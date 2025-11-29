ETV Bharat / state

किसान बना देसी बीजों का जादूगर, अनोखी तकनीक से कृषकों को बना रहा मालामाल

सागर के प्रगतिशील किसान आकाश ने गेहूं की 36 और चने की 12 देसी बीजों की किस्में की तैयार, 4.50 लाख किसानों की बदली तकदीर.

SAGAR FARMER SAVE INDIGENOUS SEEDS
सागर का किसान बना देसी बीजों का जादूगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:46 PM IST

सागर: ज्यादा उत्पादकता के फेर में किसानों ने देसी बीजों का उपयोग छोड़कर हाइब्रिड और दूसरे बीजों का उपयोग शुरू कर दिया है. वर्तमान में जो बीज इस्तेमाल हो रहे हैं. उससे किसान की फसल की उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन खर्च भी बढ़ते हैं और किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पाता हैं. इस वजह से खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा होती जा रही है. प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया ने कड़ी मेहनत से पिछले 11 साल में करीब 200 से ज्यादा अनाज और सब्जी के देसी बीज इकट्ठा किए हैं.

अब वह किसानों को देसी बीज तैयार करने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब तक करीब साढ़े चार लाख किसान उनसे देसी बीज ले चुके हैं. मौजूदा रबी सीजन में उन्होंने गेहूं के देसी बीजों की 36 और चने की 12 किस्में बोई हैं. इसके अलावा कई तरह की सब्जियों के देसी बीज भी बोने का काम किया है.

DESI BEEJ BANK sagar
200 से ज्यादा अनाज और सब्जी के देसी बीज किए इकट्ठा (ETV Bharat)

देसी बीज संरक्षण की पहल

प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि "देसी बीजों के संरक्षण का उद्देश्य यह है कि देसी बीज कुदरती तौर पर तैयार किए गए हैं, जो कुदरत ने मानव शरीर के हिसाब से बनाए थे. देसी बीज हमारी सेहत, पर्यावरण मिट्टी और वातावरण के अनुकूल होते हैं. जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, जो मानव शरीर के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हैं. यहां पर हम इनका संरक्षण कर रहे हैं. हमने 2014 से अब तक करीब 200 किस्मों के देसी बीज इकट्ठा किए हैं. उनको हम खेतों में बोकर प्रदर्शन के तौर पर किसानों को दिखाते हैं कि किस बीज की क्या गुणवत्ता है? क्या उत्पादकता और उसके क्या फायदे हैं?"

DESI BEEJ BANK Sagar
सागर का किसान बना देसी बीजों का जादूगर (ETV Bharat)

साढ़े चार लाख किसानों को दिया देसी बीज

किसान आकाश चौरसिया ने अपने फार्म हाउस पर 2014 से देसी बीजों का संरक्षण शुरू किया था. अब तक वह करीब 200 से ज्यादा किस्म के देसी बीज इकट्ठा कर चुके हैं. साढ़े चार लाख किसानों को देसी बीज उपलब्ध करा चुके हैं. किसानों को देसी बीज बनाने का प्रशिक्षण दे चुके हैं कि कैसे देसी बीज बनाना है. देसी बीज बैंक में गेहूं की 36 प्रजाति की किस्में है. इसी तरह चने की 12 किस्में अलग-अलग प्रजाति की हैं. इनके अलावा अलसी और मसूर की किस्में भी हैं. इसके अलावा सब्जी के बीजों में मटर, मेथी, प्याज, मूली, गाजर और गोभी की किस्म है.

देसी बीजों की चयन प्रक्रिया

आकाश चौरसिया बताते हैं कि "एक निश्चित चयन प्रक्रिया के जरिए हम उच्च गुणवत्ता युक्त बीज बना सकते हैं. ताकि किसानों का मन हाइब्रिड बीजों से हटकर देसी बीज की तरफ आकर्षित हो सके. देसी बीज लगाने से फसल की उत्पादकता बढ़े और खर्च भी कम होता है. क्योंकि ये बीज हमें दोबारा बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं होती है. बीज बनाने की प्रक्रिया हम किसानों को यहां पर बताते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि बीज का अंकुरण कैसा होना चाहिए. पौधे का तना और उससे निकलने वाली शाखाएं किस तरह की होनी चाहिए. शाखाओं में पत्तियां किस तरह की होना चाहिए. इसके बाद पौधे के फूल और फल के आधार पर चयन किया जाता है कि बीज अच्छा है या खराब है."

