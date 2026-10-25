कम पानी की नो टेंशन! किसानों ने याद किए दादा-परदादा के 'जादुई' बीज, कठिया बनाएगा अमीर!
मध्य प्रदेश में कम बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी, संकट के दौर में तारणहार बनेगा बुंदेलखंड का कठिया गेहूं. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 11:39 AM IST
सागर: मानसून की बेरूखी ने रबी सीजन को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी है. कम वर्षा के चलते सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है. जिससे सिंचाई परियोजनाओं के बांध पूरे भरे हैं, इसके साथ ही किसानों के कुओं और बोरवेल में भी पर्याप्त पानी नहीं है. किसानों को डर सता रहा है कि अगर रबी सीजन में उसने सिंचाई पर निर्भर फसलों को बुवाई कर दी, तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा.
सबसे बड़ी चिंता रबी की फसल गेंहू को लेकर है, जो खाद्यान की जरूरत के साथ-साथ एमएसपी पर बिकने के कारण किसान बड़ी मात्रा में बोते है. ऐसे में कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि या तो वो परंपरागत किस्मों की बोवनी करें या फिर ऐसी किस्मों पर फोकस करें, जिनमें कम पानी लगता है. कुछ किसानों ने अपने पूर्वजों द्वारा बोए जाने वाले कठिया वेरायटी के गेहूं की तरफ रुख किया है.
किसानों को सबसे ज्यादा गेंहू की चिंता
सिंचाई के संकट के चलते किसानों की चिंता रबी फसल को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गयी है. रबी सीजन की प्रमुख फसलों पर गौर करें, तो गेंहू, चना, मसूर, सरसों और अलसी जैसी फसलें रबी सीजन की प्रमुख फसलें है. किसान सिंचाई संकट के चलते इन फसलों की बुवाई कम करने को तैयार है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई उसे गेंहू का रकबा कम करने में आ रही है. क्योंकि गेंहू जहां खाद्यान से जुड़ा प्रमुख अनाज है, वहीं एमएसपी पर बिकने के कारण किसान बड़े पैमाने पर गेंहू की बुवाई करते हैं.
चिंता की बात ये है कि गेंहू की ज्यादातर किस्में अच्छी सिंचाई वाली होती है और इस साल सिंचाई का बड़ा संकट सामने आने वाला है. जिन लोगों के पास सिंचाई के साधन और पानी भी है, उन्हें बिजली कटौती का भयंकर सामना करना पड़ सकता है, जिसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं. ऐसे में किसान पशोपेश में है कि कितना और कौन सा गेंहू बोएं?
क्या कहते हैं प्रगतिशील किसान
बुंदेलखंड के प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया ने कहा कि, ''हम पिछले कई सालों से परंपरागत किस्मों पर काम कर रहे हैं. इन किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, किसी तरह के मौसम के बदलाव को सहने की क्षमता अच्छी होती है. सबसे बड़ी बात ये है कि कम पानी में भी ये किस्में अच्छा उत्पादन दे देती हैं. इस बार के हालात देखकर मुझे लगता है कि सिंचाई का पानी तो छोड़िए, पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो जाएगा.''
उन्होंने आगे कहा कि, ''ऐसी परिस्थिति में हमें उन किस्मों का चयन करना होगा, जो बहुत कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं. पहले हमारे यहां जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे पूर्वज ऐसी किस्में लगाते थे, जो बिना पानी या थोड़े पानी में हो जाती थी. ऐसे में हमारे बुंदेलखंड में कठिया वैरायटी का गेंहू हैं, जो बहुत कम पानी में अच्छा उत्पादन देता है. इसे कठिया या लाल कठिया गेंहू बोलते हैं. ये दलिया के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है.
पूर्वजों की थ्योरी पर वापसी
युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि, ''गेंहू हमारी थाली का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम इसे एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं. अगर कठिया गेंहू को दो बार पानी दे दिए, तो 12-15 क्विटंल की उपल और एक बार पानी दिया तो 10-12 क्विटंल की उपज देती है. नहीं तो 7-8 क्विटंल की उपज बिना पानी के देती है. इसके अलावा प्रताप और गोल वैरायटी जिसे गोला भी कहा जाता है. ये किस्में सिर्फ एक पानी में अच्छा उत्पादन देती है. इसके अलावा शरबती गेंहू भी सिर्फ दो पानी में अच्छा उत्पादन देता है.
क्या कहते हैं कृषि विशेषज्ञ
कृषि विज्ञान केंद्र बिजौरा के प्रभारी डॉ. आशीष त्रिपाठी कहते हैं कि, ''सागर जिले में ही गेंहू का रकबा तीन लाख हैक्टेयर से ऊपर होता है. सरकार गेंहू एमएसपी पर खरीदती है, इसलिए किसान गेंहू की बुवाई भी ज्यादा करते हैं. सिंचाई के संकट को देखते हुए सबसे पहले किसानों कम सिंचाई वाली किस्में सी-306, सुजाता और एचआई 1500 का उपयोग करें, जो केवल पलेवा या पलेवा के बाद एक सिंचाई में बेहतर उत्पादन देती है. इनका उत्पादन 20-25 क्विटंल प्रति हेक्टेयर तक होता है. बाजार में इन किस्मों के अच्छे दाम होने के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई हो जाती है.''
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उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए आगे कहा कि, ''दूसरी तरफ सीमित सिंचाई यानि 2 से 3 सिंचाई वाली किस्मों में जे-डब्ल्यू- 3211, जे-डब्ल्यू -3020, जे-डब्ल्यू- 3288, एचआई- 1531, जीडब्ल्यू- 451 ये किस्में ऐसी है, जो 2-3 सिंचाई में हमको अच्छा उत्पादन दे सकती है. इनका उत्पादन 30-40 क्विटंल प्रति हेक्टेयर है. 3-5 सिंचाई वाली किस्मों में जीडबल्यू- 513, एचआई -1544 किस्में है, जो जल्दी पक जाती है. इन किस्मों की बुवाई में किसान स्प्रिकंलर का उपयोग करें, खुला पानी खेतों में ना लगाए. जमीन में उर्वरक का सीमित मात्रा में उपयोग करें. खड़ी फसल में एक बार यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें. जहां सिंचाई के साधन कम हैं, उसके लिए एक रसायन हाइड्रोजिल आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं.''