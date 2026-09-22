मौसम के मिजाज ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल, तबाह हुई मक्का और उड़द की फसल
अचानक बदलते मौसम ने किसानों की बढ़ाई चिंता, सागर सहित आसपास के इलाकों में मक्का और उड़द की फसल हुई खराब. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 7:56 PM IST
सागर: मानसून ने जाते-जाते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी है. आलम ये है कि खरीफ सीजन की तमाम फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गयी है. दरअसल पिछले दो-तीन दिनों से सागर जिले में दोपहर बाद अचानक से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है. जिसके चलते खेतों में खड़ी मक्का की फसल जमीन पर बिछ गयी है और उड़द की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गयी है. जिले के रहली, देवरी, केसली और जैसीनगर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा उड़द की फसल के सर्वे के पहले ही आदेश कर दिए गए थे, लेकिन किसान मक्का और सोयाबीन की फसल के सर्वे की मांग कर रहे हैं.
विदाई के बेला में मानसून ने किसानों को रूलाया
सितंबर माह मानसून की विदाई का सीजन होता है. इस बार के मानसून सीजन में बुंदेलखंड इलाके में जुलाई के महीन में बारिश ना के बराबर हुई, लेकिन अगस्त और सितंबर की शुरूआत में लगातार धीमी बारिश के चलते किसानों की फसलें बेहतर नजर आ रही थी. किसानों को उम्मीद थी कि इस साल खरीफ सीजन में अच्छी पैदावार होगी, लेकिन पिछले तीन दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखने मिला है. सुबह से तो तीखी धूप होती है, लेकिन दोपहर होते-होते अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता रहता है.
तेज बारिश के कारण जहां मक्के की फसल खेतों में बिछ गयी है, वहीं उड़द की फसल की जड़ों में पानी भर जाने से सड़ गयी है. यही हाल लगभग सोयाबीन का है, किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल में अफलन के हालात बन गए हैं. अभी तक सोयाबीन की फल्लियों में दाने आ जाने थे, लेकिन फसल में दाने तक नहीं आए हैं. जिले के जैसीनगर, रहली, देवरी, राहतगढ़, बीना और केसली सभी जगह से फसलों को भारी नुकसान की खबरें मिल रही है.
क्या कहना है किसानों का
जैसीनगर ब्लाॅक के सेमराघोना निवासी किसान भूपेंद्र सिंह ठाकुर कहते हैं कि "कटी हुई उड़द की फसल पर पानी पड़ने से फलियों में अंकुरण का खतरा बढ़ गया है. सोयाबीन की जड़ों में पानी भरने से सड़न की स्थिति बन रही है. तेज हवा और बारिश से कई खेतों में मक्का और सोयाबीन की फसल बिछ गई थी. तना और फल सड़ने की स्थिति तेजी से दिखाई दे रही है. हम लोगों को अब सरकारी मुआवजे और फसल बीमा से ही उम्मीद है, लेकिन फसल बीमा का हाल ये है कि 2019 के बाद आज तक किसानों को एक भी फसल के नुकसान पर बीमा नहीं मिला है."
वहीं केसली ब्लाॅक के किसान दिनेश बताते हैं कि "मक्का, धान और उड़द की फसल तीन दिन की तेज हवाओं और बारिश में बर्बाद हो गयी है. हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा और राहत राशि किसानों को दी जाए. हमारे यहां के आसपास गांव सेमरा, पटना, गौरझामर और कई गांवों से फसल बर्बाद होने की खबर आ रही है."
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क्या कहना है कृषि विभाग का
कृषि उप संचालक राजेश त्रिपाठी का कहना है कि "अचानक आंधी आने और बारिश के कारण जिले के अलग-अलग इलाकों से फसलों के नुकसान की खबर मिल रही है. खासकर दलहनी फसल सोयाबीन और उड़द में नुकसान की खबर है और किसान भाइयों को सलाह दी गयी है कि जहां पानी निकासी की व्यवस्था ना हो, वहां व्यवस्था करें. कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं.
वहीं फसल बीमा कंपनियों से भी तहसील स्तर पर सर्वे के लिए कहा गया है. बीना, खुरई तरफ सोयाबीन के नुकसान की खबर है. रहली, देवरी तरफ मक्का और उड़द के नुकसान की खबर है. ज्यादातर उड़द और सोयाबीन के नुकसान की खबर है. वहीं अगर मौसम खुला रहता है, तो मक्का में नुकसान की कम संभावना है."