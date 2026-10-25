ETV Bharat / state

कम पानी की नो टेंशन! किसानों ने याद किए दादा-परदादा के 'जादुई' बीज, कठिया बनाएगा अमीर!

सागर में कम बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी ( ETV Bharat )

सागर: मानसून की बेरूखी ने रबी सीजन को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी है. कम वर्षा के चलते सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है. जिससे सिंचाई परियोजनाओं के बांध पूरे भरे हैं, इसके साथ ही किसानों के कुओं और बोरवेल में भी पर्याप्त पानी नहीं है. किसानों को डर सता रहा है कि अगर रबी सीजन में उसने सिंचाई पर निर्भर फसलों को बुवाई कर दी, तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.

सबसे बड़ी चिंता रबी की फसल गेंहू को लेकर है, जो खाद्यान की जरूरत के साथ-साथ एमएसपी पर बिकने के कारण किसान बड़ी मात्रा में बोते है. ऐसे में कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि या तो वो परंपरागत किस्मों की बोवनी करें या फिर ऐसी किस्मों पर फोकस करें, जिनमें कम पानी लगता है. कुछ किसानों ने अपने पूर्वजों द्वारा बोए जाने वाले कठिया वेरायटी के गेहूं की तरफ रुख किया है.