बुंदेलखंड में चिया सीड की खेती, औषधीय फसल से लाखों का मुनाफा कमा रहे किसान

सागर के किसान ने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती के बाद चिया सीड, बंपर मुनाफा देने वाली एक व्यवसायिक फसल.

बुंदेलखंड में चिया सीड की खेती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 5:31 PM IST

रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: बुंदेलखंड में पहली बार पहाड़ों और ठंडी जगह में उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बाद आदिवासी विकासखंड केसली के किसान अनिरुद्ध सिंह ने अब चिया सीड की खेती शुरू की है. उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में मालवा तरफ बड़े पैमाने पर चियासीड की खेती होती है. बुंदेलखंड में अब तक किसान इस औषधीय फसल की खेती नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां सफलतापूर्वक चिया सीड की खेती होने के बाद कई किसान इसकी जानकारी लेने आए और खेती करना चाहते हैं.

उनका दावा है कि यहां की मिट्टी में मालवा की अपेक्षा चिया सीड की फसल काफी अच्छी होती है. इसलिए किसानों को दूसरी औषधीय फसलों के साथ चिया सीड की भी खेती करना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत काफी कम होती है और उत्पादन अच्छा होता है. साथ ही इसकी काफी मांग होने के कारण किसानों को अच्छा फायदा होता है.

किसान ने चिया सीड की खेती की (ETV Bharat)

क्या है चियासीड

चिया सीड्स (Salvia hispanica) मूल रूप से मैक्सिको का एनर्जी सीड है. चिया सीड का पौधा पुदीने (Mint) परिवार का एक वर्षीय शाकाहारी पौधा है, जो लगभग 3 फीट ऊंचा होता है. इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, झुर्रीदार और बालों वाली होती हैं. इस पौधे में बैंगनी या सफेद रंग के छोटे फूल गुच्छों में आते हैं, जिनसे छोटे-छोटे अंडाकार काले, भूरे, सफेद बीज निकलते हैं. ये बीज दुनिया भर में सुपरफूड के तौर पर जाने जाते हैं. पश्चिम-दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कई देशों में भोजन के रूप में उगाया जाता है. अब चिया सीड की खेती मुख्य तौर पर भारत के मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच और मालवांचल के कुछ जिलों में की जाती है.

कैसे करें चियासीड की खेती

किसान अनिरुद्ध सिंह बताते हैं कि "चिया सीड की खेती कम पानी और कम लगात में बंपर मुनाफा देने वाली एक व्यवसायिक फसल है, जो लगभग 100 से 120 दिनों में तैयार होती है, इसके लिए अक्टूबर नवंबर (रबी सीजन) सबसे उपयुक्त है. एक एकड़ में लगभग 2.5 ग्राम बीज की जरूरत होती है और उत्पादन 5-6 क्विंटल तक होता है. इसका बाजार में थोक मूल्य 25 से 35 हजार प्रति क्विंटल तक होता है.

किसान अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)

यानि एक एकड़ में 1.5 से 2 लाख से अधिक का मुनाफा दे सकती है. चिया सीड्स (chia seeds) की फसल लेने व खेत को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए दो तीन निराई-गुड़ाई की जरूरत पड़ती है. लगभग हर 30 दिन के अंतर पर निराई-गुड़ाई की जानी चाहिए. पहली निराई-गुड़ाई के समय फालतू पौधों को निकाल देना चाहिए.

सुपरफूड के तौर पर चर्चित

अनिरूद्ध सिंह कहते हैं कि "अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिया सीड की बहुत मांग है. मेडिकल साइंस चिया सीड को सुपर फुड के नाम से जाना जाता है. इसका दवाईयों के निर्माण में उपयोग किया जाता है. इसमें ओमेगा 3, फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्सियम और एंटी ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. चिया सीड वजन घटाने, ह्रदय स्वास्थ्य, मजबूत पाचन तंत्र, त्वचा, ब्लड शुगर प्रबंधन और बालों के लिए उपयुक्त होती है. मध्य प्रदेश में चियासीड का मुख्य मार्केट नीमच, जबलपुर और राजस्थान में है.

