेकिन इनका मल्चिंग में प्रयोग करके जमीन की उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है.

शिवा द्विवेदी बताती है कि "ऑर्गेनिक मल्चिंग से होने वाले फायदे की बात करें, तो किसान आज सबसे ज्यादा पराली या नरवाई के निपटान की समस्या को लेकर परेशान है और इसको जलाने से काफी प्रदूषण होता है. ऐसे में खेत के अपशिष्ट को जलाने की जगह उसे मल्चिंग के तौर पर उपयोग करें, तो पैसा भी बचता है और खेत को पाॅलीथिन से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. ऑर्गेनिक मल्चिंग के फायदे इस प्रकार है.

क्या है ऑर्गेनिक मल्चिंग (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार

कृषि विभाग के सहायक संचालक जितेन्द्र सिंह राजपूत कहते हैं कि "सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे अभी फसल कटने वाली है. अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि उसके अवशेष जला देते हैं, लेकिन ये कोई उचित उपाय नहीं है, ये एक अपराध भी है. अभी ताजा आंकड़ें उठाकर देख लें, तो मध्य प्रदेश पराली जलाने में बहुत आगे पहुंच चुका है. पहले हरियाणा और पंजाब आगे थे, लेकिन मध्य प्रदेश अब इन दोनों को पीछे छोड़ चुका है.

उन्होंने कहा कि मेरा किसानों से अनुरोध है कि इस तरह से पराली ना जलाएं, बल्कि उसका मल्चिंग के रूप में उपयोग करें. रबी की फसल की कटाई शुरू होने वाली है, तो जीरो ट्रिल सीडड्रिल आती है. जो जायज फसलें लेना चाहते हैं, चाहे मूंग, उड़द, सोयाबीन या तिलहन की फसल हो, तो उसमें जीरो ट्रिल सीडड्रिल के माध्यम से बुवाई करें. जिससे क्या होगा कि नरवाई खड़ी रहेगी, जो धीरे-धीरे डीकम्पोज होगी और खाद का काम करेगी.

खेती पर्यावरण और मिट्टी के लिए फायदेमंद ऑर्गेनिक मल्चिंग (ETV Bharat)

जब हम मिट्टी को उसकी हालत पर छोड़ देते हैं, तो वह खुद रिकवर हो जाती है. जहां तक मल्चिंग की बात करें, तो मल्चिंग प्राकृतिक खेती का प्रमुख अवयव है. बिना उसके प्राकृतिक खेती संभव नहीं है. पराली को बिल्कुल ना जलाएं, इसे मल्चिंग के रूप में उपयोग करें. मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ेगी. जैविक पदार्थ बढ़ने से मिट्टी की दशा सुधरेगी. इसको जलाने से आग लगने से काफी नुकसान होता है और मिट्टी कठोर होती है, वो भी रूक जाएगी.