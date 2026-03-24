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पराली का इस्तेमाल कर खेती की जुगाड़, गर्मी में उगाई जा रहीं सर्दियों वाली सब्जियां

सागर में एक किसान पराली के उपयोग से कर रहे खेती. सर्दी में होने वाली सब्जियों को गर्मी में उगाकर आय बढ़ाने का बताया तरीका.

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गर्मी में उगाई जा रहीं सर्दियों वाली सब्जियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 5:47 PM IST

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सागर: एक तरफ पराली जलाने को लेकर सरकार और प्रशासन सख्ती का संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ किसान पराली के निस्तारण के लिए परेशान है. ऐसे में सागर के एक प्रगतिशील किसान ने पराली निस्तारण का ऐसा तरीका बताया है, जिससे पराली के उपयोग के साथ-साथ गर्मी के मौसम में खेत का वातावरण सर्दी जैसा रखने में मदद मिल रही है और ऐसे में किसान उसी खेत में सर्दी वाली सब्जियां गरमी के मौसम में उगा रहे हैं.

इससे किसान को दोहरा फायदा हो रहा है. किसान पराली जलाकर ना तो प्रदूषण कर रहा है और ना ही उसकी खेती की जमीन पराली जलाने के कारण खराब हो रही है. वहीं दूसरी तरफ सर्दी के सीजन की सब्जियां गर्मी में उगाकर अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है.

पराली निस्तारण का जानिए जुगाड़

युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि "ये जो विधि है, इस विधि से हम सर्दी में उगाई जाने वाली सब्जियों की फसलें गर्मी में उगा सकते हैं. जब सर्दी के सीजन की सब्जियां गर्मी में मिलती हैं तो उनके दाम भी अच्छे मिलते हैं और किसानों को अच्छी कमाई होती है.

सागर में एक किसान पराली के उपयोग से कर रहे खेती (ETV Bharat)

इस विधि में हम ये करते हैं कि खेत के ऊपर एक ढांचा तैयार करते हैं और उसमें एक तरह से तारों के जाल को बुन देते हैं, फिर उसके ऊपर बीड ग्रास या खेतों के अपशिष्ट डाल देते हैं. जो खरपतवार या पराली के रूप में खेत में और मेड़ों पर होती है. आमतौर पर किसान इसे नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं. इससे खेती की जमीन को नुकसान होता है और लागत भी बढ़ जाती है. पर्यावरण में नुकसान के साथ-साथ लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है."

कैसे करें तैयारी

किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि "ऐसी घास, खरपतवार पर कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं और उसे बढ़ने देते हैं. जब वह दीपावली तक अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो हम उसे काटकर बंडल बनाकर रख लेते हैं. फिर हम जब गर्मी में सर्दी वाली खेती करने के लिए ढांचा तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर इस खरपतवार को डाल देते हैं और उसे बांध देते हैं, ताकि ये हवा में ना उड़े.

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पराली का इस्तेमाल कर खेती की जुगाड़ (ETV Bharat)

इसके बाद इस ढांचे के नीचे एक लता वाली फसल लगाते हैं, जो कि ढांचे के ऊपर चली जाती है. वहीं नीचे हम सर्दी वाली फसल लगाते हैं. यहां पर हमने ब्रोकली, बंद गोभी, फूलगोभी, शिमला, टमाटर लगाए हैं. इनमें ज्यादातर सब्जी वाली फसलें सर्दी के मौसम की हैं. इनके लिए न्यूनतम 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है.

'10 डिग्री तक कम हो जाता है तापमान'

किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि "इन सब्जी की फसलों को लगाने के बाद फसलों के लिए स्प्रिंकलर के जरिए पानी देते हैं. जो पानी की बूंदे खेत की जमीन पर गिरती हैं और जब पानी का वाष्पीकरण होता है, तो पानी ऊपर के ढांचे में खरपतवार सोख लेता है.

Farming using parali
10 डिग्री तक कम हो जाता है तापमान (ETV Bharat)

जब बाहर गर्म हवा चलती है, लेकिन वो गर्म हवा ढांचे से टकराती है और ठंडी होकर नीचे खेत का वातावरण ठंडा रखती है. करीब 10 डिग्री तक तापमान कम हो जाता है. ये एक तरह से कूलर की तरह काम करता है. इसी तरह का सिस्टम यहां बनाया गया है. इसमें हम आसानी से सर्दी की सब्जी वाली फसलें गर्मी में उगा सकते हैं."

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