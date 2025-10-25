ETV Bharat / state

नरवाई जलाने पर कार्रवाई, किसानों ने खेत में लगाई आग, 2 दिन में 3 FIR

सागर में कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किसानों को पड़ा भारी, नरवाई जलाने पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज.

Sagar farmers burning stubble
नरवाई जलाने पर 3 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
सागर: नरवाई जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है. पिछले 2 दिनों में जिला कलेक्टर के निर्देश पर अब तक 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है. कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर जिले में पराली नरवाई जलाने के मामले में केसली और रहली में अलग-अलग किसानों के खिलाफ नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर एफआईआर दर्ज कराई है.

2 दिन में 3 किसानों पर एफआईआर

सरकार और प्रशासन के स्तर पर किसानों को जागरूक करने के बाद भी नरवाई जलाने के मामले रुक नहीं रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर संदीप जी आर ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया. 2 दिनों में उनके निर्देशों पर 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है. तहसीलदार केसली के आदेश पर थाना गौरझामर में नयानगर निवासी राकेश कुमार जैन द्वारा 2 हेक्टेयर जमीन पर मक्का की फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाया गया. जिससे पर्यावरण प्रदूषण और आगजनी की संभावना को देखते हुए कार्रवाई की गई और थाना गौरझामर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

Sagar Parali burning
नरवाई जलाने पर कार्रवाई (ETV Bharat)

बिना अनुमति खेत में लगाई आग, मामला दर्ज

इसी तरह जनकपुर के किसान भरत लोधी और आशीष पिता शिवराज लोधी द्वारा अपनी 2.59 हेक्टेयर भूमि पर पराली जलाने का मामला सामने आया. जांच में पाया गया कि दोनों किसानों ने बिना अनुमति खेत में आग लगाई. जिससे जनहानि, धनहानि एवं पर्यावरणीय क्षति की संभावना बनी. इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

आदेश का उल्लंघन किसान को पड़ा भारी

इसके साथ ही रहली तहसील क्षेत्र में बलराम अहिरवार की रिपोर्ट पर ग्राम ढिकुआ निवासी जयराम कुर्मी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ. आरोपी ने अपने 1.49 हेक्टेयर के खेत में पराली जलाकर शासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया था. 3 मामलों में अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी गई है.

नियम पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर संदीप जी आर ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिले में पराली जलाने की किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाएगा. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे खेतों की सफाई के लिए वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल विधियों का उपयोग करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसान नरवाई या पराली न जलाएं और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग करें. शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में धान, गेहूं एवं अन्य फसलों के अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है.

